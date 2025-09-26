Dự kiến thu ngân sách nhà nước hơn 6.308 tỷ đồng

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thay thế 06/2017/NĐ-CP.

Theo dự thảo Nghị định, các loại hình đặt cược được phép kinh doanh bao gồm đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế.

Doanh nghiệp tự quyết định các sản phẩm đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế để kinh doanh theo quy định tại Nghị định này. Dự thảo Nghị định quy định cụ thể các cuộc đua, trận thi đấu được phép cá cược.



Theo quy định tại dự thảo Nghị định, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được phép phân phối vé đặt cược qua 3 phương thức bao gồm bán trực tiếp; thông qua điện thoại; Internet.

Bộ Tài chính đang nghiên cứu bổ sung quy định về các cược bóng đá. Ảnh minh họa: AI

Về doanh thu, Bộ Tài chính giả định doanh thu bán vé đặt cược qua thiết bị đầu cuối trong năm đầu tiên kinh doanh là 6.500 tỷ đồng (tương tự như doanh thu của Vietlott trong năm đầu tiên kinh doanh trên phạm vi cả nước qua thiết bị đầu cuối và điện thoại). Giả định doanh thu tăng 10% so với năm trước liền kề.

Với giả định nêu trên, doanh thu bán vé đặt cược bình quân trong 5 năm thí điểm là 7.936,6 tỷ đồng. Tổng doanh thu bán vé trong 5 năm thí điểm kinh doanh là 39.683,2 tỷ đồng.

Theo phương án giả định nêu trên, tổng số tiền nhà nước thu được trong 5 năm là 6.308,7 tỷ đồng. Bao gồm 1.262,6 tỷ đồng thuế GTGT; 2.913,8 tỷ đồng thuế TTĐB và 743,3 tỷ đồng thuế TNDN; 1.388,9 tỷ đồng tiền doanh nghiệp đóng góp cho NSNN (ngoài các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật).

Về phía doanh nghiệp kinh doanh đặt cược, dự kiến có lãi sau hơn 3 năm 10 tháng kinh doanh; có tổng lợi nhuận trong 5 năm kinh doanh là 1.584,4 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư là 158%.

Bộ Tài chính cho biết, hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế có thể coi là lĩnh vực kinh doanh độc quyền của Nhà nước (tương tự như kinh doanh xổ số hoàn toàn do các doanh nghiệp nhà nước thực hiện). Đây là lĩnh vực có thể mang lại lợi nhuận cao, nếu Nhà nước trao quyền kinh doanh cho doanh nghiệp thì cần phải có cơ chế chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp và Nhà nước để sử dụng nguồn lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...

Do đó, ngoài việc thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật về thuế, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải cam kết đóng góp cho NSNN. Mức cam kết đóng góp do doanh nghiệp đề xuất nhưng tối thiểu không thấp hơn 10% doanh thu bán vé trừ chi phí trả thưởng (nhằm tương đồng với doanh thu tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế).



Lo ngại người chơi không tự kiểm soát tài chính

Đáng chú ý, mức đặt cược tối đa tại Dự thảo đã được nâng lên gấp 10 lần so với 1 triệu đồng tại quy định cũ. Theo Bộ Tài chính, bình quân, 1 trận đấu đặt cược bóng đá quốc tế có khoảng 10-15 sản phẩm đặt cược khác nhau (dựa trên dự đoán kết quả tỷ số trận đấu, số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ, phạt góc, cầu thủ ghi bàn đầu tiên...).

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người tăng (từ 2.580 USD/người năm 2016 đã lên 4.700 USD/người năm 2024), nhằm tránh việc người chơi tham gia đặt cược quá mức và người chơi được chủ động trong việc lựa chọn sản phẩm yêu thích, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định theo hướng mức đặt cược tối thiểu là 10 nghìn đồng/1 lần đặt cược và mức đặt cược tối đa là 10 triệu đồng/1 người chơi/1 ngày.

Việc tham gia đặt cược thực hiện thông qua tài khoản của người chơi mở tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược kết nối với tài khoản thanh toán và ví điện tử do người chơi làm chủ tài khoản.

Mặc dù có tiềm năng mang lại lợi ích lớn cho cả người chơi và các nhà cái, nhưng quy định tăng mức cược lên tới 10 triệu đồng mỗi ngày cũng không thiếu những rủi ro đáng lo ngại.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Thanh Sơn, việc tăng mức cược là một động thái có thể giúp thị trường cá cược sôi động hơn, nhất là khi Việt Nam đang mở cửa đón các nhà đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, vị chuyên gia bày tỏ lo ngại về việc quản lý người chơi. Việc tăng mức cược lên cao có thể khuyến khích hành vi cá cược quá mức của những người không kiểm soát được tài chính của mình. Chính vì vậy, cần có những chính sách giám sát mạnh mẽ và các biện pháp bảo vệ người chơi hiệu quả.

Tương tự, chuyên gia quản lý rủi ro Trần Thị Minh Hằng cũng cho rằng tăng mức cược là một tín hiệu tốt cho ngành công nghiệp cá cược, nhưng nếu không được quản lý đúng mức, nó có thể dẫn đến những vấn đề tiêu cực như nghiện cờ bạc, mất kiểm soát tài chính.

Do đó, các cơ quan chức năng cần triển khai các biện pháp bảo vệ người chơi, như hạn chế mức cược theo thu nhập, giám sát chặt chẽ các giao dịch, và hỗ trợ tư vấn tài chính cho người chơi.