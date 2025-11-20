Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ năm, ngày 20/11/2025 10:37 GMT+7

Tây Ninh mở nhiều cánh cửa đón làn sóng đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản

Thứ năm, ngày 20/11/2025 10:37 GMT+7
Trong khuôn khổ chuyến công du Nhật Bản, chiều ngày 19/11, đoàn công tác xúc tiến lao động, đầu tư và thương mại do Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết làm trưởng đoàn đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo, Nhật Bản.
Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản. Ảnh: HH

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; ông Tsuno Motonori, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam vùng Kansai; ông Hirano Kenichi, Phó Chủ tịch JETRO Tokyo cùng lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội kinh tế lớn của Nhật Bản.

Về phía tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hoà, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành và địa phương. Sự kiện quy tụ hơn 80 doanh nghiệp tập, đoàn uy tín của Việt Nam và Nhật Bản, khẳng định vị thế cũng như sức lan tỏa của chương trình đối với cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa khẳng định, tỉnh Tây Ninh mới sau khi sáp nhập vẫn nhất quán quan điểm thu hút và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư như trước khi sáp nhập, duy trì môi trường đầu tư ổn định và minh bạch.

Tây Ninh hiện có 176 dự án FDI của doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn hơn 1,26 tỷ USD, đứng thứ tư trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại tỉnh, đây là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng mạnh mẽ của nhà đầu tư Nhật Bản đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Từ nền tảng đó, tỉnh mong muốn mở ra một làn sóng hợp tác toàn diện mới với các đối tác Nhật Bản, ưu tiên các lĩnh vực mang tính đột phá như công nghệ cao, sản xuất điện tử – vi mạch, logistics, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa phát biểu chào mừng tại Hội nghị. Ảnh: HH

Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, trên nền tảng tin cậy sâu sắc với hơn 100 cặp địa phương đã thiết lập quan hệ hợp tác – một mức độ gắn kết hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Ông ghi nhận Tây Ninh là một trong những địa phương duy trì quan hệ chặt chẽ, thực chất và hiệu quả nhất với các đối tác Nhật Bản, thể hiện qua những chương trình hợp tác ngày càng sâu rộng về kinh tế, giáo dục, lao động và giao lưu nhân dân. Đại sứ nhấn mạnh Tây Ninh sở hữu nhiều lợi thế chiến lược, từ vị trí cửa ngõ đến hệ thống hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ, cùng đội ngũ lãnh đạo tỉnh năng động, nhất quán và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trong đó, Nhật Bản luôn giữ vị trí đối tác kinh tế hàng đầu của tỉnh. Trong nhiều năm qua, Tây Ninh đã thiết lập quan hệ hợp tác hiệu quả với các địa phương Nhật Bản như Hyogo, Ibaraki, Wakayama, Kanagawa, Yamanashi và thành phố Okayama, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng kết nối kinh tế – thương mại và ngoại giao nhân dân.

Khẳng định tiềm năng và lợi thế vượt trội của Tây Ninh, Giám đốc Sở Tài chính Trương Văn Liếp nhấn mạnh tỉnh đang nắm giữ vị trí chiến lược hiếm có: Vừa là cửa ngõ phía Tây của TP.HCM vừa là điểm kết nối trực tiếp với Đồng bằng sông Cửu Long và trục giao thương quan trọng với Campuchia. Trên nền tảng đó, Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp với hơn 21.000 ha.

Lễ ký kết hợp tác tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo. Ảnh: HH


Ông cho biết tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 1.000 ha đất sạch để đón nhận ngay các dự án mới, khẳng định quyết tâm xây dựng một môi trường đầu tư thực sự cạnh tranh và hiệu quả, thúc đẩy hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp Nhật Bản, đem lại lợi ích hài hòa cho cả hai bên.

Điểm nhấn quan trọng nhất của chương trình là Lễ ký kết các Biên bản thỏa thuận Hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản.

Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản về năng lượng sạch Obayashi gửi quan tâm hợp tác cho tỉnh Tây Ninh về việc hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản trong các khu công nghiệp chuyển đổi sang sử dụng năng lượng hydrogen – công nghệ trọng tâm trong xu hướng phát triển xanh toàn cầu.

Toyota Long An và Tập đoàn Corolla Fukushima, nhà phân phối chiến lược của Toyota – thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới, đã ký Biên bản ghi nhớ mở rộng đầu tư tại Tây Ninh. Với kinh nghiệm sâu rộng trong quản trị và chuỗi cung ứng toàn cầu, hai bên khẳng định cam kết đồng hành lâu dài và tin tưởng vào môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế của tỉnh.

Bí thứ Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu. Ảnh: HH


Tại phiên tham luận quan trọng của chương trình, ông Kenichi Hirano, Phó Chủ tịch JETRO Tokyo đã có phần tham luận mang đầy tính định hướng. Ông cho biết hơn 56% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh trong 1–2 năm tới – tỷ lệ cao nhất trong toàn ASEAN.

Riêng trong năm vừa qua, JETRO đã tiếp nhận hơn 4.000 lượt tư vấn liên quan đến Việt Nam, thuộc nhóm cao nhất thế giới, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường Việt Nam trong mắt nhà đầu tư Nhật. Ông cũng đánh giá Tây Ninh được xem là một trong những địa phương có triển vọng nhất để đón làn sóng dịch chuyển và mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian tới.

Theo ông Hirano, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo đã diễn ra hiệu quả và đầy tin cậy, thể hiện rõ tinh thần cầu thị và cam kết hợp tác của tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Trong không khí làm việc cởi mở và chuyên nghiệp, Tây Ninh cho thấy hình ảnh của một địa phương năng động, thân thiện với nhà đầu tư, sẵn sàng đồng hành và tạo điều kiện tối đa cho các dự án có giá trị.

Các hoạt động kết nối, trao đổi trực tiếp cùng sự quan tâm của nhiều tập đoàn Nhật Bản đã góp phần khẳng định uy tín và sức hút của Tây Ninh, mở ra những cơ hội hợp tác mới mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía.

