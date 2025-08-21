Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Kinh tế
Thứ năm, ngày 21/08/2025 08:59 GMT+7

Thị trường tài sản số hôm nay 21/8: Hồi phục, tiêu chí cho các sàn tài sản số thí điểm tại Việt Nam

+ aA -
Nguyễn Thịnh Thứ năm, ngày 21/08/2025 08:59 GMT+7
Thị trường tài sản số hôm nay 21/8: Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới khi đề án thí điểm đã được cơ bản hoàn thiện ở nhiều phương diện. Đây được coi là một bước đi quan trọng trong tiến trình xây dựng hành lang pháp lý cho crypto (tiền điện tử), sau nhiều năm nằm trong vùng “xám” về quy định.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đà Nẵng tổ chức đối trực tiếp về tương lai tài sản số Việt Nam

Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng blockchain và tài sản số khi tổ chức Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 vào 29/8. Theo Sở KH&CN Đà Nẵng, sự kiện không chỉ là diễn đàn công nghệ mà còn mở ra cơ hội hợp tác đầu tư, thảo luận chính sách và kết nối toàn cầu trong kỷ nguyên kinh tế số.

Điểm đặc biệt là sự kiện được liên kết với Ngày Vi mạch Bán dẫn Đà Nẵng 2025 và Diễn đàn Tài chính Thường niên Việt Nam 2025. Bộ ba này tạo thành chuỗi lan tỏa, góp phần định vị Đà Nẵng như “thung lũng đổi mới sáng tạo” của miền Trung, đồng thời là điểm đến chiến lược cho các xu hướng fintech, blockchain và tài chính số.

Tuần lễ Công nghệ Chuỗi khối và Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2025 (Super Vietnam 2025) diễn ra hồi tháng 6. Ảnh Ariyana Convention Centre Danang

Bên cạnh việc giới thiệu tiềm năng công nghệ chuỗi khối, chương trình còn là nơi khu vực công – tư đối thoại trực tiếp về tương lai tài sản số tại Việt Nam. Dự kiến có sự tham gia của cơ quan hoạch định chính sách, hiệp hội chuyên ngành và doanh nghiệp hàng đầu, nhằm cùng xây dựng khung pháp lý minh bạch, tiêu chuẩn vận hành an toàn và cơ chế thử nghiệm (sandbox) hiệu quả, thúc đẩy hệ sinh thái phát triển bền vững.

Nhiều chuyên gia quốc tế sẽ chia sẻ các xu hướng nổi bật: token hóa tài sản (RWA), stablecoin, giao dịch phi tập trung (DEX), cùng những thách thức pháp lý Việt Nam cần giải quyết để hội nhập sâu. Các chủ đề về đô thị thông minh, blockchain mở, tiêu chuẩn kiểm toán, và vai trò sàn giao dịch tài sản số cũng sẽ được bàn luận trong các tọa đàm chuyên sâu.

Sự kiện đồng thời là dịp để doanh nghiệp trong và ngoài nước ký kết hợp tác chiến lược, mở đường cho các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain và fintech. Những dự án này kỳ vọng tạo giá trị ứng dụng rõ rệt cho y tế, giáo dục, logistics và quản trị nhà nước, qua đó làm phong phú bức tranh kinh tế số Việt Nam.

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đang đẩy nhanh khung pháp lý cho crypto và token hóa, Việt Nam nổi lên như điểm đến tiềm năng tại châu Á. Nhờ quy mô và thành phần tham dự chất lượng, Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 hứa hẹn là cột mốc quan trọng, góp phần đưa Việt Nam lên bản đồ blockchain thế giới, đồng thời định hình các ý tưởng, chiến lược và giải pháp cho tương lai tài sản số trong những năm tới.

Tiêu chí cho các sàn tài sản số thí điểm tại Việt Nam

Trong giai đoạn đầu, dự kiến sẽ có hơn một sàn giao dịch crypto được cấp phép thí điểm, mở cơ hội để các định chế tài chính và nhà đầu tư tiếp cận thị trường minh bạch, an toàn hơn. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, cho biết Việt Nam có thể cấp phép khoảng 5 sàn; một số cái tên được nhắc đến gồm SSI, TCBS và đặc biệt MB Bank—đơn vị vừa hợp tác với Upbit (Hàn Quốc).

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Chủ tịch Công ty 1Matrix. Ảnh Nguyễn Thịnh.

Doanh nghiệp muốn tham gia thí điểm phải đáp ứng tiêu chí nghiêm ngặt: vốn thực góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng; 65% vốn trong nước, trong đó ít nhất 35% thuộc về hai trong năm nhóm: ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc công ty công nghệ; tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49% để bảo đảm quyền kiểm soát trong giai đoạn thử nghiệm.

Trong thời gian thí điểm, các sàn có thể giao dịch khoảng 50 loại crypto phổ biến (như BTC, ETH) và phát hành crypto gắn với tài sản thực (RWA). Như vậy, crypto không chỉ là công cụ đầu cơ mà còn có thể trở thành kênh huy động vốn hợp pháp, tương tự trái phiếu hay chứng khoán hóa tài sản.

Khác với cách tiếp cận coi crypto là phương tiện thanh toán, Việt Nam trước mắt định vị tài sản số như kênh huy động vốn, vừa hạn chế rủi ro thanh toán phi chính thức, vừa mở đường tận dụng blockchain cho phát triển kinh tế số.

Thị trường tài sản số hôm nay 21/8: Hồi phục

Cập nhật tại thời điểm 8h, ngày 21/8 (giờ Việt Nam), thị trường crypto dần hồi phục sau cú rơi mạnh vài ngày qua.

Bitcoin giao dịch ở giá 114.337 USD, tăng 1,15% trong 24 giờ qua, vốn hoá thị trường đạt 2.270 tỷ USD. Việc trở lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng này có thể là điểm tựa để Bitcoin bứt lên trong giai đoạn sắp tới.

Trong khi đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới Ethereum (ETH) tăng mạnh 5.02% sau khi tạo cú sốc cho nhà đầu tư trong suốt 7 ngày qua (giảm hơn 12%). XRP tăng nhẹ 1,85%, BNB hay SOL, DOGE, ADA đều tăng, riêng LINK "bốc đầu" tới hơn 10%.

Sở dĩ thị trường tươi xanh trở lại một phần từ việc Chủ tịch SEC công bố kế hoạch biến Mỹ thành trung tâm crypto toàn cầu dưới thời Tổng thống Trump.

Tại Hội nghị Wyoming Blockchain Symposium, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã gây chú ý khi vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng: biến Hoa Kỳ trở thành trung tâm của nền công nghiệp crypto toàn cầu. Đây được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy mạnh mẽ việc đưa Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu về tài sản số.

Theo phát biểu, một trong những trọng tâm quan trọng nhất là Project Crypto – sáng kiến nhằm cải thiện quá trình IPO (niêm yết cổ phiếu lần đầu) cho các công ty công nghệ blockchain và crypto. Thay vì phải trải qua thủ tục phức tạp, SEC hướng đến một quy trình minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả hơn, giúp các doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh trực tiếp với các sàn giao dịch và công ty quốc tế.

Chủ tịch SEC khẳng định cơ quan này sẽ tuân theo khuyến nghị từ nhóm cố vấn tài sản số của Tổng thống Trump, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Quốc hội và các cơ quan liên bang để ban hành khung pháp lý mới. Mục tiêu là bảo vệ nhà đầu tư, tạo sự minh bạch cho thị trường, nhưng vẫn ngăn chặn những quy định bất công từng gây tranh cãi trước đây.

Ngoài ra còn có phát ngôn rất đáng chú ý khi Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bà Michelle Bowman, vừa đưa ra đề xuất mang tính đột phá: cho phép nhân viên Fed được sở hữu một lượng nhỏ tiền mã hoá (crypto). Theo bà, việc này không chỉ giúp đội ngũ nhân sự hiểu rõ cách thức vận hành của công nghệ blockchain và thị trường crypto, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút và giữ chân những chuyên gia tài chính – công nghệ hàng đầu.

Tham khảo thêm

Thị trường tài sản số hôm nay 18/8: Biến động trong biên độ hẹp, hồi hộp chờ phát biểu của Chủ tịch Fed

Thị trường tài sản số hôm nay 18/8: Biến động trong biên độ hẹp, hồi hộp chờ phát biểu của Chủ tịch Fed

Thị trường tài sản số hôm nay 17/8: Chuyên gia nói về mức thuế 0,1% trong mỗi lần giao dịch

Thị trường tài sản số hôm nay 17/8: Chuyên gia nói về mức thuế 0,1% trong mỗi lần giao dịch

'Hé mở' tiềm lực và sự hậu thuẫn của ba 'ông lớn' sẵn sàng cho thị trường tài sản số

"Hé mở" tiềm lực và sự hậu thuẫn của ba "ông lớn" sẵn sàng cho thị trường tài sản số

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Dân lo dự án FPT Đà Nẵng “đổ cát lấn sông” Cổ Cò, chính quyền khẳng định chỉ nạo vét cải tạo

Người dân phản ánh dự án khu đô thị FPT Đà Nẵng có dấu hiệu đổ cát lấn sông Cổ Cò, đi ngược chủ trương khơi thông, mở rộng dòng chảy phục vụ du lịch – dịch vụ và thoát lũ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định đây là dự án nạo vét, cải tạo sông, việc đổ đất chỉ là hạng mục phụ trợ, được giám sát chặt chẽ.

Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Thế giới đảo chiều, giá xăng dầu chiều nay tăng mạnh?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Thế giới đảo chiều, giá xăng dầu chiều nay tăng mạnh?

Kiểm toán dự án tuyến đường bộ ven biển Thái Bình

Kinh tế
Kiểm toán dự án tuyến đường bộ ven biển Thái Bình

Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Toàn thị trường lao dốc, xăng dầu trong nước sắp biến động mạnh?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Toàn thị trường lao dốc, xăng dầu trong nước sắp biến động mạnh?

Bắt đầu ngấm đòn vì thuế đối ứng, doanh nghiệp Việt có còn rộng đường xuất khẩu vào Mỹ?

Kinh tế
Bắt đầu ngấm đòn vì thuế đối ứng, doanh nghiệp Việt có còn rộng đường xuất khẩu vào Mỹ?

Đọc thêm

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?

Văn hóa - Giải trí

Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn