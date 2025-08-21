Thị trường tài sản số hôm nay 21/8: Hồi phục, tiêu chí cho các sàn tài sản số thí điểm tại Việt Nam

Đà Nẵng tổ chức đối trực tiếp về tương lai tài sản số Việt Nam

Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng blockchain và tài sản số khi tổ chức Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 vào 29/8. Theo Sở KH&CN Đà Nẵng, sự kiện không chỉ là diễn đàn công nghệ mà còn mở ra cơ hội hợp tác đầu tư, thảo luận chính sách và kết nối toàn cầu trong kỷ nguyên kinh tế số.

Điểm đặc biệt là sự kiện được liên kết với Ngày Vi mạch Bán dẫn Đà Nẵng 2025 và Diễn đàn Tài chính Thường niên Việt Nam 2025. Bộ ba này tạo thành chuỗi lan tỏa, góp phần định vị Đà Nẵng như “thung lũng đổi mới sáng tạo” của miền Trung, đồng thời là điểm đến chiến lược cho các xu hướng fintech, blockchain và tài chính số.

Tuần lễ Công nghệ Chuỗi khối và Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2025 (Super Vietnam 2025) diễn ra hồi tháng 6. Ảnh Ariyana Convention Centre Danang

Bên cạnh việc giới thiệu tiềm năng công nghệ chuỗi khối, chương trình còn là nơi khu vực công – tư đối thoại trực tiếp về tương lai tài sản số tại Việt Nam. Dự kiến có sự tham gia của cơ quan hoạch định chính sách, hiệp hội chuyên ngành và doanh nghiệp hàng đầu, nhằm cùng xây dựng khung pháp lý minh bạch, tiêu chuẩn vận hành an toàn và cơ chế thử nghiệm (sandbox) hiệu quả, thúc đẩy hệ sinh thái phát triển bền vững.

Nhiều chuyên gia quốc tế sẽ chia sẻ các xu hướng nổi bật: token hóa tài sản (RWA), stablecoin, giao dịch phi tập trung (DEX), cùng những thách thức pháp lý Việt Nam cần giải quyết để hội nhập sâu. Các chủ đề về đô thị thông minh, blockchain mở, tiêu chuẩn kiểm toán, và vai trò sàn giao dịch tài sản số cũng sẽ được bàn luận trong các tọa đàm chuyên sâu.

Sự kiện đồng thời là dịp để doanh nghiệp trong và ngoài nước ký kết hợp tác chiến lược, mở đường cho các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain và fintech. Những dự án này kỳ vọng tạo giá trị ứng dụng rõ rệt cho y tế, giáo dục, logistics và quản trị nhà nước, qua đó làm phong phú bức tranh kinh tế số Việt Nam.

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đang đẩy nhanh khung pháp lý cho crypto và token hóa, Việt Nam nổi lên như điểm đến tiềm năng tại châu Á. Nhờ quy mô và thành phần tham dự chất lượng, Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 hứa hẹn là cột mốc quan trọng, góp phần đưa Việt Nam lên bản đồ blockchain thế giới, đồng thời định hình các ý tưởng, chiến lược và giải pháp cho tương lai tài sản số trong những năm tới.

Tiêu chí cho các sàn tài sản số thí điểm tại Việt Nam

Trong giai đoạn đầu, dự kiến sẽ có hơn một sàn giao dịch crypto được cấp phép thí điểm, mở cơ hội để các định chế tài chính và nhà đầu tư tiếp cận thị trường minh bạch, an toàn hơn. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, cho biết Việt Nam có thể cấp phép khoảng 5 sàn; một số cái tên được nhắc đến gồm SSI, TCBS và đặc biệt MB Bank—đơn vị vừa hợp tác với Upbit (Hàn Quốc).

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Chủ tịch Công ty 1Matrix. Ảnh Nguyễn Thịnh.

Doanh nghiệp muốn tham gia thí điểm phải đáp ứng tiêu chí nghiêm ngặt: vốn thực góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng; 65% vốn trong nước, trong đó ít nhất 35% thuộc về hai trong năm nhóm: ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc công ty công nghệ; tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49% để bảo đảm quyền kiểm soát trong giai đoạn thử nghiệm.

Trong thời gian thí điểm, các sàn có thể giao dịch khoảng 50 loại crypto phổ biến (như BTC, ETH) và phát hành crypto gắn với tài sản thực (RWA). Như vậy, crypto không chỉ là công cụ đầu cơ mà còn có thể trở thành kênh huy động vốn hợp pháp, tương tự trái phiếu hay chứng khoán hóa tài sản.

Khác với cách tiếp cận coi crypto là phương tiện thanh toán, Việt Nam trước mắt định vị tài sản số như kênh huy động vốn, vừa hạn chế rủi ro thanh toán phi chính thức, vừa mở đường tận dụng blockchain cho phát triển kinh tế số.

Thị trường tài sản số hôm nay 21/8: Hồi phục

Cập nhật tại thời điểm 8h, ngày 21/8 (giờ Việt Nam), thị trường crypto dần hồi phục sau cú rơi mạnh vài ngày qua.

Bitcoin giao dịch ở giá 114.337 USD, tăng 1,15% trong 24 giờ qua, vốn hoá thị trường đạt 2.270 tỷ USD. Việc trở lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng này có thể là điểm tựa để Bitcoin bứt lên trong giai đoạn sắp tới.

Trong khi đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới Ethereum (ETH) tăng mạnh 5.02% sau khi tạo cú sốc cho nhà đầu tư trong suốt 7 ngày qua (giảm hơn 12%). XRP tăng nhẹ 1,85%, BNB hay SOL, DOGE, ADA đều tăng, riêng LINK "bốc đầu" tới hơn 10%.

Sở dĩ thị trường tươi xanh trở lại một phần từ việc Chủ tịch SEC công bố kế hoạch biến Mỹ thành trung tâm crypto toàn cầu dưới thời Tổng thống Trump.

Tại Hội nghị Wyoming Blockchain Symposium, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã gây chú ý khi vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng: biến Hoa Kỳ trở thành trung tâm của nền công nghiệp crypto toàn cầu. Đây được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy mạnh mẽ việc đưa Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu về tài sản số.

Theo phát biểu, một trong những trọng tâm quan trọng nhất là Project Crypto – sáng kiến nhằm cải thiện quá trình IPO (niêm yết cổ phiếu lần đầu) cho các công ty công nghệ blockchain và crypto. Thay vì phải trải qua thủ tục phức tạp, SEC hướng đến một quy trình minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả hơn, giúp các doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh trực tiếp với các sàn giao dịch và công ty quốc tế.

Chủ tịch SEC khẳng định cơ quan này sẽ tuân theo khuyến nghị từ nhóm cố vấn tài sản số của Tổng thống Trump, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Quốc hội và các cơ quan liên bang để ban hành khung pháp lý mới. Mục tiêu là bảo vệ nhà đầu tư, tạo sự minh bạch cho thị trường, nhưng vẫn ngăn chặn những quy định bất công từng gây tranh cãi trước đây.

Ngoài ra còn có phát ngôn rất đáng chú ý khi Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bà Michelle Bowman, vừa đưa ra đề xuất mang tính đột phá: cho phép nhân viên Fed được sở hữu một lượng nhỏ tiền mã hoá (crypto). Theo bà, việc này không chỉ giúp đội ngũ nhân sự hiểu rõ cách thức vận hành của công nghệ blockchain và thị trường crypto, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút và giữ chân những chuyên gia tài chính – công nghệ hàng đầu.