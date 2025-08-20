Thị trường tài sản số hôm nay 20/8: Việt Nam sắp thí điểm sàn giao dịch tài sản số, nhiều cổ phiếu tăng chóng mặt

Nhiều cổ phiếu tăng chóng mặt trước thông tin Việt Nam chuẩn bị mở sàn giao dịch tài sản số

Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết về phát hành và giao dịch tài sản số, trong đó quy định sàn giao dịch phải có vốn tối thiểu 10.000 tỉ đồng, với ít nhất 35% vốn đến từ các tổ chức tài chính lớn như ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư hoặc doanh nghiệp công nghệ.

Động thái này thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, bởi có thể mở ra kênh huy động vốn và đầu tư mới bên cạnh thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu ngân hàng tăng tốc nhờ kỳ vọng mới. Ngân hàng Quân đội (MBB) vừa ký biên bản ghi nhớ với Dunamu – đơn vị vận hành sàn Upbit (Hàn Quốc) – nhằm hợp tác xây dựng sàn giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam, đồng thời tư vấn pháp lý và chuyển giao công nghệ. Thông tin này giúp cổ phiếu MBB tăng gần 23% trong hơn một tháng, vượt 28.000 đồng/cp.

Dunamu - đơn vị vận hành sàn Upbit của Hàn Quốc, sẽ hỗ trợ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thành lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam.

Techcombank (TCB) cũng hưởng lợi khi Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh khẳng định blockchain và sàn tài sản số là xu thế tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số. Cổ phiếu TCB nhờ đó tăng hơn 40%, lên trên 38.000 đồng/cp. Làn sóng lan sang VPBank và SSI Cổ phiếu VPBank (VPB) tăng gấp đôi trong 3 tháng, đạt gần 32.000 đồng/cp, sau khi lãnh đạo ngân hàng này úp mở khả năng tham gia thị trường tài sản số.

Trong khi đó, SSI và các công ty thành viên đẩy mạnh hợp tác với Tether, U2U Network, AWS để phát triển hệ sinh thái tài chính số. Cổ phiếu SSI hiện quanh 36.000 đồng, tăng 60% từ đầu tháng 4, trở thành mã nổi bật nhất nhóm chứng khoán.

Đáng chú ý, cổ phiếu HVA của CTCP Đầu tư HVA bất ngờ trở thành tâm điểm khi tăng dựng đứng thời gian gần đây. Trong phiên 19/8, cổ phiếu này tiếp tục tăng trần, qua đó ghi nhận phiên tăng kịch biên độ thứ 3 liên tiếp trên UPCoM. Hiện thị giá HVA tạm dừng ở mốc 21.500 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3,5 lần so với hồi đầu năm, đồng thời xác lập mức đỉnh mới kể từ khi niêm yết.

Trong danh mục hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) của HVA gắn với các tài sản đặc biệt, bao gồm vàng, tiền mặt và cả tài sản số. Đáng nói, các đối tác được liệt kê đều mang những cái tên dễ khiến nhà đầu tư liên tưởng ngay tới các đồng tiền kỹ thuật số phổ biến trên thế giới như Bitcoin, Ethereum hay Binance, chẳng hạn CTCP Công nghệ Chuỗi khối BTC, ETH hay BNB.

Thị trường tài sản số: Giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đưa ra Dự thảo Nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế (TTTC), trong đó có một điểm rất đáng chú ý: mọi giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ mức 1.000 USD trở lên đều phải báo cáo.

Quy định này được đánh giá là chặt chẽ hơn so với thông lệ hiện hành trong nước, nhằm bảo đảm an toàn tài chính, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị hình thành TTTC đầu tiên.

Theo NHNN, việc quy định ngưỡng 1.000 USD xuất phát từ ba lý do chính: Phù hợp với chuẩn mực quốc tế; Ngăn chặn rủi ro rửa tiền và Đảm bảo minh bạch tại TTTC.

Quy định này cũng sẽ tạo ra thay đổi lớn trong cách thức vận hành của ngân hàng và các định chế tài chính tại TTTC Việt Nam: Gia tăng khối lượng báo cáo; Chi phí tuân thủ cao hơn và Gia tăng uy tín quốc tế.

Thị trường tài sản số hôm nay 20/8: Đồng loạt lao dốc

Cập nhật tại thời điểm 7h sáng 20/8 (giờ Việt Nam), thị trường crypto tràn ngập màu đỏ khi hầu hết các đồng tiền điện tử đều giảm giá, thậm chí giảm giá sâu.

Giá Bitcoin tụt xuống ngưỡng 113.224 USD, giảm 2,91% trong 24 giờ qua, có thời điểm giá thấp nhất chạm mốc 112.850 USD.

Trong khi Ethereum (ETH) còn lao dốc mạnh hơn khi giảm 5,57%. XRP tiếp chuỗi ngày ảm đạm, giảm 6,16%, và trong 7 ngày qua đã "bay" gần 12%.

Hàng loạt đồng tiền điện tử lớn khác như BNB, DOGE, ADA, LINK, XLM, SUI đều nằm trong xu hướng giảm, dao động từ 2-8%.

Nguyên nhân đến từ việc số liệu lạm phát mới tại Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 tăng 0,5%, cao hơn dự báo, làm giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất mạnh. Thị trường hiện chỉ còn kỳ vọng mức giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9, thay vì 50 điểm như trước.

Đồng USD mạnh lên, với chỉ số DXY tăng 3% từ ngày 12/8, càng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn. Đặc biệt, mức tương quan 60 ngày giữa Bitcoin và vàng giảm xuống -0,47, cho thấy dòng tiền đang rời khỏi Bitcoin để tìm đến các tài sản an toàn truyền thống, trong bối cảnh đàm phán hòa bình Ukraine bế tắc.

Hoạt động của các ví lớn tiếp tục làm thị trường thêm bất ổn. Một “cá voi” đã không hoạt động hơn 12 năm bất ngờ chuyển 330 BTC (tương đương 39 triệu USD), làm dấy lên lo ngại chốt lời. Trong khi đó, công ty đầu tư Metaplanet (Nhật Bản) lại mua thêm 775 BTC (93 triệu USD), cho thấy nhu cầu từ tổ chức vẫn rất mạnh.

Dòng BTC đổ vào sàn giao dịch tăng vọt lên 12.000 BTC/tuần – mức cao nhất kể từ trước đợt điều chỉnh tháng 11/2024. Chỉ số Exchange Whale Ratio đạt 0,50, cho thấy áp lực bán từ các cá voi đang ở mức cao, nhất là khi Bitcoin vẫn giao dịch dưới đỉnh gần đây.

Hơn 270 triệu USD bị thanh lý khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed giảm dần

Thị trường tiền điện tử đã trải qua biến động mạnh trong 24 giờ qua, với hơn 270 triệu đô la bị thanh lý ảnh hưởng đến các nhà giao dịch. Các lệnh long ETH và BTC dẫn đầu đợt thanh lý, với 170 triệu đô la ETH và 104 triệu đô la BTC bị xóa sổ.

Thị trường tiền điện tử đang chao đảo.

Theo Nick Forster, nhà sáng lập Derive.xyz, đây giống như một sự điều chỉnh lại vị thế hơn là một sự thay đổi về cấu trúc, được kích hoạt bởi kỳ vọng suy yếu về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Dữ liệu của Polymarket cho thấy khả năng “không cắt giảm” đã tăng vọt từ 12% lên 26%, buộc các nhà giao dịch phải điều chỉnh lại rủi ro trước bài phát biểu rất được mong đợi của Jerome Powell tại Jackson Hole vào cuối tuần này.

Những ngày tới có thể sẽ phụ thuộc vào những bình luận của Powell tại Jackson Hole. Với lạm phát vẫn là tâm điểm chú ý, các nhà giao dịch đang phòng ngừa rủi ro biến động nhưng vẫn chưa phát tín hiệu về một xu hướng giảm giá toàn diện.