Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Kinh tế
Thứ tư, ngày 20/08/2025 07:41 GMT+7

Thị trường tài sản số hôm nay 20/8: Việt Nam sắp thí điểm sàn giao dịch tài sản số, nhiều cổ phiếu tăng chóng mặt

+ aA -
Nguyễn Thịnh Thứ tư, ngày 20/08/2025 07:41 GMT+7
Thị trường tài sản số hôm nay 20/8 chứng kiến nhiều cổ phiếu ngân hàng trong nước tăng giá vùn vụt, ngoài ra cổ phiếu một công ty chuyên đầu tư tài sản số cũng tăng dựng đứng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhiều cổ phiếu tăng chóng mặt trước thông tin Việt Nam chuẩn bị mở sàn giao dịch tài sản số

Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết về phát hành và giao dịch tài sản số, trong đó quy định sàn giao dịch phải có vốn tối thiểu 10.000 tỉ đồng, với ít nhất 35% vốn đến từ các tổ chức tài chính lớn như ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư hoặc doanh nghiệp công nghệ.

Động thái này thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, bởi có thể mở ra kênh huy động vốn và đầu tư mới bên cạnh thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu ngân hàng tăng tốc nhờ kỳ vọng mới. Ngân hàng Quân đội (MBB) vừa ký biên bản ghi nhớ với Dunamu – đơn vị vận hành sàn Upbit (Hàn Quốc) – nhằm hợp tác xây dựng sàn giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam, đồng thời tư vấn pháp lý và chuyển giao công nghệ. Thông tin này giúp cổ phiếu MBB tăng gần 23% trong hơn một tháng, vượt 28.000 đồng/cp.

Dunamu - đơn vị vận hành sàn Upbit của Hàn Quốc, sẽ hỗ trợ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thành lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam.

Techcombank (TCB) cũng hưởng lợi khi Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh khẳng định blockchain và sàn tài sản số là xu thế tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số. Cổ phiếu TCB nhờ đó tăng hơn 40%, lên trên 38.000 đồng/cp. Làn sóng lan sang VPBank và SSI Cổ phiếu VPBank (VPB) tăng gấp đôi trong 3 tháng, đạt gần 32.000 đồng/cp, sau khi lãnh đạo ngân hàng này úp mở khả năng tham gia thị trường tài sản số.

Trong khi đó, SSI và các công ty thành viên đẩy mạnh hợp tác với Tether, U2U Network, AWS để phát triển hệ sinh thái tài chính số. Cổ phiếu SSI hiện quanh 36.000 đồng, tăng 60% từ đầu tháng 4, trở thành mã nổi bật nhất nhóm chứng khoán.

Đáng chú ý, cổ phiếu HVA của CTCP Đầu tư HVA bất ngờ trở thành tâm điểm khi tăng dựng đứng thời gian gần đây. Trong phiên 19/8, cổ phiếu này tiếp tục tăng trần, qua đó ghi nhận phiên tăng kịch biên độ thứ 3 liên tiếp trên UPCoM. Hiện thị giá HVA tạm dừng ở mốc 21.500 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3,5 lần so với hồi đầu năm, đồng thời xác lập mức đỉnh mới kể từ khi niêm yết.

Trong danh mục hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) của HVA gắn với các tài sản đặc biệt, bao gồm vàng, tiền mặt và cả tài sản số. Đáng nói, các đối tác được liệt kê đều mang những cái tên dễ khiến nhà đầu tư liên tưởng ngay tới các đồng tiền kỹ thuật số phổ biến trên thế giới như Bitcoin, Ethereum hay Binance, chẳng hạn CTCP Công nghệ Chuỗi khối BTC, ETH hay BNB.

Thị trường tài sản số: Giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đưa ra Dự thảo Nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế (TTTC), trong đó có một điểm rất đáng chú ý: mọi giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ mức 1.000 USD trở lên đều phải báo cáo.

Quy định này được đánh giá là chặt chẽ hơn so với thông lệ hiện hành trong nước, nhằm bảo đảm an toàn tài chính, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị hình thành TTTC đầu tiên.

Theo NHNN, việc quy định ngưỡng 1.000 USD xuất phát từ ba lý do chính: Phù hợp với chuẩn mực quốc tế; Ngăn chặn rủi ro rửa tiền và Đảm bảo minh bạch tại TTTC.

Quy định này cũng sẽ tạo ra thay đổi lớn trong cách thức vận hành của ngân hàng và các định chế tài chính tại TTTC Việt Nam: Gia tăng khối lượng báo cáo; Chi phí tuân thủ cao hơn và Gia tăng uy tín quốc tế.

Thị trường tài sản số hôm nay 20/8: Đồng loạt lao dốc

Cập nhật tại thời điểm 7h sáng 20/8 (giờ Việt Nam), thị trường crypto tràn ngập màu đỏ khi hầu hết các đồng tiền điện tử đều giảm giá, thậm chí giảm giá sâu.

Giá Bitcoin tụt xuống ngưỡng 113.224 USD, giảm 2,91% trong 24 giờ qua, có thời điểm giá thấp nhất chạm mốc 112.850 USD.

Trong khi Ethereum (ETH) còn lao dốc mạnh hơn khi giảm 5,57%. XRP tiếp chuỗi ngày ảm đạm, giảm 6,16%, và trong 7 ngày qua đã "bay" gần 12%.

Hàng loạt đồng tiền điện tử lớn khác như BNB, DOGE, ADA, LINK, XLM, SUI đều nằm trong xu hướng giảm, dao động từ 2-8%.

Nguyên nhân đến từ việc số liệu lạm phát mới tại Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 tăng 0,5%, cao hơn dự báo, làm giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất mạnh. Thị trường hiện chỉ còn kỳ vọng mức giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9, thay vì 50 điểm như trước.

Đồng USD mạnh lên, với chỉ số DXY tăng 3% từ ngày 12/8, càng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn. Đặc biệt, mức tương quan 60 ngày giữa Bitcoin và vàng giảm xuống -0,47, cho thấy dòng tiền đang rời khỏi Bitcoin để tìm đến các tài sản an toàn truyền thống, trong bối cảnh đàm phán hòa bình Ukraine bế tắc.

Hoạt động của các ví lớn tiếp tục làm thị trường thêm bất ổn. Một “cá voi” đã không hoạt động hơn 12 năm bất ngờ chuyển 330 BTC (tương đương 39 triệu USD), làm dấy lên lo ngại chốt lời. Trong khi đó, công ty đầu tư Metaplanet (Nhật Bản) lại mua thêm 775 BTC (93 triệu USD), cho thấy nhu cầu từ tổ chức vẫn rất mạnh.

Dòng BTC đổ vào sàn giao dịch tăng vọt lên 12.000 BTC/tuần – mức cao nhất kể từ trước đợt điều chỉnh tháng 11/2024. Chỉ số Exchange Whale Ratio đạt 0,50, cho thấy áp lực bán từ các cá voi đang ở mức cao, nhất là khi Bitcoin vẫn giao dịch dưới đỉnh gần đây.

Hơn 270 triệu USD bị thanh lý khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed giảm dần

Thị trường tiền điện tử đã trải qua biến động mạnh trong 24 giờ qua, với hơn 270 triệu đô la bị thanh lý ảnh hưởng đến các nhà giao dịch. Các lệnh long ETH và BTC dẫn đầu đợt thanh lý, với 170 triệu đô la ETH và 104 triệu đô la BTC bị xóa sổ.

Thị trường tiền điện tử đang chao đảo.

Theo Nick Forster, nhà sáng lập Derive.xyz, đây giống như một sự điều chỉnh lại vị thế hơn là một sự thay đổi về cấu trúc, được kích hoạt bởi kỳ vọng suy yếu về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Dữ liệu của Polymarket cho thấy khả năng “không cắt giảm” đã tăng vọt từ 12% lên 26%, buộc các nhà giao dịch phải điều chỉnh lại rủi ro trước bài phát biểu rất được mong đợi của Jerome Powell tại Jackson Hole vào cuối tuần này.

Những ngày tới có thể sẽ phụ thuộc vào những bình luận của Powell tại Jackson Hole. Với lạm phát vẫn là tâm điểm chú ý, các nhà giao dịch đang phòng ngừa rủi ro biến động nhưng vẫn chưa phát tín hiệu về một xu hướng giảm giá toàn diện.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Dân lo dự án FPT Đà Nẵng “đổ cát lấn sông” Cổ Cò, chính quyền khẳng định chỉ nạo vét cải tạo

Người dân phản ánh dự án khu đô thị FPT Đà Nẵng có dấu hiệu đổ cát lấn sông Cổ Cò, đi ngược chủ trương khơi thông, mở rộng dòng chảy phục vụ du lịch – dịch vụ và thoát lũ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định đây là dự án nạo vét, cải tạo sông, việc đổ đất chỉ là hạng mục phụ trợ, được giám sát chặt chẽ.

Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Thế giới đảo chiều, giá xăng dầu chiều nay tăng mạnh?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Thế giới đảo chiều, giá xăng dầu chiều nay tăng mạnh?

Kiểm toán dự án tuyến đường bộ ven biển Thái Bình

Kinh tế
Kiểm toán dự án tuyến đường bộ ven biển Thái Bình

Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Toàn thị trường lao dốc, xăng dầu trong nước sắp biến động mạnh?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Toàn thị trường lao dốc, xăng dầu trong nước sắp biến động mạnh?

Bắt đầu ngấm đòn vì thuế đối ứng, doanh nghiệp Việt có còn rộng đường xuất khẩu vào Mỹ?

Kinh tế
Bắt đầu ngấm đòn vì thuế đối ứng, doanh nghiệp Việt có còn rộng đường xuất khẩu vào Mỹ?

Đọc thêm

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?

Văn hóa - Giải trí

Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn