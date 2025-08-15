Thiếu tá, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội giữ chức vụ mới

Chiều 14/8, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Hội nghị triển khai các Quyết định về công tác cán bộ và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Ngày truyền thống ngành ngoại giao.

Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại bổ nhiệm Thiếu tá Nguyễn Văn Khoa Điềm, trưởng phòng thuộc Văn phòng Bộ Công an, sĩ quan Công an nhân dân biệt phái, thư ký chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV, thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức phó vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trực thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa Điềm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trực thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Ảnh: Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới chúc mừng ông Nguyễn Văn Khoa Điềm. Ảnh: Quốc hội

Với quyết định này, Thiếu tá, Tiến sĩ Luật học Nguyễn Văn Khoa Điềm vừa là Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Tấn Tới, vừa tham gia công tác lãnh đạo, quản lý và giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Văn Khoa Điềm, Thượng tướng Lê Tấn Tới chúc mừng ông Điềm đã được tập thể tin tưởng, giao trọng trách mới. Đồng thời, chúc mừng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại được bổ sung một Phó Vụ trưởng, là cán bộ trẻ, có năng lực tốt, được đào tạo bài bản, kiêm qua nhiều vị trí công tác khác nhau và có triển vọng phát triển.

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu rõ, trong suốt quá trình công tác, đặc biệt là trong thời gian biệt phái tại Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, làm Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban, Thiếu tá Nguyễn Văn Khoa Điềm luôn thể hiện phẩm chất chính trị vững vàng, giữ gìn đạo đức cách mạng, phẩm chất của người sĩ quan Công an nhân dân.

Phó vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Văn Khoa Điềm phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Ông Điềm có tư duy tổng hợp, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và trách nhiệm cao trong nghiên cứu, cùng tập thể Vụ tham mưu cho Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban, Thường trực Ủy ban tổ chức, điều hành hoạt động, nghiên cứu tham mưu các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữ quan hệ chặt chẽ, gắn bó, đoàn kết với tập thể lãnh đạo, chuyên viên Vụ, được lãnh đạo, chuyên viên Vụ và Thường trực Ủy ban tín nhiệm cao, giới thiệu để xem xét, bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% qua tất cả các bước trong quy trình.

Ông Lê Tấn Tới tin tưởng ông Nguyễn Văn Khoa Điềm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, tận tâm, tận lực vì sự phát triển vững mạnh của vụ cũng như Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà chủ nhiệm ủy ban, thường trực ủy ban và lãnh đạo vụ giao phó.