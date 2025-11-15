Thiếu tướng Quân đội được bổ nhiệm lại chức Phó Tư lệnh Quân khu 7

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/1/2026.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm sinh năm 1968; lý luận chính trị: Cao cấp; chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quân sự.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng. Ảnh VGP

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng từ tháng 1/2021. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm từng là: Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 7; Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Liên quan đến công tác nhân sự của quân đội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đã ký Quyết định số 2489/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Lương Đình Hưng, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (14/11/2025). Đại tá Lương Đình Hưng sinh năm 1971; quê quán: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.