Thông tin mới nhất về các tuyến quốc lộ, đường sắt bị sạt lở, ách tắc giao thông

Nhiều tuyến quốc lộ đã thông xe

Thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, Bộ Xây dựng đã ban hành các Công điện để tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Thời gian qua, mưa lũ đặc biệt lớn xảy ra trên khu vực Trung Bộ và một số địa phương khác, Bộ Xây dựng cho biết, mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt, sạt lở làm tắc đường hàng trăm vị trí, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã rất quyết liệt, khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuyến quốc lộ bị sạt lở do mưa lũ. (Ảnh: Cục ĐBVN)

Tuy nhiên, do khối lượng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ rất lớn, đến trước 7h ngày 24/11/2025, vẫn còn 15 vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ do các địa phương quản lý.

Cụ thể, các quốc lộ do địa phương quản lý có 15 vị trí tắc trên 3 tuyến Quốc lộ gồm: Tỉnh Khánh Hòa còn 12 vị trí trên QL.27C; Tỉnh Lâm Đồng còn 3 vị trí trên QL.20 có 2 vị trí tại Đèo Mimosa (Km226+650) và Đèo D’ran (Km262+400) và QL.27C có 01 vị trí tại 65+800 – Km66 +000 (xã Lạc Dương và phường Lâm Viên).

Địa phận tỉnh Đắk Lắk đã thông xe; Địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn 12 vị trí tắc giao thông, trong đó: 3 vị trí do sạt lở ta luy âm gồm (Km26+350; Km36+700; Km37+470); 09 vị trí do sạt ta luy dương, gồm (Km41+410, Km42+500, Km43+800, Km44+410, Km44+650, Km45+100, Km46+000, Km47+000, Km47+700).

Đặc biệt, tại Km44+410, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Văn bản số 7598/UBND-XDNĐ ngày 22/11/2025 đề nghị Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quan tâm hỗ trợ địa phương nổ mìn phá đá, giải phóng chướng ngại, nhằm sớm thông tuyến QL.27C, đảm bảo kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và công tác cứu hộ, cứu nạn trong thời gian sớm nhất. Dự kiến đến 18 giờ ngày 25/11/2025 thông xe 1 làn.

Hiện nay, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã cấm các phương tiện lưu thông lên QL.27C (đèo Khánh Lê) và tổ chức phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt

Phân luồng hướng 1: Từ Nha trang đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556+00 rẽ phải theo Quốc lộ 27 đến Km174+00 rẽ vào cao tốc Liên Khương - Prenn đến Đà Lạt. Hướng 2: Từ Nha Trang đi theo Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 26 đến Quốc lộ 27 đến Đà Lạt.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn 1 vị trí tắc giao thông do sạt lở ta luy dương trên đoạn 65+800 – Km66 + 000 Quốc lộ 27C (qua địa bàn xã Lạc Dương và phường Lâm Viên). Dự kiến ngày 25/11/2025 thông xe trở lại; Hiện Sở XD Lâm Đồng đã phối hợp với Sở Xây dựng Khánh Hòa để phân luồng, phương án phân luồng được nêu ở trên.

Cùng đó, còn 2 vị trí gây tắc giao thông trên Quốc lộ 20: Tại Km262+400 - Km262+520 (Đèo D’ran), dự kiến đến ngày 25/11/2025 thông xe trở lại; Tại Km226+650-Km262+750 (đèo Mimosa), dự kiến đến ngày 30/11/2025 thông xe trở lại. Hiện nay địa phương đã tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông theo QL.20, QL.27 và đường ĐT.725.

Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập Đoàn công tác do Lãnh đạo Cục làm Trưởng đoàn, trực tiếp có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, máy móc, thiết bị thi công; sử dụng kịp thời, hiệu quả nguồn vật tư dự phòng nhằm khẩn trương khắc phục sự cố, sớm thông tuyến và bảo đảm chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam cử Lãnh đạo Phòng Quản lý, Tổ chức giao thông thường trực, bám sát hiện trường tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên để phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức khắc phục thiệt hại.

Song song với đó, Cục đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị; đồng thời hỗ trợ các địa phương về nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư dự phòng, trong đó trực tiếp chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ IV làm các thủ tục để hỗ trợ 5.000 rọ đá cho Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng để phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra Cục Đường bộ duy trì chế độ trực chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống thiên tai 24/24 giờ hằng ngày.

Đối với các Dự án đường bộ trên địa bàn: Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai); Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai); Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh (Gia Lai, Đắk Lắk); Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong (tỉnh Đắk Lắk) chưa ghi nhận thêm các thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tuyến đường sắt quốc gia bị sạt lở. (Ảnh: VNR)

Đường sắt bị thiệt hại nặng nề

Lĩnh vực Đường sắt sạt lở 61 điểm, trong đó, đã xử lý thông đường trả tốc độ là 46 điểm, còn lại 15 điểm đang khắc phục thuộc khu gian Đông tác - Phú Hiệp và Phú Hiêp-Hảo Sơn do ảnh hưởng xả thuỷ điện của sông Ba Hạ. Có đoạn dài 2 Km từ Km1205 đến Km1207 bị trôi nền đường. Đoạn 4km từ Km1211 đến Km1215 bị trôi nền đường và lệch tim 4m. Điều kiện thi công khó khắn chỉ có lối vào duy nhất là đường sắt. Dự kiến 18h ngày 27/11 sẽ trả đường 5km/h.



Theo báo cáo của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, tính đến 7h00 ngày 24/11/2025, tình hình thiệt hại tuyến đường sắt Diêu Trì – Quy Nhơn tại Km2+800 – Km4+200: Trôi nền đá ballast sâu trung bình 0,28m; Trôi nền đường sâu trung bình 0,4m; Cây, cỏ, rác trôi tấp vào đường sắt; Tại Cầu Km01+877: Sạt tứ nón (2.3x6m)

Ngành Đường sắt đã tiếp tục xin phong tỏa toàn bộ khu gian Diêu Trì – Quy Nhơn vào lúc 09h57’ ngày 21/11/2025 để khắc phục sửa chữa.

Tình hình thiệt hại tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh - Khu gian Đông Tác – Phú Hiệp: Km1205+085-1206+750 Xói sâu nền tổng: 235m; Xói nền, sụt vai trôi 1/2 nền đá trái lý trình tổng 660m.

Khu gian Phú Hiệp – Hảo Sơn: Km1212+350: Trôi 1/2 nền đá bên trái lý trình, sâu 0,8m Km1212A+700 – 900 Sạt lở đá 2 bên Km1212A+900 - Km1213+100 trôi nền đường sâu trung bình 0,8 - 1m, Km1213+100 – 600: Trôi nền đá (bên trái, có đoạn trôi cả 2 bên), Km1214+150 – 500: Trôi nền đá (bên trái, có đoạn trôi cả 2 bên), Km1214+920 - Km1215+125: Trôi nền đá, nền đường sâu trung bình 1-3m, Km1218 - Km1222: Rác, cây cỏ trôi tràn đường sắt Các khu gian trên là khu gian thiệt hại nặng, đơn vị đang tích cực cứu chữa trả đường.

Một vài vị trí nước đã rút, đơn vị tích cực cứu chữa khắc phục trả đường trong thời gian sớm nhất. Số ít các điểm chạy chậm đơn vị cố gắng hết trong thời gian ngắn nhất sửa chữa trả tốc độ khu gian. Dự kiến 24h00 ngày 25/11 trả đường toàn tuyến.

Về vận tải: Ngừng chạy 44 đoàn tàu khách, hơn 21000 vé phải hoàn trả. Nhiều tàu khách, tàu hàng đang phải đỗ dọc đường. Riêng tàu khách hiện nay chỉ có 5 đoàn tàu phải ngừng tại Diêu Trì (SE1: 145 HK) và Tháp Chàm (SE8: 19 HK từ ngày 19/11).

Do đường bộ cũng tê liệt nên ngành đường sắt đã phục vụ miễn phí Suất ăn chính: 9400; Suất phụ: 6100 cho hành khách.



Ngành hàng không: Cảng hàng không Tuy Hoà đã khai thác bay bình thường, không ghi nhận hoãn huỷ do thời tiết. Đài LOC vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa, dự kiến hoàn thành ngày 30/11/2025.