Kinh tế
Thứ sáu, ngày 28/11/2025 09:58 GMT+7

Thông tin "nóng" về chi trả bảo hiểm do thiệt hại bão lũ miền Trung: Có đơn vị bồi thường gần 300 tỷ đồng

Thứ sáu, ngày 28/11/2025 09:58 GMT+7
Ông Trần Trí Cương – Trưởng phòng Tài sản Kỹ thuật, Bảo hiểm Agribank – chia sẻ rằng mức độ thiệt hại lần này rất phức tạp ở nhiều ngành nghề, đòi hỏi giám định viên phải đánh giá thận trọng trong điều kiện thực tế còn rất khó khăn.
Theo số liệu từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến ngày 24/11/2025, thiên tai trên cả nước đã làm 409 người chết, mất tích, 727 người bị thương; 3.714 nhà bị sập, đổ, trôi, 333.583 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 553.417 héc ta lúa, hoa màu... Tổng thiệt hại ước tính trên 85.099 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lũ lụt tại Nam Trung Bộ trong những ngày gần đây tiếp tục gây thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng, hơn 200.000 căn nhà bị ngập sâu.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm cử ngay giám định viên xuống hiện trường, làm việc trực tiếp với bên mua bảo hiểm để thu thập và hoàn thiện hồ sơ, giải quyết bồi thường. Khi xác định thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo quy định, các doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện bồi thường, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ.

"Trước mắt, khẩn trương thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết", Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhấn mạnh.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng yêu cầu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức bồi thường nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

Các doanh nghiệp bảo hiểm tổng lực giám định

Chia sẻ với PV Dân Việt, ngay khi nước lũ vừa rút, Bảo hiểm Agribank - đơn vị bồi thường gần 300 tỷ đồng tại miền Trung đã lập tức kích hoạt cơ chế giám định khẩn cấp, điều động các đoàn công tác tăng cường đến các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng như Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Trong điều kiện đường sá bị chia cắt, nhiều tuyến vẫn còn sạt lở và bùn đất bám dày, lực lượng giám định viên đã vượt lũ, vượt bùn, đi bộ nhiều cây số để tiếp cận từng hiện trường tổn thất.

Ông Trần Trí Cương – Trưởng phòng Tài sản Kỹ thuật, Bảo hiểm Agribank – chia sẻ rằng mức độ thiệt hại lần này rất phức tạp ở nhiều ngành nghề, đòi hỏi giám định viên phải đánh giá thận trọng trong điều kiện thực tế còn rất khó khăn.

“Nhiều nơi chúng tôi đến, bùn còn bám dày trên thiết bị, máy móc không thể thử vận hành, hệ thống điện vẫn chưa được khôi phục. Có hôm anh em phải lội nước nhiều cây số hoặc phải đi men theo taluy lầy lội và trơn trượt. Nhưng bà con cần mình, doanh nghiệp cần mình. Mình phải vào tận nơi để ghi nhận đúng mức độ thiệt hại thì hồ sơ mới giải quyết được nhanh,” ông nói.

Giám định bồi thường sau bão lũ.

Ông Cương cũng cho biết công tác giám định – bồi thường năm nay được triển khai theo ba ưu tiên chiến lược, nhằm đảm bảo hiệu quả và hỗ trợ tối đa cho các khu vực bị ảnh hưởng:

Thứ nhất, ưu tiên giám định tài sản nội ngành Agribank. Đây là nhiệm vụ hàng đầu, bởi việc khôi phục nhanh các chi nhánh và phòng giao dịch giúp hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, giữ vững huyết mạch tài chính cho vùng lũ. Khi ngân hàng hoạt động ổn định, dòng tiền được luân chuyển kịp thời, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm tái thiết sau thiên tai.

Thứ hai, ưu tiên giám định tài sản doanh nghiệp. Các nhà máy, kho bãi, dây chuyền máy móc và phương tiện vận tải bị thiệt hại đều được xử lý theo quy trình rút gọn. Việc khôi phục sản xuất sớm giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn đơn hàng và giữ được nhịp phát triển kinh tế địa phương.

Thứ ba, giám định nhanh cho khách hàng cá nhân. Mỗi gia đình ổn định trở lại cuộc sống là một mắt xích quan trọng của quá trình phục hồi sau lũ. Vì vậy, các giám định viên được chỉ đạo xử lý nhanh hồ sơ tài sản dân sinh, phương tiện, nhà cửa… để người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đáng chú ý, với sự phối hợp chặt chẽ từ hệ thống Agribank, nhiều khách hàng có vay vốn từ Agribank đã được tạm ứng bồi thường ngay khi có ước tổn thất sơ bộ. Điều này mang lại nguồn lực tài chính tức thời, giúp doanh nghiệp và người dân có điều kiện mua sắm lại vật tư, sửa chữa nhà xưởng, phương tiện và tái sản xuất kịp thời. “Đó là một sự hỗ trợ rất nhân văn, đúng tinh thần Bảo hiểm Agribank – không để khách hàng chờ đợi giữa lúc khó khăn nhất,” ông Cương nhấn mạnh.

Thiên tai ngày càng khốc liệt thế nhưng hệ thống Bảo hiểm vẫn “nằm ngoài cuộc chơi” bởi theo thống kê sau ba năm triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, cả nước mới có hơn 16.700 hộ tham gia, quá nhỏ so với hơn 9 triệu hộ sản xuất nông nghiệp. Phần lớn cây trồng, vật nuôi vẫn chưa được bảo vệ bởi bảo hiểm, khiến nông dân dễ rơi vào vòng xoáy “nghèo hóa” sau thiên tai. Khi bảo hiểm chưa phát huy vai trò, gánh nặng khắc phục hậu quả dồn lên ngân sách Nhà nước, hệ thống ngân hàng và chính người dân.

Theo thống kê nhanh, năm 2025 toàn hệ thống Bảo hiểm Agribank đã tiếp nhận 525 vụ tổn thất, với tổng ước tính bồi thường lên đến 287,312 tỷ đồng. Trong đó, nhóm tài sản nội ngành Agribank gồm 160 vụ, ước tổn thất 35,580 tỷ đồng; nhóm khách hàng Agribank có 153 vụ với giá trị thiệt hại khoảng 128,107 tỷ đồng; còn lại 212 vụ thuộc khách hàng khác với tổng ước tính 123,625 tỷ đồng. Đây là một trong những đợt thiên tai có mức độ thiệt hại tài sản lớn nhất trong năm 2025.

Tỉnh Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lần này. Ảnh C.N.

Theo đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential), doanh nghiệp ghi nhận 3 khách hàng tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Bình chịu thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua, các ca bồi thường đều được hoàn tất trong thời gian ngắn trong vòng 4-8 giờ, để kịp thời hỗ trợ cho khách hàng và gia đình với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

“Trong những tình huống như bão lũ, chi trả nhanh không chỉ là nghiệp vụ mà là cam kết đồng hành cùng khách hàng”, đại diện Prudential chia sẻ.

Trong khi đó, thông tin với PV Dân Việt, MBlife cho biết, hiện công ty này chưa phát hiện trường hợp khách hàng nào là nạn nhân bão lũ.

Tuy nhiên, đại diện MBlife khẳng định, đối với các trường hợp khách hàng gặp khó khăn do thiên tai, bão lỹ, công ty sẽ ưu tiên tối đa xử lý nhanh nhất, gồm: Phối hợp hỗ trợ thông tin giữa các bên, thăm hỏi động viên và chi trả bồi thường.

Bảo hiểm cùng san sẻ "gánh nặng" sau thiên tai

Trong bối cảnh bão lũ, nếu không có bảo hiểm, gánh nặng tài chính thường “chuyển” sang nhiều phía. Ngân sách Nhà nước phải chi hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ khắc phục hậu quả, trong khi các ngân hàng đối diện nguy cơ gia tăng nợ xấu, đặc biệt với các khoản vay nông nghiệp.

Đồng thời, các tổ chức xã hội, cộng đồng phải huy động cứu trợ khẩn cấp, nhưng nguồn lực có hạn. Người dân chịu thiệt hại trực tiếp, buộc phải tự bù đắp từ nguồn tích lũy ít ỏi, khiến nguy cơ rơi vào vòng xoáy nghèo hóa sau thiên tai trở nên hiện hữu.

Theo ông Đỗ Minh Hoàng Thành viên HĐQT Bảo hiểm Agribank chia sẻ, nếu hệ thống bảo hiểm được mở rộng và triển khai hiệu quả, phần lớn gánh nặng này hoàn toàn có thể được san sẻ. Bảo hiểm nông nghiệp giúp bảo vệ cây trồng, vật nuôi và thu nhập của người dân; bảo hiểm tài sản bảo vệ nhà cửa, kho tàng; bảo hiểm con người hỗ trợ khi xảy ra tai nạn, thương tật do thiên tai.

Nhờ đó, người dân có thể yên tâm sản xuất, nhanh chóng phục hồi sau bão lũ, giảm áp lực lên ngân sách, ngân hàng và các tổ chức cộng đồng. Đây là công cụ thiết thực giúp xã hội ứng phó hiệu quả hơn với thiên tai, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng bền vững cho cộng đồng nông thôn.

Để bảo hiểm thực sự trở thành “lá chắn tài chính” cho người dân sau thiên tai, trách nhiệm không chỉ thuộc về ngành bảo hiểm mà còn là bài toán của toàn bộ hệ thống chính sách.

Thủ tướng đề nghị các hợp tác xã và bà con nông dân tích cực tham gia bảo hiểm nông nghiệp.

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị đã khẳng định vai trò quan trọng của bảo hiểm nông nghiệp trong việc bảo vệ nông dân trước rủi ro thiên tai.

Ông nhấn mạnh: Nếu không tham gia bảo hiểm, khi gặp thiên tai, bà con sẽ không thể thu hồi vốn. Thủ tướng đề nghị các hợp tác xã và bà con nông dân tích cực tham gia bảo hiểm.

Tại thời điểm đó, Thủ tướng cũng bày tỏ lo ngại về mâu thuẫn khi giải ngân bảo hiểm tăng 19–20% so với năm ngoái, nhưng số người tham gia bảo hiểm lại giảm. Ông yêu cầu các bộ, ngành nhanh chóng nghiên cứu và đưa ra chính sách thực tế, hiệu quả để bảo hiểm nông nghiệp đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển chính sách tín dụng và bảo hiểm theo nguyên tắc "đóng – hưởng" để thúc đẩy nông nghiệp xanh và đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế. Đồng thời, cần khuyến khích doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ với nông dân, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, gắn kết trong chuỗi giá trị.

Dù vậy, thống kê cho thấy, tỷ lệ tham gia bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ) mới chỉ tương đương khoảng 2% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4% của châu Á và 9% của thế giới.

Riêng bảo hiểm nhân thọ – lớp bảo vệ tài chính dài hạn cho mỗi gia đình – hiện mới có khoảng 11–11,7% dân số tham gia, với khoảng 11,7 triệu hợp đồng còn hiệu lực, thấp xa so với các nước trong khu vực như Philippines (38%), Malaysia (50%) hay Singapore (80%).

Trước đó, này 25/11, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu: ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo không để người dân thiếu chỗ ở, bị đói, bị rét; không để các cháu học sinh thiếu trường lớp; đảm bảo người bệnh được chăm sóc y tế kịp thời và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ thiết yếu.

Đồng thời, triển khai công tác khắc phục hậu quả với tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả. Bảo đảm công tác cứu trợ, hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh tiêu cực, lãng phí.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.

