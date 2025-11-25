Đối thủ của U17 Việt Nam nhận kỷ lục buồn tại vòng loại châu Á

Lượt trận thứ hai vòng loại U17 châu Á 2026 chứng kiến 2 chiến thắng có cùng tỷ số 14-0, lần lượt thuộc về U17 Việt Nam trước Bắc Mariana và U17 Trung Quốc trước Timor-Leste.

Sau 2 trận, Bắc Mariana (bảng C) đã thủng lưới tổng cộng 27 bàn, bao gồm thất bại 0-13 trước Malaysia ở lượt mở màn và trận thua 0-14 trước Việt Nam tối qua. Đây là số bàn thua nhiều nhất trong toàn bộ vòng loại tính đến hiện tại.

U17 Việt Nam vượt qua U17 Bắc Mariana 14-0

Ở bảng A, Timor-Leste dù cũng nhận 14 bàn thua trước Trung Quốc ở lượt hai, nhưng tổng số bàn thua của họ vẫn “chỉ” là 19 bàn khi thua 5-0 trước Bangladesh ở ngày ra quân. Một đội bóng khác có thành tích phòng ngự đáng quên là Guam. Đại diện bảng B đã để lọt lưới 18 bàn sau 2 lượt trận, thua 0-8 trước Lào và 0-10 trước Yemen.

Điểm chung của 3 đội bóng nói trên là cùng nằm ở các bảng đấu có 6 đội (A, B và C), đồng thời được xem là những đội “lót đường” tại vòng loại năm nay. Điều này cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các nền bóng đá trong khu vực, cũng như dự báo cuộc đua giành vé dự VCK U17 châu Á 2026 sẽ tiếp tục chứng kiến thêm những trận thắng đậm (đặc biệt ở 3 bảng nói trên) khi các đội bóng đua hiệu số.

VCK U17 châu Á sẽ diễn ra vào năm 2026, lấy 9 đội dự U17 World Cup kỳ trước, cộng với 7 đội đầu bảng tại Vòng loại. Sau 2 lượt trận, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đang có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất, với tổng 20 bàn thắng được ghi và chưa thủng bàn nào, vượt qua những Trung Quốc (+18) và Malaysia (+14).

Còn với Bắc Mariana, số bàn thua của họ sẽ còn nhiều hơn nữa, với 3 đối thủ tiếp theo là Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) và Ma Cao (Trung Quốc).