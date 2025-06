Tỉnh Long An mở "chiến dịch" quyết xử lý một loại hàng hóa, ngay trước giờ sáp nhập với tỉnh Tây Ninh

Long An mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trước giờ sáp nhập với tỉnh Tây Ninh

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Thời gian triển khai từ ngày 30/5/2025 đến ngày 15/6/2025.

Theo đó, UBND tỉnh Long An yêu cầu các ngành chức năng bám sát diễn biến của thị trường, tăng cường thu thập, phân tích thông tin về diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, dễ bị lợi dụng để đầu cơ, buôn lậu như các sản phẩm sữa, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, xăng dầu, đường, thuốc lá, phân bón ... Chủ động phát hiện những biến động bất thường, những vấn đề nổi cộm của thị trường, từ đó có phương án giám sát, kiểm tra và xử lý kịp thời.

Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Quản lý chắc địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử; rà soát, đánh giá, chỉ ra nguyên nhân, điều kiện vi phạm, các sơ hở, bất cập trong quy định pháp luật hoặc cơ chế quản lý mà các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật để kiến nghị các giải pháp khắc phục với cơ quan có thẩm quyền.

Đường cát nhập lậu bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh tư liệu: Lê Đức/Báo Long An.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để tổ chức kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất theo khu vực và lĩnh vực trọng điểm; thường xuyên rà soát, kiểm tra trên khâu lưu thông, nhất là hàng hóa vận chuyển từ biên giới, cảng hàng không quốc tế vào nội địa; các điểm kinh doanh; các kho hàng, bến bãi, điểm tập kết hàng hóa, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, cơ sở sản xuất, làng nghề.

Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và số hóa trong việc thu thập, chia sẻ dữ liệu, thông tin thị trường nhằm kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Sử dụng đa dạng kênh truyền thông để phổ biến pháp luật, ký cam kết với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh về tác hại của buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là đối với các đối tượng kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của công chức để kịp thời đôn đốc nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; kiên quyết xử lý nghiêm tập thể, cá nhân bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

UBND tỉnh Long An đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát, kiểm tra, kiểm sỏa thị trường

Cũng theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Long An, UBND tỉnh Long An đã có văn bản đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công điện số 2755/CĐ-BCT ngày 18/4/2025 về tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung cấp nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng cao cũng như các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Khuyến khích cộng đồng, nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Công Thương tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chỉ đạo, hướng dẫn các hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nhất là các dịp Lễ, Tết.

Kiểm soát tốt thị trường, các kênh phân phối truyền thống và hiện đại; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương về tình hình biến động của thị trường hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, đặc biệt là những mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Song song đó, triển khai nghiêm túc công tác hậu kiểm chuyên ngành về an toàn thực phẩm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Long An.