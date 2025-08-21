Chiều 21/8, Sở ATTP cho biết lực lượng chức năng đang giám sát chặt chẽ từ khâu vận chuyển đến phân phối. Các chuyên viên duy trì lực lượng thường trực tại chợ để kiểm tra nghiêm ngặt từng lô hàng nhập vào.

Mỗi đêm, thịt lợn đưa vào chợ đều phải qua khâu kiểm tra giấy kiểm dịch, nguồn gốc, và điều kiện vệ sinh của xe vận chuyển. Lực lượng chức năng sẽ đối chiếu khối lượng thực tế và giám sát kỹ lưỡng trước khi thịt được phân phối đến các quầy sạp.

Từ tháng 6, TP.HCM đã yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: CCTY TP.HCM

Khu vực kinh doanh thịt và phụ phẩm lợn được bố trí riêng biệt để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo. Khi tiểu thương nhập hàng, lực lượng chức năng không chỉ giám sát mà còn hướng dẫn họ thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm. Sản phẩm có dấu hiệu bất thường sẽ bị tạm giữ, niêm phong, lấy mẫu kiểm nghiệm và xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, Sở ATTP cũng phối hợp với ban quản lý chợ, chính quyền địa phương và cơ quan thú y để tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương nhận biết heo bệnh và không nhập thịt giá rẻ không rõ nguồn gốc. Các trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài công tác kiểm tra, TP.HCM cũng đang triển khai Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với thịt heo theo Quyết định 1383/QĐ-UBND. Việc cấp giấy kiểm dịch đối với sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi thành phố cũng được thực hiện tại chợ đầu mối Bình Điền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chịu trách nhiệm kiểm soát hoạt động giết mổ động vật theo Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND. Các sở, ngành đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thịt heo tiêu thụ trên địa bàn thành phố có nguồn gốc rõ ràng, an toàn vệ sinh, góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.