Trung tâm tiền điện tử tự xưng của châu Á cũng lung lay

Lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển của Singapore đã bị lung lay bởi sự sụp đổ gần đây của Three Arrows Capital (3AC), một quỹ đầu cơ tiền điện tử và có dấu hiệu bị giám sát chặt chẽ hơn từ các nhà quản lý tại Cơ quan tiền tệ Singapore. Nhưng điều gì đã dẫn đến sự trỗi dậy của Singapore với tư cách là một trung tâm tiền điện tử châu Á, và hậu quả từ sự sụp đổ của Three Arrows là gì?

Singapore quan trọng như thế nào đối với lĩnh vực tiền điện tử của châu Á?

Đầu tư vào các công ty tiền điện tử và blockchain của Singapore đã tăng lên 1,48 tỷ đô la vào năm 2021, theo KPMG, gấp 10 lần so với năm trước đó, và chiếm gần một nửa trong tổng số nguồn vốn đầu tư tương tự ở Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2021. Trong khi đó, Singapore, một trong những trung tâm quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư chính của châu Á cùng với Hồng Kông, cũng mong muốn thiết lập vai trò hàng đầu trong công nghệ tài chính, bao gồm cả blockchain và tiền điện tử.

Sự trỗi dậy của Singapore và chững lại, khi trở thành trung tâm tiền điện tử của Châu Á. Ảnh: @AFP.

Tại sao Singapore thu hút kinh doanh tiền điện tử?

Quy mô và phạm vi hoạt động của các công ty tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ của Singapore đã thu hút các công ty tài sản kỹ thuật số đang chạy trốn các cuộc đàn áp quy định ở những nơi khác. Chúng bao gồm Huobi, một sàn giao dịch tiền điện tử ban đầu tập trung vào Trung Quốc, hiện đã có sự hiện diện chính ở Singapore. Các công ty Hoa Kỳ như sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đã thành lập trụ sở khu vực châu Á tại Singapore.

Chính quyền thành phố cũng là người đi trước trong việc phát triển chế độ cấp phép cho các công ty tiền điện tử, điều này đã thu hút nhiều công ty hy vọng sự chứng thực của cơ quan quản lý hàng đầu sẽ giúp họ giành được công việc kinh doanh thuận lợi. Các nhà lãnh đạo ngành khác như sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã đăng ký giấy phép ở Singapore. Đặc biệt là DBS, ngân hàng lớn nhất của Singapore, đã ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử của riêng mình.

Các loại tiền kỹ thuật số đã nổi lên trong nhiều tháng, với việc Bitcoin mất khoảng một nửa giá trị kể từ đầu tháng 5 vừa qua. Việc bán tháo được kích hoạt bởi sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD và token Luna được ghép nối của nó, dẫn đến thiệt hại lớn cho những người nắm giữ như 3AC. Công ty đã mất khoảng 200 triệu USD khoản đầu tư vào Luna, một giám đốc điều hành nói với Wall Street Journal vào tháng trước, đồng thời cho biết thêm rằng công ty vẫn đang cố gắng xác định số lượng thiệt hại của mình. Theo hồ sơ của tòa án Hoa Kỳ, một số người cho vay của 3AC đã đưa ra thông báo về việc vỡ nợ.



Lập trường quản lý tiền điện tử của Singapore là gì?

Các tuyên bố của Cơ quan tiền tệ Singapore đã chỉ ra một cách tiếp cận hoan nghênh, khuyến khích các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Đồng thời, một số công ty nói rằng những lời ngụy biện nhẹ nhàng của các nhà chức trách cho thấy một lập trường quản lý đôi khi khắc nghiệt.

Cho đến nay, chỉ có một số ít phê duyệt được cấp trong số hơn 100 công ty nộp đơn xin giấy phép thanh toán tiền điện tử mới.





Chia Hock Lai, đồng chủ tịch, Hiệp hội Blockchain Singapore, cho biết hiện có hơn 200 doanh nghiệp tiền điện tử ở Singapore, nhưng một số đã đóng cửa hoặc chuyển ra ngoài sau khi chế độ cấp phép đi vào hoạt động. Nổi tiếng nhất trong số này là Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã rời Singapore vào năm ngoái khi bị giám sát chặt chẽ trên toàn thế giới.

Giống như các cơ quan quản lý ở nơi khác, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore cũng đã chỉ ra rằng, họ sẽ có lập trường cứng rắn đối với rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng và các rủi ro khác có thể liên quan đến lĩnh vực tiền kỹ thuật số.

Tharman Shanmugaratnam, Bộ trưởng cấp cao và chủ tịch của Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore, đã nói với quốc hội vào tuần trước rằng cơ quan quản lý đang xem xét các biện pháp bảo vệ bổ sung cho người tiêu dùng đối với giao dịch tiền điện tử, mặc dù ông không đề cập đến vụ 3AC.

Tharman Shanmugaratnam đã nói trong một tuyên bố trước quốc hội rằng ngân hàng trung ương Singapore đang "cân nhắc cẩn thận" đưa ra các quy tắc để hạn chế đầu tư bán lẻ và "sử dụng đòn bẩy" trong đầu tư tiền điện tử ở quốc đảo. Thông báo này theo sau tuyên bố gần đây của ngân hàng trung ương khi cho rằng tiền điện tử "không có giá trị cơ bản".

Giờ đây, Singapore sẽ trở nên khó khăn hơn đối với các công ty tiền điện tử trong những tháng tới, vì ngân hàng trung ương có kế hoạch bắt đầu trao đổi với các công ty trong ngành vào tháng 9 hoặc tháng 10 nhằm đưa ra các quy định chặt chẽ hơn cho lĩnh vực mới nổi này.

Giám đốc điều hành Ravi Menon của Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore đã báo hiệu điều này cùng với việc phát hành báo cáo thường niên của cơ quan quản lý tài chính, cho biết quá trình tham vấn trong những tháng tới sẽ liên quan đến việc mở rộng phạm vi các quy tắc của họ, để kiểm soát nhiều hoạt động hơn trong ngành tiền điện tử.

Singapore bắt đầu trở nên khó khăn hơn đối với các công ty tiền điện tử. Ảnh: @AFP.

Menon lưu ý rằng, các công ty tiền điện tử có sự hiện diện ở Singapore đang gặp nhiều khó khăn, điển hình là TerraForm Labs và Three Arrows Capital. Được dẫn dắt bởi những nhà truyền bá tiền điện tử nổi tiếng, những người đồng sáng lập Terra, Do Kwon, Su Zhu và Kyle Davies của Three Arrows, là những người chịu thương vong cao do giá token lao dốc gần đây đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong ngành. Các nhà đầu tư và chủ nợ đổ lỗi cho họ về những khoản lỗ đầu tư lớn mà dường như không thể thu hồi được, một số đi xa hơn là buộc tội các doanh nhân lừa đảo khách hàng.

Singapore quản lý lĩnh vực tiền điện tử chủ yếu đối với rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng họ đã thực hiện một cách tiếp cận chủ yếu khi đặt ra các quy tắc về tài sản tiền điện tử như các khoản đầu tư. Tuy nhiên, Cơ quan quản lý tiền tệ đã yêu cầu các công ty tiền điện tử dừng các hoạt động tiếp thị hàng loạt, và cảnh báo nhiều lần về những cạm bẫy của mã thông báo kỹ thuật số như là tài sản tài chính.

Ngân hàng trung ương được thiết lập để tiến xa hơn, lên kế hoạch đưa ra các quy tắc điều chỉnh sự tham gia của các nhà bán lẻ vào các hoạt động tiền điện tử. "Chúng tôi muốn thực hiện cách tiếp cận có mục tiêu này và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn giải thích cách tiếp cận tổng thể của chúng tôi đối với ngành", Menon cho biết. "Đó là một nỗ lực có mục tiêu để ngăn chặn rủi ro và phơi nhiễm quá mức của các khoản đầu tư bán lẻ vào tiền điện tử".