Từ sáng sớm, hàng nghìn người đã tìm tới Trung tâm Triển lãm quốc gia tham quan trong ngày bế mạc

Tiền vệ Quang Hải góp công lớn với một bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của CLB Công an Hà Nội trước CLB Hải Phòng ở vòng 4 V-League diễn ra trên sân Hàng Đẫy, sau trận anh còn tặng áo đấu cho fan nhí, tối 13/9.
Số liệu mới nhất của Hải quan Việt Nam cho thấy, kim ngạch xuất khẩu (XK) cá tra Việt Nam tháng 8/2025 vẫn tiếp tục tăng trưởng, với 200 triệu USD, tăng 5% so với tháng 8/2024. Lũy kế XK cá tra 8 tháng đầu năm nay sang các thị trường đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng trưởng dương 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuống cấp nghiêm trọng với dày đặc ổ gà, ổ voi và nhiều điểm sạt lở, tỉnh lộ 433 đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi lần đi qua. Đây là tuyến đường huyết mạch dẫn vào xã Cao Sơn (tỉnh Phú Thọ), đặc biệt vào mùa mưa bão càng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa tính mạng người dân.
Starlink – dịch vụ internet vệ tinh do Elon Musk sở hữu – gặp sự cố ngừng hoạt động toàn cầu vào ngày 15/9. Dịch vụ này đã trở nên thiết yếu đối với các bệnh viện, trường học và các đơn vị quân sự tiền tuyến khắp Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin do mối thù địch cá nhân sâu sắc giữa họ
Sáng 15/9, tại An Giang, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng kết mô hình thí điểm sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp vụ hè thu 2025 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự và chỉ đạo hội nghị.
Hứa hẹn việc nhẹ lương cao, nhóm 3 phụ nữ đã lừa bán 13 người vào các ổ lừa đảo do đối tượng nước ngoài làm chủ ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. May mắn, các nạn nhân đều được Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Hạnh (SN 1985, trú tại xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện đường dây chuyên sản xuất, mua bán các loại giấy tờ giả như: Căn cước công dân, sổ đỏ, giấy phép lái xe, đăng kiểm xe, đăng ký xe, bằng cấp các loại, giấy chứng nhận, giấy xác nhận… trên địa bàn.
Việc Tập đoàn Desay (Trung Quốc) dự kiến tăng vốn đầu tư tại Bắc Ninh lên hơn 126 triệu USD không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng năng lượng xanh, mà còn đặt ra kỳ vọng biến địa phương này thành “cứ điểm” mới của ngành công nghiệp pin toàn cầu.
BIM Land chính thức giới thiệu Marina Bayfront District – trung tâm của Bán đảo 3, Khu đô thị Halong Marina. Được định vị là “quận thời thượng” mới bên vịnh Hạ Long, dự án kế thừa trọn vẹn tinh thần “Front Row” – đặc quyền hàng ghế đầu bên di sản thiên nhiên thế giới.
Một cải tiến về nắp chai đã giúp Vinamilk loại bỏ hơn 5 triệu ống hút nhựa và góp phần mang về mức tăng trưởng gần 80% tại thị trường New Zealand. Giải pháp nhỏ từ "ông lớn" ngành sữa cho thấy, cắt giảm phát thải không phải hoàn toàn là bài toán chi phí, mà có thể là tấm “thẻ ưu tiên” giúp sản phẩm mở rộng sự hiện diện tại các thị trường cao cấp và nâng tầm giá trị thương hiệu.
Đà Nẵng có nhiều dư địa để trở thành đô thị biển mang tầm quốc tế vượt xa Singpore và Dubai. Đây là chia sẻ của TS. Dư Văn Toán, Viện Khoa học Môi trường, Biển và Hải đảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Lập trụ sở tại Campuchia, nhóm tội phạm giả danh công an, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại rồi rút tiền trong tài khoản ngân hàng và chứng khoán của họ.
Năm 2024, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập) vinh dự được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu ấp Bờ Kinh - chùa Đất Đỏ, xã nông thôn mới kiểu mẫu Tân Đông đoạt giải Nhất Hội thi Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn năm 2024.
Cơ quan Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM đã đưa ông L.H.V (40 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận) về trụ sở để làm rõ vụ việc dùng cây sắt tấn công anh Nguyễn Thanh Tùng, đang trên đường đi giao mèo cảnh.
Được coi là danh tướng thứ tư triều Trần (sau Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật và Phạm Ngũ Lão), Trần Khánh Dư là một vị tướng chỉ huy tài năng, góp phần cùng quân và dân Đại Việt làm nên chiến công lẫy lừng trong 3 lần kháng chiến chống Mông-Nguyên hồi thế kỷ 13. Trong đó, cống hiến nổi bật của ông là chỉ huy thủy quân lập chiến công xuất sắc ở trấn Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh hiện nay) trong cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên lần thứ ba (năm 1288).
Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại Dự án hồ chứa nước Lộc Đại (xã Quế Sơn Trung), từ công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế, quản lý vốn đến thi công, khiến công trình dừng thi công từ cuối năm 2022, chậm tiến độ hơn 4 năm so với kế hoạch.
Một quán cà phê lớn xây dựng trái phép trên đất công, ngay giữa hai tuyến đường ở thôn Lai Nghi (xã Tây Sơn, Gia Lai). Dù chính quyền nhiều lần yêu cầu tháo dỡ nhưng chủ quán vẫn chây ì, buộc UBND xã phải ra “tối hậu thư”.