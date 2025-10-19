Tỷ giá USD/VND hôm nay (19/10): Thị trường tự do giảm mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay (19/10) thế giới có tuần "tồi tệ nhất" 3 tháng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,55% trong tuần qua về ngưỡng 98,19 điểm, ghi nhận tuần tồi tệ nhất trong gần 3 tháng qua.

Áp lực bán USD gia tăng khi giới đầu tư tin rằng Fed có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Thị trường ngày càng lo ngại tình trạng bế tắc về ngân sách khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa kéo dài, gây tổn hại đến niềm tin công chúng và làm gián đoạn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng.

Các quan chức Fed trong tuần qua cũng thể hiện quan điểm ôn hòa hơn. Bà Anna Paulson, Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, nhận định rủi ro đối với thị trường việc làm đang tăng lên.

Trong khi đó, bà Susan Collins, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, cho rằng lạm phát có dấu hiệu được kiểm soát tốt nhưng thị trường lao động đang yếu đi rõ rệt. Những phát biểu này khiến giới đầu tư tin rằng khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng đang tăng cao.

Hay như Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho biết, ông ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào cuối tháng này, do các dữ liệu về thị trường lao động Mỹ vẫn đang cho thấy những tín hiệu trái chiều.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Điểm nhấn khác trong tuần qua là bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell với lập trường thận trọng. Ông cho biết các nhà hoạch định chính sách vẫn lo ngại thị trường lao động đang suy yếu, làm thay đổi cán cân rủi ro giữa mục tiêu việc làm và kiểm soát lạm phát.

Ông nói: “Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp trong suốt tháng 8, nhưng tăng trưởng việc làm đã chậm lại đáng kể, có thể một phần do nhập cư và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm. Trong bối cảnh thị trường lao động kém sôi động hơn, rủi ro đối với việc làm có xu hướng gia tăng".

Điều đó cho thấy ngân hàng trung ương có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại các cuộc họp còn lại trong năm 2025, như kỳ vọng của thị trường và nhiều quan chức Fed. Tuy nhiên, ông Powell không khẳng định trước bất kỳ điều gì về lộ trình lãi suất.

Ông Powell nói: “Không có con đường nào hoàn toàn an toàn khi chúng tôi phải cân bằng giữa hai mục tiêu việc làm và lạm phát”.

Cùng lúc, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang. Bắc Kinh mới áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và vật liệu công nghệ cao, còn Washington cảnh báo sẽ xem xét áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc.

Những động thái này làm dấy lên lo ngại mới về đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần thận trọng và làm suy yếu đà tăng của đồng bạc xanh.

Ông Steve Englander, Giám đốc nghiên cứu thị trường ngoại hối nhóm G10 toàn cầu tại ngân hàng Standard Chartered nhận định: “Có một chút áp lực bán phòng ngừa rủi ro đối với đồng USD”.

Những tin tức liên quan đến Trung Quốc, dù đã phần nào được đính chính cùng các thông tin về tình hình ngân hàng khu vực và tín dụng nói chung đang khiến đồng bạc xanh suy yếu, ông Englander cho biết thêm.

Ông Dilin Wu, chuyên gia chiến lược của Pepperstone, cho rằng lo ngại về thương mại, sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đang khiến đồng USD dễ bị tổn thương.

“Rất khó để tìm thấy kịch bản tích cực cho chỉ số USD. Nhà đầu tư đang chuyển hướng sang vàng, tiền điện tử và các tài sản khác như một biện pháp phòng ngừa rủi ro”, ông nói.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (19/10) trong nước: Thị trường tự do có tuần tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.101 VND/USD, giảm 11 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.845 - 26.356 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.896 - 26.306 VND/USD, không thay đổi so với sáng qua.

Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.116 - 26.356 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.156 và bán ra ở ngưỡng 26.356 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.076 - 26.356 VND/USD, giảm 41 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.356 VND/USD, không thay đổi cả hai chiều so với sáng qua.

Còn SHB hiện mua vào USD ở mức 26.020, bán ra ở mức 26.356 VND/USD, không thay đổi cả hai chiều so với sáng qua.

Diễn biến giá USD tại thị trường tự do. Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mua vào ở mức 27.240 đồng/USD, giá bán ra ở mức 27.340 đồng/USD; giảm 29 đồng chiều mua và giảm 79 đồng chiều bán so với cùng thời điểm phiên trước đó.

Còn so với phiên đầu tuần, tỷ giá tại trường tự do tăng mạnh 464 đồng chiều mua và bán.