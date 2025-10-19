Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Kinh tế
Chủ nhật, ngày 19/10/2025 08:44 GMT+7

Tỷ giá USD/VND hôm nay (19/10): Thị trường tự do giảm mạnh

+ aA -
Linh Anh Chủ nhật, ngày 19/10/2025 08:44 GMT+7
Tỷ giá USD/VND hôm nay (19/10) tại trường tự do tăng mạnh 464 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên đầu tuần. Trong khi đó, chỉ số DXY và tỷ giá trung tâm đồng loạt giảm nhiệt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tỷ giá USD/VND hôm nay (19/10) thế giới có tuần "tồi tệ nhất" 3 tháng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,55% trong tuần qua về ngưỡng 98,19 điểm, ghi nhận tuần tồi tệ nhất trong gần 3 tháng qua.

Áp lực bán USD gia tăng khi giới đầu tư tin rằng Fed có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Thị trường ngày càng lo ngại tình trạng bế tắc về ngân sách khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa kéo dài, gây tổn hại đến niềm tin công chúng và làm gián đoạn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng.

Các quan chức Fed trong tuần qua cũng thể hiện quan điểm ôn hòa hơn. Bà Anna Paulson, Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, nhận định rủi ro đối với thị trường việc làm đang tăng lên.

Trong khi đó, bà Susan Collins, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, cho rằng lạm phát có dấu hiệu được kiểm soát tốt nhưng thị trường lao động đang yếu đi rõ rệt. Những phát biểu này khiến giới đầu tư tin rằng khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng đang tăng cao.

Hay như Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho biết, ông ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào cuối tháng này, do các dữ liệu về thị trường lao động Mỹ vẫn đang cho thấy những tín hiệu trái chiều.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Điểm nhấn khác trong tuần qua là bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell với lập trường thận trọng. Ông cho biết các nhà hoạch định chính sách vẫn lo ngại thị trường lao động đang suy yếu, làm thay đổi cán cân rủi ro giữa mục tiêu việc làm và kiểm soát lạm phát.

Ông nói: “Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp trong suốt tháng 8, nhưng tăng trưởng việc làm đã chậm lại đáng kể, có thể một phần do nhập cư và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm. Trong bối cảnh thị trường lao động kém sôi động hơn, rủi ro đối với việc làm có xu hướng gia tăng".

Điều đó cho thấy ngân hàng trung ương có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại các cuộc họp còn lại trong năm 2025, như kỳ vọng của thị trường và nhiều quan chức Fed. Tuy nhiên, ông Powell không khẳng định trước bất kỳ điều gì về lộ trình lãi suất.

Ông Powell nói: “Không có con đường nào hoàn toàn an toàn khi chúng tôi phải cân bằng giữa hai mục tiêu việc làm và lạm phát”.

Cùng lúc, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang. Bắc Kinh mới áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và vật liệu công nghệ cao, còn Washington cảnh báo sẽ xem xét áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc.

Những động thái này làm dấy lên lo ngại mới về đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần thận trọng và làm suy yếu đà tăng của đồng bạc xanh.

Ông Steve Englander, Giám đốc nghiên cứu thị trường ngoại hối nhóm G10 toàn cầu tại ngân hàng Standard Chartered nhận định: “Có một chút áp lực bán phòng ngừa rủi ro đối với đồng USD”.

Những tin tức liên quan đến Trung Quốc, dù đã phần nào được đính chính cùng các thông tin về tình hình ngân hàng khu vực và tín dụng nói chung đang khiến đồng bạc xanh suy yếu, ông Englander cho biết thêm.

Ông Dilin Wu, chuyên gia chiến lược của Pepperstone, cho rằng lo ngại về thương mại, sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đang khiến đồng USD dễ bị tổn thương.

“Rất khó để tìm thấy kịch bản tích cực cho chỉ số USD. Nhà đầu tư đang chuyển hướng sang vàng, tiền điện tử và các tài sản khác như một biện pháp phòng ngừa rủi ro”, ông nói.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (19/10) trong nước: Thị trường tự do có tuần tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.101 VND/USD, giảm 11 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.845 - 26.356 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.896 - 26.306 VND/USD, không thay đổi so với sáng qua.

Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.116 - 26.356 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.156 và bán ra ở ngưỡng 26.356 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.076 - 26.356 VND/USD, giảm 41 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.356 VND/USD, không thay đổi cả hai chiều so với sáng qua.

Còn SHB hiện mua vào USD ở mức 26.020, bán ra ở mức 26.356 VND/USD, không thay đổi cả hai chiều so với sáng qua.

Diễn biến giá USD tại thị trường tự do. Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mua vào ở mức 27.240 đồng/USD, giá bán ra ở mức 27.340 đồng/USD; giảm 29 đồng chiều mua và giảm 79 đồng chiều bán so với cùng thời điểm phiên trước đó.

Còn so với phiên đầu tuần, tỷ giá tại trường tự do tăng mạnh 464 đồng chiều mua và bán.

Tham khảo thêm

Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục: Cuộc chạy đua tích trữ của ông lớn và hé lộ quốc gia 'mua vàng như không có ngày mai'

Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục: Cuộc chạy đua tích trữ của ông lớn và hé lộ quốc gia "mua vàng như không có ngày mai"

Giá vàng SJC tăng 94%, trở thành kênh đầu tư nóng nhất hành tinh và 'cơn sốt hai giá' bùng phát

Giá vàng SJC tăng 94%, trở thành kênh đầu tư nóng nhất hành tinh và "cơn sốt hai giá" bùng phát

Khu vực Phúc Thọ đón nhận thêm một dự án bất động sản quy mô 5ha

Khu vực Phúc Thọ đón nhận thêm một dự án bất động sản quy mô 5ha

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng hôm nay 17/10 mới nhất, tiếp tục tăng kỷ lục với vàng SJC và vàng nhẫn, khiến hàng loạt người dân tiếp tục xếp hàng mua vàng bất chấp nhiều cửa hàng dừng bán. Trong khi, thị trường vàng chợ đen bị "thổi giá" lên tới 190 triệu đồng/lượng.

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Giao thông - Xây dựng
Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đà Nẵng bắt tay quy hoạch đô thị thế hệ mới

Kinh tế
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đà Nẵng bắt tay quy hoạch đô thị thế hệ mới

Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục: Cuộc chạy đua tích trữ của ông lớn và hé lộ quốc gia "mua vàng như không có ngày mai"

Kinh tế
Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục: Cuộc chạy đua tích trữ của ông lớn và hé lộ quốc gia 'mua vàng như không có ngày mai'

Giá vàng SJC tăng 94%, trở thành kênh đầu tư nóng nhất hành tinh và "cơn sốt hai giá" bùng phát

Thị trường
Giá vàng SJC tăng 94%, trở thành kênh đầu tư nóng nhất hành tinh và 'cơn sốt hai giá' bùng phát

Đọc thêm

Secret Garden lần đầu chia sẻ chuyện riêng tư với 4.000 khán giả Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

Secret Garden lần đầu chia sẻ chuyện riêng tư với 4.000 khán giả Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Tối 18/10, gần 4.000 khán giả Việt Nam đã được Secret Garden dẫn vào “khu vườn dịu êm” bằng những giai điệu âm nhạc du dương và sâu lắng.

Nhà Trắng: Ông Trump và người dân Mỹ đã hết kiên nhẫn với cuộc chiến Ukraine
Thế giới

Nhà Trắng: Ông Trump và người dân Mỹ đã hết kiên nhẫn với cuộc chiến Ukraine

Thế giới

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục nỗ lực "chăm chỉ" để đạt được hòa bình, nhưng sự kiên nhẫn của Washington với cuộc chiến Nga - Ukraine đang "cạn kiệt".

Vợ trẻ kém 31 tuổi của “ông trùm kiếm hiệp” nổi đóa, đòi kiện
Văn hóa - Giải trí

Vợ trẻ kém 31 tuổi của “ông trùm kiếm hiệp” nổi đóa, đòi kiện

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Trung Quốc 74 tuổi bị chế giễu khi mừng sinh nhật 1 tuổi của con gái. Đỗ Tinh Lâm - người vợ trẻ kém 31 tuổi của ông - cho biết đang thu thập bằng chứng để chuẩn bị khởi kiện.

Cảnh sát giao thông xuyên đêm kiểm tra nồng độ cồn tại đầu vào cao tốc
Tin tức

Cảnh sát giao thông xuyên đêm kiểm tra nồng độ cồn tại đầu vào cao tốc

Tin tức

Đêm đầu cao điểm, Cảnh sát giao thông lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các lối vào cao tốc, kiểm soát chặt những phương tiện đi vào. Dù lượng xe lưu thông lớn, quy trình kiểm tra được thực hiện nhanh gọn, đảm bảo không ùn ứ và an toàn cho người tham gia giao thông.

Đỗ Hoàng Hên thể hiện ra sao trong trận ra mắt Hà Nội FC?
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên thể hiện ra sao trong trận ra mắt Hà Nội FC?

Thể thao

Tối 18/10, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) chính thức ra mắt Hà Nội FC trong trận đấu gặp Ninh Bình FC tại vòng 7 V.League 2025/2026.

Đội bóng cố đô Hoa Lư khiến Harry Kewell có ngày ra mắt thất vọng
Ảnh

Đội bóng cố đô Hoa Lư khiến Harry Kewell có ngày ra mắt thất vọng

Ảnh

Ngày ra mắt của cựu danh thủ Liverpool khép lại đầy thất vọng khi đội bóng thủ đô để thua 1-2 trước Ninh Bình ngay trên sân nhà dù tinh thần thi đấu khát khao, pressing mạnh mẽ và chịu khó dâng cao.

Quà tặng 20/10: Hoa hồng mạ vàng 'đứng giá', tranh bạc thủ công tăng 2-3 lần vẫn hút khách
Ảnh

Quà tặng 20/10: Hoa hồng mạ vàng "đứng giá", tranh bạc thủ công tăng 2-3 lần vẫn hút khách

Ảnh

Chỉ còn một ngày nữa là đến Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), thị trường quà tặng đang "nóng" lên từng giờ. Trong khi hoa hồng mạ vàng vẫn giữ giá, các sản phẩm tranh nghệ thuật làm thủ công bằng bạc tăng vài lần.

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua
Xã hội

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

Xã hội

Dưới đây là những lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn mà ý nghĩa, gửi đến những người đã lặng thầm “gieo chữ”, vun đắp ước mơ cho bao thế hệ học sinh.

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, nam thanh niên ở Hà Nội rút điện thoại cầu cứu người… thân
Ảnh

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, nam thanh niên ở Hà Nội rút điện thoại cầu cứu người… thân

Ảnh

Bị kiểm tra trong đêm, nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung. Khi được yêu cầu thổi lại để tiến hành lập biên bản, người này vội rút điện thoại cầu cứu người thân nhưng bất lực.

Xã Yên Na, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Tương Dương trước đây) có các sản vật, đặc sản thơm ngon dịp lễ hội này
Nhà nông

Xã Yên Na, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Tương Dương trước đây) có các sản vật, đặc sản thơm ngon dịp lễ hội này

Nhà nông

Người dân ở bản Yên Sơn, xã Yên Na, tỉnh Nghệ An chuẩn bị một mâm cỗ với toàn sản vật của quê hương như nếp nương, rượu cần, gà luộc, cá suối, rau rừng để tổ chức lễ hội mừng lúa mới. Từ bao đời nay, dân bản vẫn duy trì lễ hội đặc biệt vào thời điểm đầu mùa thu hoạch.

CLB Công an TP.HCM vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Giành trọn 3 điểm trên sân nhà
Thể thao

CLB Công an TP.HCM vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Giành trọn 3 điểm trên sân nhà

Thể thao

CLB Công an TP.HCM quyết giành trọn 3 điểm trên sân nhà Thống Nhất trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 7 V.League 2025/2026.

Hai tài xế chở gia đình, vượt 0,4 mg/lít khí thở bị xử phạt nặng
Tin tức

Hai tài xế chở gia đình, vượt 0,4 mg/lít khí thở bị xử phạt nặng

Tin tức

Trong đợt ra quân kiểm tra nồng độ cồn toàn quốc ngày 18/10, Cục CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, trong đó 2 tài xế điều khiển ôtô chở người thân dù nồng độ cồn vượt mức kịch khung.

Trong một trung tâm giống ở miền Nam đang có đàn tôm sú giống 2.000 con thuộc 100 gia đình có ký hiệu là G7
Nhà nông

Trong một trung tâm giống ở miền Nam đang có đàn tôm sú giống 2.000 con thuộc 100 gia đình có ký hiệu là G7

Nhà nông

Tại Hội nghị Phát triển giống tôm nước lợ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức mới đây, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II đã có báo cáo về kết quả nghiên cứu chọn giống tôm sú và giới thiệu đàn tôm chọn giống hạt nhân thế hệ G7 gồm 2.000 con cỡ thuộc 100 gia đình hiện đang nuôi tại Trung tâm Quốc gia giống Hải sản Nam Bộ.

WP: Ông Putin ngỏ ý trao đổi lãnh thổ với Ukraine để chấm dứt chiến tranh
Thế giới

WP: Ông Putin ngỏ ý trao đổi lãnh thổ với Ukraine để chấm dứt chiến tranh

Thế giới

Theo The Washington Post, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk như một điều kiện để kết thúc chiến tranh, đồng thời ám chỉ rằng ông sẵn sàng nhượng lại một phần lãnh thổ tại các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson.

Trẻ sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, thông minh, tràn đầy năng lượng, tương lai thành danh thành tài
Gia đình

Trẻ sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, thông minh, tràn đầy năng lượng, tương lai thành danh thành tài

Gia đình

Trẻ sinh vào 3 khung giờ Âm lịch đặc biệt này thường sở hữu trí tuệ sắc bén, tinh thần năng động và khả năng nắm bắt cơ hội vượt trội.

Giá xăng dầu hôm nay 19/10: Ngừng giảm, dầu thô thế giới tăng giá, xăng dầu trong nước có dấu hiệu tăng trở lại
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 19/10: Ngừng giảm, dầu thô thế giới tăng giá, xăng dầu trong nước có dấu hiệu tăng trở lại

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 19/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay ngừng giảm giá, bắt đầu hồi phục trở lại.

'Nghịch lý' tái định cư vùng thiên tai ở Gia Lai: Dân rời đi vì nhận đất mới, nhưng vẫn... quay lại bán đất cũ
Kinh tế

"Nghịch lý" tái định cư vùng thiên tai ở Gia Lai: Dân rời đi vì nhận đất mới, nhưng vẫn... quay lại bán đất cũ

Kinh tế

Dù đã bố trí đất tái định cư cho người dân vùng thiên tai, xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai), thời gian qua vẫn chưa thu hồi triệt để đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi ở cũ. Nhiều hộ dân vẫn tự ý mua bán, sửa chữa, thậm chí xây dựng lại nhà trên đất cũ, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

2.600 cuộc biểu tình chống chính quyền Trump bùng nổ, người biểu tình có thể bị giám sát bằng công nghệ cao
Thế giới

2.600 cuộc biểu tình chống chính quyền Trump bùng nổ, người biểu tình có thể bị giám sát bằng công nghệ cao

Thế giới

Những đám đông khổng lồ đang xuống đường tại các thành phố lớn của Mỹ trong ngày thứ Bảy 18/10, trong khi nhiều cuộc tụ tập nhỏ hơn cũng bùng lên khắp cả nước trong phong trào "No Kings" (Không có vua) nhằm phản đối chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

9 thói quen giúp duy trì sự trẻ trung và khỏe mạnh lâu dài
Gia đình

9 thói quen giúp duy trì sự trẻ trung và khỏe mạnh lâu dài

Gia đình

Bằng cách kiên trì thực hiện 9 thói quen hiệu quả sau đây trong thời gian dài, bạn có thể duy trì trạng thái trẻ lâu và khỏe mạnh.

Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội sẽ báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội
Tin tức

Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội sẽ báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội

Tin tức

Sáng mai (20/10), kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Trường hợp người dân được miễn tiền sử dụng đất theo quy định mới nhất năm 2025
Bạn đọc

Trường hợp người dân được miễn tiền sử dụng đất theo quy định mới nhất năm 2025

Bạn đọc

Theo luật sư, việc miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở áp dụng với hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở tái định cư hoặc giao đất trong cụm, tuyến dân cư vùng ngập lụt...

Chồng trúng xổ số gần 37 tỷ đồng nhưng không đưa vợ xu nào mà 'boa' cho nữ streamer
Xã hội

Chồng trúng xổ số gần 37 tỷ đồng nhưng không đưa vợ xu nào mà "boa" cho nữ streamer

Xã hội

Một người đàn ông ở miền Đông Trung Quốc đã gây xôn xao mạng xã hội khi vung tiền từ khoản trúng số trị giá 10 triệu nhân dân tệ (tương đương 1,4 triệu USD, gần 37 tỷ đồng) để tặng cho một nữ streamer, trong khi không chia cho vợ đồng nào.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vợ chồng già thương vong bất thường ở nhà riêng; bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ bán tạp hóa
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vợ chồng già thương vong bất thường ở nhà riêng; bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ bán tạp hóa

Pháp luật

Công an điều tra vụ vợ chồng già thương vong bất thường tại nhà riêng; bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ bán hàng tạp hóa; thông tin mới vụ học sinh lớp 11 đâm tử vong học sinh lớp 12 cùng trường ở Thanh Hóa... là những tin nóng 24 giờ qua.

TP.HCM bứt phá đầu tư mạng lưới metro, kiến tạo diện mạo đô thị mới
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM bứt phá đầu tư mạng lưới metro, kiến tạo diện mạo đô thị mới

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng tốc đầu tư mạng lưới metro để mở rộng kết nối vùng và phát triển các khu đô thị hiện đại theo mô hình TOD (đô thị định hướng giao thông công cộng). Đây là bước đột phá trong quy hoạch và phát triển đô thị, góp phần tái cấu trúc hạ tầng, giảm tải khu trung tâm và hình thành đô thị vệ tinh xanh, đa chức năng, kết nối vùng hiệu quả.

Bắt nghi phạm sát hại nữ chủ quán tạp hóa sau 9 tiếng truy vết ở Quảng Ninh
Pháp luật

Bắt nghi phạm sát hại nữ chủ quán tạp hóa sau 9 tiếng truy vết ở Quảng Ninh

Pháp luật

Sau khoảng 9 tiếng tập trung điều tra, truy vết, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án "Giết người, cướp tài sản" tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà 3 tầng thiết kế phòng xông hơi, spa bằng gỗ và biến khoảng sân là 'trung tâm trái tim'
Nhà đất

Nhà 3 tầng thiết kế phòng xông hơi, spa bằng gỗ và biến khoảng sân là 'trung tâm trái tim'

Nhà đất

Khoảng sân trung tâm được xem là “trái tim” của ngôi nhà 3 tầng, nơi ánh sáng, cây xanh và nước giao hòa tạo nên bầu không khí thiền định. Thiết kế tối giản nhưng tinh tế giúp không gian sống trở nên an yên giữa phố thị chật hẹp.

Nộp hồ sơ nhà ở xã hội trực tuyến: Từ kỳ vọng chuyển đổi số đến “tắc đường online”
Nhà đất

Nộp hồ sơ nhà ở xã hội trực tuyến: Từ kỳ vọng chuyển đổi số đến “tắc đường online”

Nhà đất

Từng được kỳ vọng sẽ chấm dứt cảnh người dân xếp hàng từ mờ sáng nộp hồ sơ nhà ở xã hội, nhưng hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến lại khiến hàng nghìn người khổ sở vì lỗi hệ thống, nghẽn mạng và cả "dịch vụ làm hồ sơ hộ" mọc lên với giá từ 1 đến 5 triệu đồng.

Cách TPHCM 160km, ở Đồng Nai có cánh đồng lúa này đẹp mê ly, mọc xen kẽ các cây cổ thụ hoành tráng
Nhà nông

Cách TPHCM 160km, ở Đồng Nai có cánh đồng lúa này đẹp mê ly, mọc xen kẽ các cây cổ thụ hoành tráng

Nhà nông

Ẩn mình bên cạnh rừng Cát Tiên, cánh đồng Tà Lài thuộc xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai (địa phận huyện Tân Phú trước đây), là điểm đến khiến du khách ngỡ như đang lạc bước giữa khung cảnh trời châu Âu.

Diễn viên Việt Nam đầu tiên tranh giải thưởng Kim Chung
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Việt Nam đầu tiên tranh giải thưởng Kim Chung

Văn hóa - Giải trí

Với vai nam chính trong phim Bác sĩ tha hương, Liên Bỉnh Phát đã trở thành người Việt Nam đầu tiên giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại giải Kim Chung.

Quảng Ngãi đấu thầu chọn nhà đầu tư cho khu đô thị gần 1.700 tỷ đồng
Nhà đất

Quảng Ngãi đấu thầu chọn nhà đầu tư cho khu đô thị gần 1.700 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án Khu đô thị mới Tịnh Phong vừa được Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn gần 1.700 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2025 đến 2033.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

2

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

3

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

4

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

5

Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của đồng nghiệp và người dân

Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của đồng nghiệp và người dân