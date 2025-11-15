Vẻ đẹp cây sưa di sản Việt Nam 100 tuổi vào mùa rụng lá

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?
Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".
Ngày 15/11, thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã mở cửa trở lại. Theo ghi nhận của Dân Việt, số lượng người ra vào rất thưa thớt. Còn chi nhánh Mailisa Đà Nẵng vẫn "cửa đóng then cài".