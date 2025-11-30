Người đẹp Việt nhiều lần là Thủ khoa, vừa nhận học bổng Tiến sĩ tại trường Đại học danh tiếng
Phạm Ngọc Phương Anh là người đẹp có bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Cô cũng thông thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp.
Ít người để ý rằng, rau diếp thơm là loại rau không chỉ ăn phần lá mà phần thân cũng sử dụng được. Thân rau diếp thơm lớn và giòn, có thể chế biến thành nộm, đem xào hoặc nấu canh đều hợp vị.
Loại rau này chứa nhiều vitamin như vitamin A, C, K và folate, cùng với các khoáng chất như canxi, sắt và kali. Rau diếp ngồng cũng giàu chất xơ, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.
Với hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, rau diếp ngồng là lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng hiện tại.
Dưới đây là cách xào thân câu rau diếp vừa ngon lại trôi cơm, các bạn hãy thử nhé!
Nguyên liệu
- 3-4 thân cây rau diếp.
- Muối: 1 muỗng.
- Tỏi: 2 tép.
- Dầu hào: 1 muỗng.
Cách làm:
Bước 1: Sơ chế
Rửa sạch rau diếp thân.
Tách lá và thân; gọt vỏ phần thân.
Thân cắt miếng xéo, lá cắt khúc.
Đập dập hoặc băm 2 tép tỏi.
Bước 2: Chế biến
Làm nóng chảo, cho dầu vào phi thơm tỏi.
Cho thân rau vào xào trước vì lâu chín hơn.
Khi thân bắt đầu trong lại, thêm lá rau vào đảo đều.
Bước 3: Nêm nếm
Cho muối vào, xào nhanh để rau giữ màu xanh.
Thêm 1 muỗng dầu hào, đảo đều.
Bước 4: Hoàn thiện
Tắt bếp, múc ra đĩa và dùng nóng.
Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!
Với con số may mắn hôm nay ngày 29/11, con giáp tuổi Ngọ, Thân nhiều tài lộc, Sửu thịnh vượng, Mão đỏ tình, Thìn bị chèn ép, Dần nhạt nhòa.