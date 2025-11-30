Ít người để ý rằng, rau diếp thơm là loại rau không chỉ ăn phần lá mà phần thân cũng sử dụng được. Thân rau diếp thơm lớn và giòn, có thể chế biến thành nộm, đem xào hoặc nấu canh đều hợp vị.

Loại rau này vừa bổ sung nước, cung cấp canxi, vừa giúp cơ thể thanh mát và dễ ăn.

Loại rau này chứa nhiều vitamin như vitamin A, C, K và folate, cùng với các khoáng chất như canxi, sắt và kali. Rau diếp ngồng cũng giàu chất xơ, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Với hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, rau diếp ngồng là lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng hiện tại.

Dưới đây là cách xào thân câu rau diếp vừa ngon lại trôi cơm, các bạn hãy thử nhé!

Nguyên liệu

- 3-4 thân cây rau diếp.

- Muối: 1 muỗng.

- Tỏi: 2 tép.

- Dầu hào: 1 muỗng.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

Rửa sạch rau diếp thân.

Tách lá và thân; gọt vỏ phần thân.

Thân cắt miếng xéo, lá cắt khúc.

Đập dập hoặc băm 2 tép tỏi.

Bước 2: Chế biến

Làm nóng chảo, cho dầu vào phi thơm tỏi.

Cho thân rau vào xào trước vì lâu chín hơn.

Khi thân bắt đầu trong lại, thêm lá rau vào đảo đều.

Bước 3: Nêm nếm



Cho muối vào, xào nhanh để rau giữ màu xanh.

Thêm 1 muỗng dầu hào, đảo đều.

Bước 4: Hoàn thiện

Tắt bếp, múc ra đĩa và dùng nóng.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!