Viện nghiên cứu Vinaseed hợp tác với VFC phát triển bộ giải pháp nông nghiệp, cam kết nông dân được hưởng lợi đầu tiên

Ngày 29/8, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC) và Viện Nghiên cứu Vinaseed (VRI) thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) đã chính thức ký kết biên bản hợp tác về “Nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo hướng “hiệu quả - xanh, bền vững”.

Hai bên thống nhất hợp tác phát triển quy trình, giải pháp canh tác bền vững theo hướng hữu cơ - sinh học gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Cụ thể, Viện Nghiên cứu Vinaseed sẽ đảm nhận việc cung cấp các loại hạt giống phù hợp cho từng dự án nghiên cứu mà hai bên thống nhất triển khai. Đồng thời, tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học tại các trung tâm nghiên cứu trực thuộc.

Viện cũng phối hợp với VFC xây dựng và đánh giá mô hình ứng dụng các giải pháp tại những vùng canh tác được lựa chọn, cũng như thử nghiệm các sản phẩm chăm sóc, bảo vệ cây giống và bảo quản hạt giống.

Một ưu tiên quan trọng là tích hợp các sản phẩm và bộ giải pháp của VFC vào quy trình canh tác giống của Vinaseed.

Về phía VFC, công ty sẽ cung cấp các sản phẩm, giải pháp bảo vệ thực vật và chế phẩm theo hướng hữu cơ, sinh học, đồng thời phối hợp thử nghiệm các giống cây trồng do hai bên thống nhất lựa chọn.

Bên cạnh đó, VFC tham gia khai thác chuỗi giá trị nông sản trên cơ sở tích hợp ba yếu tố: giống – giải pháp kỹ thuật – vùng nguyên liệu. Đồng thời, giới thiệu và tư vấn các sản phẩm tiên tiến trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ hạt giống và cây giống, nhằm nâng cao chất lượng hạt giống của Vinaseed.

Cũng trong sáng 29/8, VFC cũng ký kết biên bản hợp tác với Viện Cây ăn quả miền Nam (SOFRI) trong việc nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa chế phẩm sinh học, xây dựng các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất cây ăn quả, rau và hoa cảnh.

Bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinaseed. Ảnh: Quang Dương

Với Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, VFC sẽ hợp tác ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ gen, vi sinh và trí tuệ nhân tạo để phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinaseed cho rằng để phát triển nông nghiệp không thể thiếu yếu tố khoa học kỹ thuật. Do đó việc ký kết hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ tạo nhiều bước chuyển để nâng tầm nông nghiệp Việt Nam.

“Mọi người hay nói “phi thương bất phú”, nhưng tôi thích câu “phi công bất thịnh”, không có công nghệ sẽ khó thành công, không có hợp tác cũng khó thành công. Sự kiện hợp tác giữa Viện nghiên cứu Vinaseed (VRI) và VFC, giữa VFC và Viện Cây ăn quả miền Nam, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM đã chiến lược đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược của cả Tập đoàn PAN, Vinaseed và VFC”, bà Trà My nói.

Ông Trương Công Cứ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Quang Dương.





GS.VS.TSKH Trần Đình Long, Chủ tịch danh dự Viện nghiên cứu Vinaseed và ông Trương Công Cứ ký thỏa thuận hợp tác.

Trước các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp, các nhà khoa học đầu ngành, lãnh đạo Tập đoàn PAN cam kết đồng hành cùng tất cả viện nghiên cứu, tổ chức khoa học, các nhà lãnh đạo, đặc biệt là các nhà khoa học trong nước để tạo ra những bộ giống tốt nhất, thích ứng với biến đổi khí hậu, mang lại những giải pháp xanh, bền vững cho nông dân nông nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN nhấn mạnh tất cả thành quả của những hợp tác hôm nay sẽ phải được chuyển giao cho nông dân, “nông dân phải là người hưởng lợi đầu tiên”, bà My nói.

“Hãy cùng nhau đưa những khát vọng thành những buổi ký kết như hôm nay, những buổi ký kết hợp tác phải biến thành hành động và hành động phải biến thành kết quả, kết quả thể hiện trên đồng ruộng, vườn cây, thị trường…”, bà Trà My nói.

Cũng tại sự kiện, ông Trương Công Cứ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC) cho rằng sự kiện hôm nay không đơn thuần là một bản ký kết, mà là bước khởi đầu cho hành trình hợp tác chiến lược. Từ đây, kỳ vọng tri thức và nguồn lực được liên kết sẽ đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển hiện đại – hiệu quả – xanh và bền vững.

“Chúng tôi là công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, nhưng chúng tôi không muốn bán nhiều thuốc. Chúng tôi phải làm sao để người nông dân sử dụng thuốc hợp lý nhất, hiệu quả nhất và kinh tế nhất”, ông Cứ tâm đắc.

Trong lần ký kết này, Viện Nghiên cứu Vinaseed và VFC cùng các đơn vị đặt mục tiêu tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, hướng tới phát triển nền nông nghiệp bền vững, đồng thời nâng cao vị thế ngành hạt giống và nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Viện nghiên cứu Vinaseed (Vinaseed Research Institute) trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) chính thức được thành lập ngày 18/08/2025 trên cơ sở hợp nhất ba trung tâm nghiên cứu hiện có, trụ sở đặt tại Bình Dân - Triệu Việt Vương - Hưng Yên. Việc thành lập Viện nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, tăng cường hợp tác với các đối tác lớn và thúc đẩy hoạt động R&D trong giai đoạn tới, mục tiêu trở thành Trung tâm nghiên cứu – cải tiến giống cây trồng hàng đầu Việt Nam.