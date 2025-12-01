Mỹ nữ nổi tiếng và phi tần hậu cung cuối thời kỳ nhà Thanh đẹp đến mức nào?

Trong lịch sử, mỗi triều đại đều có thời kỳ hoàng kim và triều đại nhà Thanh cũng vậy. Tuy nhiên, là thời kỳ phong kiến cuối cùng tại Trung Quốc, thời kỳ nhà Thanh được ví như một bức tranh giao thoa đặc biệt giữa những giá trị cũ và những bước tiến mới được mang đến từ phương Tây.

Cũng nhờ chiếc máy ảnh hiện đại, thực trạng xã hội lúc bấy giờ mới được ghi lại một cách rõ nét, giúp hậu thế có cơ hội được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng xã hội trong một thời kỳ chuyển giao vô cùng đặc biệt qua những bức ảnh.

Từ Hi Thái hậu đi dạo

Là một người nổi tiếng thích lưu lại hình ảnh của mình nhưng ít ai biết rằng Từ Hi Thái hậu ban đầu không hề thích bị chụp ảnh. Tuy nhiên, bà đã tăng dần niềm yêu thích với nhiếp ảnh nên kể từ đó, rất nhiều hình ảnh của bà cùng các phi tần, người hầu trong cung được lưu lại.

Trường nữ sinh

Nếu như thời phong kiến, việc phụ nữ được đi học là vô cùng hiếm hoi thì vào cuối thời kỳ nhà thanh, một ngôi trường nữ sinh đã được mở cửa. Hình ảnh cho thấy xã hội đã dần biến chuyển và thay đổi rất nhiều.

Tiểu thư con nhà giàu cùng người hầu riêng của mình

Đệ nhất kỹ nữ thời nhà Thanh

Sài Kim Hoa, một trong ba kỹ nữ nổi tiếng nhất vào cuối triều đại nhà Thanh. Dù đã trải qua nhiều năm, bức chân dung của nhân vật này vẫn khiến nhiều người xuýt xoa trước vẻ đẹp diễm lệ của bà.

Các phi tần, cách cách trong Vương triều nhà Thanh

Trong hình có sự xuất hiện của Trác Phúc tấn Lưu Giai Thị (ngồi ghế) và phi tần, cách cách khác. Đứa trẻ ăn mặc sang trọng bên trái được cho là nhiếp Chính vương Tái Phong, cha của Hoàng đế Phổ Nghi sau này.

Chân dung một người phụ nữ Mãn Châu ngày xưa đã được phục chế màu

Bức ảnh chụp một phụ nữ quý tộc Trung Quốc và một người phụ nữ nước ngoài xinh đẹp, duyên dáng