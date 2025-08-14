Việt Nam phản ứng về báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ

Ảnh: BNG.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam về Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 12/8 trong đó có nội dung về Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì chưa phản ánh được các thành tựu, bước tiến của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người

Báo cáo tiếp tục đưa ra nhận định không khách quan dựa trên thông tin không chính xác và chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế ở Việt Nam".

Người phát ngôn khẳng định: Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, động lực quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nươcs. Đảng và Nhà nước luôn nỗ lực nâng cao quyền sống và thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản cụ thể và được thực hiện trong thực tiễn.

Viiệt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với Hoa Kỳ những khác biệt còn tồn tại trên tinh thần xây dựng nhằm hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ