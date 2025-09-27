Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 27/09/2025 13:06 GMT+7

Vùng quê đáng sống Tiên Phước ở Đà Nẵng có các cây ăn quả đặc sản đẹp như phim, nông dân khá giả thấy rõ

Trương Hồng - Nguyễn Hưng Thứ bảy, ngày 27/09/2025 13:06 GMT+7
Các vườn cây ăn quả đặc sản trù phú, đẹp như phim của nông dân xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng (trước đây là huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nông dân khá giả lên thấy rõ nhờ trồng quýt đường, trồng măng cụt, trồng sầu riêng cơm vàng...
"Vương quốc trái cây miền Tây" ở Đà Nẵng

Trong những năm qua cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng (trước kia là thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ) đã vận động nhân dân triển khai phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang tại, gắn với du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du của Đà Nẵng.

Điển hình người dân khu vực Hố Qườn, thôn Hữu Lâm đã chung tay xây dựng nơi đây dần trở thành điểm du lịch sinh thái đặc trưng của xã Tiên Phước.


Ông Thái Nguyên Khoa, nông dân trồng cây ăn quả đặc sản ở thôn Hữu Lâm, xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng (trước sáp nhập thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) bên một cây quýt đường xum xuê trái.

Ông Thái Nguyên Khoa, nông dân thôn Hữu Lâm, xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng (trước sáp nhập thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) là người đầu tiên trồng các loại ăn quả tại khu vực Hố Qườn.

Nhờ cần cù, chịu khó chăm sóc khu vườn trái cây của ông Khoa có 100 cây măng cụt, 20 cây sầu riêng cơm vàng hạt lép, 10 cây bưởi năm roi cùng các loại cây ăn quả khác như thanh trà, cam, quýt đường, ổi phát triển xanh tốt. Mỗi năm cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng.

Ông Khoa đã tận dụng tốt nguồn nước tưới từ hồ chứa và đã đầu tư xây dựng hồ chứa nước bằng gạch, xi măng và hệ thống tưới tự động.

Nhờ chịu khó tìm tòi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, vườn cây của ông luôn phát triển xanh tốt, cho sản phẩm an toàn, được thị trường ưa chuộng. Có thời điểm, khu vườn mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất nhì trong huyện Tiên Phước cũ.

Tuy nhiên, thiên tai khắc nghiệt cũng từng thử thách nghị lực của ông Khoa. Sau cơn bão số 9 năm 2020, toàn bộ sầu riêng, nhiều loại cây chủ lực trong vườn bị gãy đổ. Nhưng nhờ đa dạng cây trồng, đặc biệt là măng cụt, loại cây được trồng xen với sầu riêng, có thân cứng, gốc bám vững chắc vào lòng đất đã giúp khu vườn nhanh chóng hồi phục.


Khu vực cây ăn quả đặc sản của gia đình ông Thái Nguyên Khoa rất nhiều loại, trong đó cây măng cụt đang cho thu nhập cao. Trong anh, lãnh đạo xã tham quan mô hình của vườn ông Khoa để xây dựng các mô hình phát triển du lịch gắn kết kinh tế vườn

“Khu vực đập Hố Quờn có lợi thế về nguồn nước tưới, nên sau khi trồng cây ăn quả tôi cũng như những hộ làm vườn ở đây đã dẫn nước từ lòng hồ lên tưới tiêu cho cây trồng, nhờ đó cây cối luôn xanh tốt quanh năm.

Khu vườn nhà tôi, trước đây chủ lực trồng sầu riêng, xen kẻ trồng măng cụt, khi cơn bão càn quét qua, sầu riêng gãy đổ nên tôi tập trung phát triển cây măng cụt và một số loại cây ăn quả khác như bưởi da xanh, cam, quýt, ổi...”, ông Khoa chia sẻ.

Người dân xung quanh khu vực Hố Qườn thấy vườn trái cây của ông Thái Nguyên Khoa cho hiệu quả nên cũng đầu tư cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả, như ông Thái Nguyên Đại đã khai thác lợi thế của 1ha đất vườn đồi ở sườn Gò Mè, vay mượn bạn bè, anh em đầu tư cả trăm triệu đồng chất bờ đá ngăn đất xói trôi, trồng 70 cây sầu riêng, 100 cây lòn bon.

Hay anh Thái Viết Đó cũng đầu tư trồng cải tạo vườn trồng 100 choái tiêu, 50 cây sầu riêng, 50 cây măng cụt… Anh Thái Viết Đó cho biết: “cùng với việc đầu tư cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, mới đây Nhà nước cũng hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực Hố Quờn đầu tư sửa sang khuôn viên vườn nhà theo hướng xanh, sạch, đẹp, hiệu quả. Bà con ở đây cũng hưởng ứng nhiệt tình, họ bờ đá, trồng cây dừa xiêm xung quanh đập Hố Quờn tạo nên không gian xanh, sạch, đẹp, hiệu quả”.

Vườn cây tiêu kết hợp cây ăn trái của nông dân Thái Viết Đó đang phát triển tốt

Ông Thái Nguyên Khoa cho biết thêm, măng cụt Tiên Phước có lợi thế là cho quả trái vụ so với măng cụt Miền Nam nên vụ nào cũng bán được giá. Thời điểm tháng chạp âm lịch thường có giá từ 120 đến 150 ngàn đồng/1kg. Còn hiện tại, giá thấp hơn nhưng cũng được gần 80 ngàn đồng/kg.

Hiện trong khu vườn với hơn 100 cây măng cụt xum xuê tỏa tán kín khu vườn đã tạo cho gia đình ông Khoa nguồn thu trên 200 triệu đồng mỗi năm. Đồng thời là một khu vườn đẹp, một không gian sống hữu tình được nhiều người đến tham quan, học tập.


Ông Thái Nguyên Khoa, nông dân trồng cây ăn quả đặc sản ở thôn Hữu Lâm, xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng (trước sáp nhập thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) giới thiệu về trái cây măng cụt trong vườn.

Để phát triển khu du lịch sinh thái Hố Quờn, UBND xã Tiên Phước đã ban hành kế hạch về “xây dựng và phát triển làng trái cây Hố Qườn” và đề án phát triển ngành nghề, làng nghề trái cây Hố Quờn gắn với phát triển du lịch, chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2021.

Bên cạnh đó, HĐND huyện Tiên Phước cũ cũng đã thông qua tờ trình của UBND huyện về việc đầu tư một số công trình cấp thiết cần được bổ sung đầu tư trong năm 2020, trong đó có công trình xây dựng khu du lịch sinh thái Hố Quờn.

Hiện xã Tiên Phước đã và đang đầu tư xây dựng, mở rộng đường giao thông dài 400m, rộng 5m chạy vòng quanh đập Hố Quờn. Đồng thời hỗ trợ người dân xây dựng bờ đá dài khoảng 1.000m và trồng cây dừa xiêm theo dọc theo bờ đập để phát triển du lịch.

Không chỉ mang lại nguồn thu lớn, khu vườn của ông Thái Nguyên Khoa còn góp phần tạo dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, làm giàu thêm bức tranh quê Tiên Phước

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Không chỉ mang lại nguồn thu lớn, khu vườn của ông Thái Nguyên Khoa còn góp phần tạo dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, làm giàu thêm bức tranh quê Tiên Phước.

Đây là minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó, sáng tạo và đam mê lao động của người nông dân nơi đây nhằm thoát nghèo bền vững. Có thể nói rằng để biến khu vực Hố Quờn trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách tham quan, tạo thu nhập cho người dân không phải chuyện một sớm, một chiều có thể làm được.

Trong tương lai, nếu được đầu tư bài bản thì khu vực Hố Quờn sẽ kết nối cùng với những điểm du lịch khác của huyện như nhà cụ Huỳnh Thúc Kháng, làng cổ Lộc Yên, thác ồ ồ… thành vùng du lịch miền trung du thành phố Đà Nẵng, từ đó sẽ giúp người dân địa phương ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

