2 huyện nào của tỉnh Nam Định vừa được Thủ tướng quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao?

Theo đó, qua 7 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, huyện Trực Ninh đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện.

Đến nay, huyện Trực Ninh có 10/18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 3/3 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Trên địa bàn huyện có 46 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao trở lên. Huyện có 9/9 tiêu chí đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao, giai đoạn 2021-2025.

Đối với huyện Xuân Trường, trước ngày 1/9/2024, huyện có 20 đơn vị hành chính, sau sáp nhập có 14 đơn vị hành chính gồm 13 xã, 1 thị trấn. Đến cuối tháng 02/2025, toàn huyện có 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%; 8/13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, đạt tỷ lệ 61,5%; 7/13 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, đạt tỷ lệ 53,8%; thị trấn Xuân Trường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Chương trình OCOP được triển khai mạnh mẽ, có sức lan tỏa mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện nâng cao, thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn tăng mạnh, năm 2010 đạt 11 triệu đồng/người, năm 2024 đạt trên 84,33 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 2,88% vào năm 2017 xuống còn 0,7% vào năm 2024. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2024 của toàn huyện đạt 87,73%...

Đường giao thông trên địa bàn xã Trực Chính (huyện Trực Ninh, Nam Định) được nâng cấp, mở rộng. Có hệ thống điện chiếu sáng cả đêm và có đường hoa giấy nở rực rỡ sắc màu. Ảnh: Mai Chiến

Huyện Xuân Trường đạt chuẩn cả 9/9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân để họ được thụ hưởng các giá trị do chương trình xây dựng NTM mang lại.

Tại Quyết định, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Trực Ninh và huyện Xuân Trường tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về kinh tế và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, đến nay có 305/645 đơn vị cấp huyện (47,2%) thuộc 59 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (tăng 92 đơn vị so với cuối năm 2021, đạt 94,7% so với mục tiêu giai đoạn 2021-2025 được giao), trong đó, đã có 20/219 huyện đã đạt chuẩn NTM được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng 20 huyện so với cuối năm 2021, đạt khoảng 45% mục tiêu giai đoạn 2021-2025 được giao).