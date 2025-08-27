6 kiều bào trở thành Sứ giả tiếng Việt năm 2025

Các sứ giả tiếng Việt 2025. Ảnh: UBNV.

Tối 26/8, tại thủ đô Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình Gala “Tiếng Việt thân thương” với chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương” và Lễ trao giải Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025.

Chương trình nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt, đồng thời tri ân, khuyến khích các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong việc lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Tôn vinh Tiếng Việt vào ngày 8/9 hàng năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - ông Nguyễn Trung Kiên vui mừng chào đón các lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành và hơn 100 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có gần 80 thầy cô giáo, tình nguyện viên đang tham gia Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.

Ông nhấn mạnh, bằng tình yêu tiếng mẹ đẻ và niềm tự hào dân tộc, kiều bào đã không ngừng nỗ lực để các thế hệ người Việt Nam luôn cảm thấy gần gũi với văn hóa và cội nguồn quê hương, và sự hiện diện của các thầy cô giáo chính là minh chứng sống động cho sự lan tỏa không ngừng của tiếng Việt.

Ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định: Tiếng Việt cũng giống như dòng sông quê, khởi nguồn từ lời ru của cha mẹ, của ông bà, từ những câu ca dao, tục ngữ, rồi thấm dần vào tâm hồn qua những lời thơ, câu hát, những bài học lịch sử, không ngừng bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và cùng những người con Việt Nam lan tỏa đi khắp muôn phương trên thế giới.

Ông bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt ở nước ngoài sẽ tiếp tục giữ gìn, trân trọng tiếng Việt như mạch nguồn tâm hồn, để “dòng sông tiếng Việt” mãi chảy qua các thế hệ, nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối trái tim và lan tỏa tình yêu thương.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên và GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN đã trao giải cho 6 thí sinh xuất sắc đạt danh hiệu Sứ giả tiếng Việt trong Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025”, gồm chị Nguyễn Thị Thanh Hương (Lào), chị Lê Thương (Nhật Bản), chị Hoàng Thị Hồng Hà (Pháp), chị Nguyễn Thị Thu Hương (Đức), anh Nguyễn Duy Anh (Nhật Bản), và em Lê Nguyễn Lưu An (Malaysia).

Đây là những gương mặt tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho việc giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt ở khắp nơi trên thế giới, với những câu chuyện cùng hành trình nỗ lực bền bỉ nhằm lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở khắp năm châu.

Chị Hoàng Thị Hồng Hà, Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài 2025 chia sẻ: Đối với mỗi người Việt, dù ở bất cứ nơi đâu, tiếng Việt luôn là cầu nối với quê hương đất nước; chị cho rằng, học tiếng Việt không chỉ là học ngôn ngữ, mà còn là học yêu bản sắc văn hoá dân tộc, yêu đất nước, và mỗi người Việt ở nước ngoài sẽ là một sứ giả, hạt giống lan toả vẻ đẹp của tiếng Việt ra thế giới.

Em Lê Nguyễn Lưu An, Sứ giả tiếng Việt nhỏ tuổi nhất bày tỏ, tiếng Việt là ngôn ngữ giúp em trò chuyện, gắn bó với gia đình. Em cũng mong muốn sẽ tiếp tục góp phần gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt đến với cộng đồng.

Chương trình Gala đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp phong phú của văn hóa và ngôn ngữ Việt, cùng những phóng sự chân thực ghi lại hành trình gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt của kiều bào ở khắp nơi trên thế giới.

Đặc biệt, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bà con kiều bào từ năm châu đã gửi về Tổ quốc những lời chúc mừng, lời tri ân đầy xúc động được phát trong chương trình, thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với quê hương.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương là Hiệu trưởng trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, với hơn 30 năm gắn bó với ngành giáo dục, chị Hương đã định hướng cho giáo viên giảng dạy Tiếng Việt áp dụng đa dạng các hình thức dạy học, giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên, sinh động, đồng thời tạo cơ hội để các em làm quen và hiểu sâu hơn về văn hóa Việt ngay từ những năm đầu đời, bắt đầu từ các lớp mẫu giáo.



Chị Lê Thương, kiều bào tại Nhật Bản là Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại vùng Kansai. Năm 2015, chị Thương cùng các chị em trong Hội Phụ nữ Việt Nam tại vùng Kansai, Nhật Bản mở các lớp học nhỏ và đến năm 2024, đã lập nên Trường Việt ngữ Cây Tre tại vùng Kansai. Từ lớp học chỉ vài ba học sinh và đến nay, trường đã có gần 200 em theo học ở Osaka, Kyoto, Kobe, Nara, Tokyo, Toyama, Nagoya…



Chị Hoàng Thị Hồng Hà, kiều bào tại Pháp, là Tiến sĩ Dân tộc học, Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam, thành viên phụ trách mảng phát triển văn hóa Việt Nam của Hội khoa học và chuyên gia toàn cầu AVSE. Chị đã dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam – đặc biệt là tiếng Việt.



Chị Nguyễn Thị Thu Hương – Giáo viên Môn học Tiếng Việt - Ngôn ngữ cội nguồn tại trường Barnim Gymnasium (Berlin, Đức) là Trưởng nhóm Dự án Khuyến đọc tiếng Việt tại Berlin và là người phát triển và thực hiện dự án Sổ tay Tiếng Việt và em, tạo không gian học tiếng Việt vui nhộn, gắn kết trong gia đình của các cộng đồng người Việt.



Anh Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng trường Nhật ngữ GAG, Chủ tịch Hội người Việt tại Fukuoka, là thành viên sáng lập Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt toàn cầu. Năm 2019 Duy Anh cùng đồng nghiệp thành lập Trường Việt ngữ Đại Việt, lớp học tiếng Việt cộng đồng đầu tiên tại Fukuoka, và tham gia tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt khu vực Kyushu”, và nhiều hội thảo ý nghĩa lan tỏa Tiếng Việt.



Em Lê Nguyễn Lưu An, sinh sống tại Malaysia, là sứ giả tiếng Việt nhỏ tuổi nhất năm 2025. Em hiện là Trợ giảng và hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa của Câu lạc bộ Tiếng Việt tại Malaysia, tham gia tổ chức những hoạt động văn hóa giúp các em nhỏ yêu thích và sử dụng tiếng Việt một cách tự nhiên.



