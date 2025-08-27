Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Thế giới
Thứ tư, ngày 27/08/2025 13:45 GMT+7

6 kiều bào trở thành Sứ giả tiếng Việt năm 2025

+ aA -
V.N Thứ tư, ngày 27/08/2025 13:45 GMT+7
6 kiều bào ở Lào, Nhật, Pháp, Đức, Malaysia đã được chọn là Sứ giả tiếng Việt năm 2025, là những gương mặt tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho việc giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt ở khắp nơi trên thế giới, với những câu chuyện cùng hành trình nỗ lực bền bỉ nhằm lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở khắp năm châu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Các sứ giả tiếng Việt 2025. Ảnh: UBNV.

Tối 26/8, tại thủ đô Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình Gala “Tiếng Việt thân thương” với chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương” và Lễ trao giải Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025.

Chương trình nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt, đồng thời tri ân, khuyến khích các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong việc lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Tôn vinh Tiếng Việt vào ngày 8/9 hàng năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - ông Nguyễn Trung Kiên vui mừng chào đón các lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành và hơn 100 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có gần 80 thầy cô giáo, tình nguyện viên đang tham gia Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.

Ông nhấn mạnh, bằng tình yêu tiếng mẹ đẻ và niềm tự hào dân tộc, kiều bào đã không ngừng nỗ lực để các thế hệ người Việt Nam luôn cảm thấy gần gũi với văn hóa và cội nguồn quê hương, và sự hiện diện của các thầy cô giáo chính là minh chứng sống động cho sự lan tỏa không ngừng của tiếng Việt.

Ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định: Tiếng Việt cũng giống như dòng sông quê, khởi nguồn từ lời ru của cha mẹ, của ông bà, từ những câu ca dao, tục ngữ, rồi thấm dần vào tâm hồn qua những lời thơ, câu hát, những bài học lịch sử, không ngừng bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và cùng những người con Việt Nam lan tỏa đi khắp muôn phương trên thế giới.

Ông bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt ở nước ngoài sẽ tiếp tục giữ gìn, trân trọng tiếng Việt như mạch nguồn tâm hồn, để “dòng sông tiếng Việt” mãi chảy qua các thế hệ, nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối trái tim và lan tỏa tình yêu thương.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên và GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN đã trao giải cho 6 thí sinh xuất sắc đạt danh hiệu Sứ giả tiếng Việt trong Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025”, gồm chị Nguyễn Thị Thanh Hương (Lào), chị Lê Thương (Nhật Bản), chị Hoàng Thị Hồng Hà (Pháp), chị Nguyễn Thị Thu Hương (Đức), anh Nguyễn Duy Anh (Nhật Bản), và em Lê Nguyễn Lưu An (Malaysia).

Đây là những gương mặt tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho việc giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt ở khắp nơi trên thế giới, với những câu chuyện cùng hành trình nỗ lực bền bỉ nhằm lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở khắp năm châu.

Chị Hoàng Thị Hồng Hà, Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài 2025 chia sẻ: Đối với mỗi người Việt, dù ở bất cứ nơi đâu, tiếng Việt luôn là cầu nối với quê hương đất nước; chị cho rằng, học tiếng Việt không chỉ là học ngôn ngữ, mà còn là học yêu bản sắc văn hoá dân tộc, yêu đất nước, và mỗi người Việt ở nước ngoài sẽ là một sứ giả, hạt giống lan toả vẻ đẹp của tiếng Việt ra thế giới.

Em Lê Nguyễn Lưu An, Sứ giả tiếng Việt nhỏ tuổi nhất bày tỏ, tiếng Việt là ngôn ngữ giúp em trò chuyện, gắn bó với gia đình. Em cũng mong muốn sẽ tiếp tục góp phần gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt đến với cộng đồng.

Chương trình Gala đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp phong phú của văn hóa và ngôn ngữ Việt, cùng những phóng sự chân thực ghi lại hành trình gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt của kiều bào ở khắp nơi trên thế giới.

Đặc biệt, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bà con kiều bào từ năm châu đã gửi về Tổ quốc những lời chúc mừng, lời tri ân đầy xúc động được phát trong chương trình, thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với quê hương.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương là Hiệu trưởng trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, với hơn 30 năm gắn bó với ngành giáo dục, chị Hương đã định hướng cho giáo viên giảng dạy Tiếng Việt áp dụng đa dạng các hình thức dạy học, giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên, sinh động, đồng thời tạo cơ hội để các em làm quen và hiểu sâu hơn về văn hóa Việt ngay từ những năm đầu đời, bắt đầu từ các lớp mẫu giáo.

Chị Lê Thương, kiều bào tại Nhật Bản là Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại vùng Kansai. Năm 2015, chị Thương cùng các chị em trong Hội Phụ nữ Việt Nam tại vùng Kansai, Nhật Bản mở các lớp học nhỏ và đến năm 2024, đã lập nên Trường Việt ngữ Cây Tre tại vùng Kansai. Từ lớp học chỉ vài ba học sinh và đến nay, trường đã có gần 200 em theo học ở Osaka, Kyoto, Kobe, Nara, Tokyo, Toyama, Nagoya…

Chị Hoàng Thị Hồng Hà, kiều bào tại Pháp, là Tiến sĩ Dân tộc học, Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam, thành viên phụ trách mảng phát triển văn hóa Việt Nam của Hội khoa học và chuyên gia toàn cầu AVSE. Chị đã dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam – đặc biệt là tiếng Việt.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương – Giáo viên Môn học Tiếng Việt - Ngôn ngữ cội nguồn tại trường Barnim Gymnasium (Berlin, Đức) là Trưởng nhóm Dự án Khuyến đọc tiếng Việt tại Berlin và là người phát triển và thực hiện dự án Sổ tay Tiếng Việt và em, tạo không gian học tiếng Việt vui nhộn, gắn kết trong gia đình của các cộng đồng người Việt.

Anh Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng trường Nhật ngữ GAG, Chủ tịch Hội người Việt tại Fukuoka, là thành viên sáng lập Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt toàn cầu. Năm 2019 Duy Anh cùng đồng nghiệp thành lập Trường Việt ngữ Đại Việt, lớp học tiếng Việt cộng đồng đầu tiên tại Fukuoka, và tham gia tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt khu vực Kyushu”, và nhiều hội thảo ý nghĩa lan tỏa Tiếng Việt.

Em Lê Nguyễn Lưu An, sinh sống tại Malaysia, là sứ giả tiếng Việt nhỏ tuổi nhất năm 2025. Em hiện là Trợ giảng và hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa của Câu lạc bộ Tiếng Việt tại Malaysia, tham gia tổ chức những hoạt động văn hóa giúp các em nhỏ yêu thích và sử dụng tiếng Việt một cách tự nhiên.


Tham khảo thêm

Xung đột Ukraine đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên

Xung đột Ukraine đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên

Quân đội nước ngoài trong khu phi quân sự - rò rỉ đầu tiên về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Quân đội nước ngoài trong khu phi quân sự - rò rỉ đầu tiên về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Kiev đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về chủ đề "Duy trì hòa bình và an ninh tại Ukraine", một nguồn tin từ Tổ chức Thế giới cho biết với RIA Novosti.

Ukraine và "đòn chí mạng" đối với Hungary

Thế giới
Ukraine và 'đòn chí mạng' đối với Hungary

Nóng: Nga bất ngờ nhượng bộ Ukaine, giảm bớt các yêu sách lãnh thổ

Thế giới
Nóng: Nga bất ngờ nhượng bộ Ukaine, giảm bớt các yêu sách lãnh thổ

Cảnh báo đáng sợ về thảm họa sắp xảy ra ở Ukraine

Thế giới
Cảnh báo đáng sợ về thảm họa sắp xảy ra ở Ukraine

Châu Âu bất ngờ đưa ra giải pháp nhượng bộ Nga để chấm dứt cuộc chiến Ukraine

Thế giới
Châu Âu bất ngờ đưa ra giải pháp nhượng bộ Nga để chấm dứt cuộc chiến Ukraine

Đọc thêm

Ngu Thư Hân đối mặt làn sóng tẩy chay toàn diện
Văn hóa - Giải trí

Ngu Thư Hân đối mặt làn sóng tẩy chay toàn diện

Văn hóa - Giải trí

Ngu Thư Hân đang trở thành tâm điểm chỉ trích tại Trung Quốc khi bị tố cáo bắt nạt đồng nghiệp, cư xử thiếu văn hóa trong giới giải trí.

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Thể thao

Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam? ĐT nữ Indonesia nhập tịch 3 cầu thủ; Messi cân nhắc khả năng chia tay ĐT Argentina; cựu tuyển thủ Anh phải chi trả 10.000 bảng tiền thuế/tháng; Jackson tới Bayern kiểm tra y tế.

Phòng tuyến Ukraine sụp đổ: Chiến dịch mùa hè của Nga làm rung chuyển cục diện chiến tranh
Thế giới

Phòng tuyến Ukraine sụp đổ: Chiến dịch mùa hè của Nga làm rung chuyển cục diện chiến tranh

Thế giới

Mặt trận Ukraine đã có biến chuyển lớn trong mùa hè này. Những chiến hào bỏ trống của Ukraine, các cứ điểm bỏ hoang, pháo đài sụp đổ và vòng vây của lực lượng Nga ngày càng siết chặt đang phản ánh cục diện chiến tranh ngày càng rõ rệt và nghiêng về phía Moscow.

Ba thông điệp lớn được Thủ tướng kỳ vọng doanh nghiệp thực hiện trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc
Kinh tế

Ba thông điệp lớn được Thủ tướng kỳ vọng doanh nghiệp thực hiện trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc

Kinh tế

Người đứng đầu Chính phủ đã đưa ra 3 thông điệp quan trọng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành với Chính phủ thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và sáng tạo.

Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu
Xã hội

Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu

Xã hội

Rất may, đến thời điểm này, 131 trường hợp được đưa đến cấp cứu tại các cơ sở y tế ở tỉnh Gia Lai đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Bóng đá Việt Nam – Niềm tự hào dân tộc, hòa nhịp cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước
Thể thao

Bóng đá Việt Nam – Niềm tự hào dân tộc, hòa nhịp cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước

Thể thao

80 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2/9/1945, bóng đá Việt Nam đã đi cùng dân tộc qua biết bao chặng đường lịch sử. Từ những trận bóng trong kháng chiến, trên những bãi đất dã chiến, đến những trận cầu rực lửa tại các sân vận động hiện đại; từ niềm vui nhỏ bé nơi làng quê đến những khoảnh khắc cả dân tộc hòa chung niềm tự hào, bóng đá luôn hiện diện như một phần của sức mạnh tinh thần Việt Nam.

Tử vi ngày mai: Chim khách báo tin vui cho 3 con giáp, niềm vui nhân đôi, tài lộc dôi dư, tình yêu rực rỡ
Gia đình

Tử vi ngày mai: Chim khách báo tin vui cho 3 con giáp, niềm vui nhân đôi, tài lộc dôi dư, tình yêu rực rỡ

Gia đình

Tử vi ngày mai cho biết, trong 10 ngày tới, 3 con giáp này sẽ được sự may mắn cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu, cuộc sống thịnh vượng.

'BTV Thời sự trẻ nhất VTV' xúc động kể kỷ niệm gần 1 tháng tập luyện diễu binh, diễu hành A80 khó quên
Văn hóa - Giải trí

"BTV Thời sự trẻ nhất VTV" xúc động kể kỷ niệm gần 1 tháng tập luyện diễu binh, diễu hành A80 khó quên

Văn hóa - Giải trí

"BTV Thời sự trẻ nhất VTV" đã có chia sẻ xúc động về gần 1 tháng tập luyện tại lễ diễu binh, diễu hành nhân 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ với HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ với HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do) đã có những chia sẻ đáng chú ý trong lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam.

Tô Hữu Bằng xin lỗi người hâm mộ
Văn hóa - Giải trí

Tô Hữu Bằng xin lỗi người hâm mộ

Văn hóa - Giải trí

Tô Hữu Bằng, ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Đài Loan, chính thức gửi lời xin lỗi công khai sau khi bị dư luận chỉ trích vì phát ngôn "lạ".

'Mỹ nhân bán rau' gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già
Xã hội

"Mỹ nhân bán rau" gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già

Xã hội

Li Fugui, cô gái 27 tuổi tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), được cộng đồng mạng gọi là “người đẹp bán rau".

“Nàng tiên cá” Hà Nội mang cờ Tổ quốc biểu diễn dưới thủy cung, gửi thông điệp trước thềm Quốc khánh 2/9
Xã hội

“Nàng tiên cá” Hà Nội mang cờ Tổ quốc biểu diễn dưới thủy cung, gửi thông điệp trước thềm Quốc khánh 2/9

Xã hội

Giữa làn nước xanh thẳm của thủy cung, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong tay một “nàng tiên cá”. Màn biểu diễn đặc biệt của chị Ánh trước thềm Quốc khánh 2/9 đã khiến nhiều du khách không giấu nổi xúc động.

Mỹ đàm phán đưa quân đội tư nhân tới Ukraine
Thế giới

Mỹ đàm phán đưa quân đội tư nhân tới Ukraine

Thế giới

Các công ty quân sự tư nhân của Mỹ có thể được triển khai tới Ukraine như một phần trong kế hoạch hòa bình dài hạn. Kế hoạch này được đưa ra như một giải pháp thay thế, sau khi Tổng thống Mỹ cam kết sẽ không triển khai binh sĩ Mỹ tại Ukraine.

Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị
Xã hội

Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị

Xã hội

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã trình báo vụ việc hai nhân viên vệ sinh bị hành hung trong lúc làm nhiệm vụ, phải nhập viện điều trị.

Một nông dân Đồng Tháp trồng thành công 'hoa quý tộc', có chậu bán giá cả triệu đồng
Nhà nông

Một nông dân Đồng Tháp trồng thành công "hoa quý tộc", có chậu bán giá cả triệu đồng

Nhà nông

Có được nguồn vốn, chị Huệ, nông dân trồng hoa lan ở xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập thuộc huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) mạnh dạn nhập thêm các giống hoa lan mới, lạ về trồng. Đến nay, vườn hoa lan của chị Huệ đã phát triển khoảng 10.000 chậu, với nhiều loại hoa lan như: hoa lan rừng, lan Kiếm, Cattlayda, hoa lan Hồ Điệp và các dòng hoa lan phổ thông.

Một HTX nuôi hươu sao ở Thái Nguyên gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới
Nhà nông

Một HTX nuôi hươu sao ở Thái Nguyên gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới

Nhà nông

Trong bức tranh phát triển kinh tế tập thể tại tỉnh Thái Nguyên, Hợp tác xã nuôi hươu sao Hội Cựu chiến binh Trọng Hùng (xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên) đã và đang khẳng định hướng đi bền vững, trở thành mô hình tiêu biểu trong phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hơn 400 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Ninh Bình hội tụ
Nhà nông

Hơn 400 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Ninh Bình hội tụ

Nhà nông

Tại Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch Nam Định (tỉnh Ninh Bình), đang diễn ra Tuần hàng Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình năm 2025. Sự kiện quy tụ 60 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất với 40 gian hàng, giới thiệu hơn 400 sản phẩm nông nghiệp và OCOP tiêu biểu của tỉnh.

Thứ cây mới mẻ này ra quả bự cản chả kịp, dân nơi này Đắk Lắk cứ bẻ là bán hết luôn
Nhà nông

Thứ cây mới mẻ này ra quả bự cản chả kịp, dân nơi này Đắk Lắk cứ bẻ là bán hết luôn

Nhà nông

Mùa quả dứa gai (cây khóm, quả khóm) là giống dứa mật ở xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) đã khép lại trong niềm vui của nông dân. Vụ trồng dứa gau vừa qua, quả dứa được mùa, được giá, mang lại lợi nhuận cao, giúp người dân phấn khởi, thêm tin tưởng vào loại cây trồng này sẽ tiếp tục đem đến những mùa vụ bền vững, ấm no.

Đắk Lắk: Khởi tố chủ cơ sở Massage Thanh Hằng cùng nhiều nhân viên vì liên quan hoạt động mại dâm
Pháp luật

Đắk Lắk: Khởi tố chủ cơ sở Massage Thanh Hằng cùng nhiều nhân viên vì liên quan hoạt động mại dâm

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố chủ cơ sở Massage Thanh Hằng (phường Buôn Ma Thuột) cùng nhiều nhân viên liên quan đến hoạt động mại dâm.

Hà Tĩnh: Nông dân chèo thuyền bẻ bưởi Phúc Trạch, bán chạy nước lụt
Nhà nông

Hà Tĩnh: Nông dân chèo thuyền bẻ bưởi Phúc Trạch, bán chạy nước lụt

Nhà nông

Bão số 6 đã gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều khu vực ngập lụt, giao thông bị chia cắt. Tại xã Phúc Trạch, Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) nhiều nông dân phải chèo thuyền, lội nước để thu hoạch bưởi, nỗ lực cứu vụ mùa trước nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng.

“Bầu” Đoan - Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa bị bắt, tội danh có gì đặc biệt?
Bạn đọc

“Bầu” Đoan - Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa bị bắt, tội danh có gì đặc biệt?

Bạn đọc

Công an bắt ông Cao Tiến Đoan, tức "bầu Đoan", Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa, với cáo buộc vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?
Thể thao

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Thể thao

7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia? Chelsea quan tâm Fermin Lopez, Barcelona "hét giá" 90 triệu euro; Đội tuyển U23 Bangladesh tới Phú Thọ dự vòng loại giải U23 châu Á 2026; Xavi Simons tiếp quản số áo nổi tiếng của Son Heung-min; Quang Hải tặng Chu Thanh Huyền nụ hôn.

Tan hoang một vùng nuôi thủy sản tiền tỷ ở vịnh Hòn La, tỉnh Quảng Trị
Nhà nông

Tan hoang một vùng nuôi thủy sản tiền tỷ ở vịnh Hòn La, tỉnh Quảng Trị

Nhà nông

Dù người nuôi đã chủ động giằng néo cẩn thận nhưng do ảnh hưởng của bão số 5 đã làm hàng chục lồng bè nuôi cá bớp, cá mú, tôm hùm, hàu ở vịnh Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập thuộc tỉnh Quảng Bình) bị sóng lớn đánh bật neo, trôi dạt vào ghềnh đá vỡ tan. Người nuôi bị thiệt hại hàng tỷ đồng.

Điều ít biết về người cận vệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đông Tây - Kim Cổ

Điều ít biết về người cận vệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đông Tây - Kim Cổ

Hai mươi năm kề cận bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tá Nguyễn Tiến Trổ chưa từng cho phép mình lơ là một phút. Từ những đêm trắng canh từng hồi chuông điện thoại, đến những ngày bom đạn sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho vị Tổng tư lệnh, ông đã sống trọn một đời tận tụy và trung thành tuyệt đối với Đại tướng.

Mô hình nuôi cá mú trân châu ở tỉnh Khánh Hòa, bàn giao 9.600 con cá giống, 8 lồng HDPE, 225kg thức ăn công nghiệp
Nhà nông

Mô hình nuôi cá mú trân châu ở tỉnh Khánh Hòa, bàn giao 9.600 con cá giống, 8 lồng HDPE, 225kg thức ăn công nghiệp

Nhà nông

Ngày 27-8, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức bàn giao 8 lồng HDPE, 9.600 con cá mú trân châu giống và 225kg thức ăn công nghiệp cho cá mú Seamaster - đợt 1 cho 4 hộ nuôi thực hiện dự án khuyến nông Trung ương năm 2025...

Một thầy giáo ở Phú Thọ nuôi loài thú hoang chỉ ăn về đêm, chăm mấy tháng đã được bán, giá 1,8-2 triệu đồng/kg
Nhà nông

Một thầy giáo ở Phú Thọ nuôi loài thú hoang chỉ ăn về đêm, chăm mấy tháng đã được bán, giá 1,8-2 triệu đồng/kg

Nhà nông

Phát triển kinh tế từ mô hình nuôi cầy vòi mốc đang trở thành một hướng đi mới đầy tiềm năng cho nhiều hộ gia đình bởi mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn có nhiều ưu điểm như: Diện tích chuồng trại nhỏ, không gây ô nhiễm, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có và không tốn nhiều công chăm sóc.

Bịa đặt chuyện cựu chiến binh 90 tuổi bị từ chối xem diễu binh, 1 nam thanh niên Hà Nội bị xử lý
Pháp luật

Bịa đặt chuyện cựu chiến binh 90 tuổi bị từ chối xem diễu binh, 1 nam thanh niên Hà Nội bị xử lý

Pháp luật

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Hà Nội vừa xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về một cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội).

Khởi tố 2 thanh niên đánh người dã man sau va quẹt giao thông trước bến xe Miền Đông
Chuyển động Sài Gòn

Khởi tố 2 thanh niên đánh người dã man sau va quẹt giao thông trước bến xe Miền Đông

Chuyển động Sài Gòn

Đang di chuyển trên đường thì xe máy của anh H va quẹt với 2 xe máy khác, sau đó, thanh niên này lái xe máy đến trước bến xe Miền Đông thì bị 2 đối tượng chặn, đánh dã man.

Hiện trường tan hoang vụ cháy bãi xe khiến hàng trăm phương tiện trơ khung ở gần cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội
Tin tức

Hiện trường tan hoang vụ cháy bãi xe khiến hàng trăm phương tiện trơ khung ở gần cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội

Tin tức

Trưa 30/8, vụ cháy bãi xe ở gần cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội, khiến hàng trăm phương tiện bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hungary cảnh báo 'cơn sóng thần chiến tranh' khi EU và đồng minh ngoài khối lên kế hoạch mới nhằm bóp nghẹt Nga
Thế giới

Hungary cảnh báo 'cơn sóng thần chiến tranh' khi EU và đồng minh ngoài khối lên kế hoạch mới nhằm bóp nghẹt Nga

Thế giới

Trong cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng EU tại Copenhagen ngày 30/8, các ngoại trưởng Anh, Iceland và Na Uy cũng tham gia để thảo luận về việc tăng cường sức ép trừng phạt đối với Nga.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

5

Tin sáng (29/8): Hậu vệ Việt kiều Bỉ Lenn Minh Trần xin nhập quốc tịch Việt Nam

Tin sáng (29/8): Hậu vệ Việt kiều Bỉ Lenn Minh Trần xin nhập quốc tịch Việt Nam