Bắt nghi phạm sàm sỡ, cướp giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an phường Ngọc Hà bắt giữ Nguyễn Đức Hà (38 tuổi, trú phường Bồ Đề), nghi phạm liên quan loạt vụ sàm sỡ phụ nữ và cướp giật tài sản.

Tối 14/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một phụ nữ bị nam thanh niên khống chế, sàm sỡ rồi giật túi xách tại phường Ngọc Hà, gây bức xúc dư luận. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Hà.

Đối tượng Nguyễn Đức Hà tại cơ quan công an. Ảnh: H.N.

Tại cơ quan công an, Hà khai rạng sáng 13/9 đã điều khiển xe máy Vision màu xám, tháo biển số, mặc áo chống nắng đen, đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm để ngụy trang, lang thang tìm phụ nữ đi đêm.

Khi đến phố Phan Kế Bính, anh ta sàm sỡ chị L.L.T.H. (33 tuổi, trú phường Ngọc Hà) rồi giật túi xách bên trong có iPhone 15 và 3,7 triệu đồng. Trên đường bỏ chạy, Hà tiếp tục giở trò sàm sỡ với một phụ nữ khác ở phường Văn Miếu khi người này đang dắt xe vào nhà.

Sau đó, nghi phạm phi tang túi xách cùng quần áo ngụy trang xuống sông Hồng.