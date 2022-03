Bầu trời "nhuốm màu cam" vì bão bụi, cát từ sa mạc Sahara

Các hạt bụi nhỏ hơn lơ lửng trong không khí do nhiệt độ chênh lệch giữa mặt đất và không khí nóng bên trên, sau đó, gió thổi chúng về phía Bắc. Cũng do khối khí nóng từ châu Phi đi kèm theo cơn bão đã mang tới một lượng mưa cần thiết cho Tây Ban Nha đang trong tình trạng hạn hán, đồng thời đẩy nhiệt độ ở một số khu vực lên 20 độ C. Ảnh: Reuters.