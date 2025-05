Phát triển thể thao và du lịch

Dip này, NovaGroup đã chính thức trở thành Hội viên tổ chức của Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam.

Đại diện Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và đại diện NovaGroup ký kết hợp tác để phát triển thể thao Công an Nhân dân giai đoạn 2025 – 2030.

Tham dự có ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Giáo sư Tiến sỹ Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn – Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam cùng các lãnh đạo của Hiệp hội; lãnh đạo Sở ban ngành tỉnh Bình Thuận; lãnh đạo NovaGroup và các vị khách quý.

Tham dự còn có ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở VHTT Du lịch tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo Thành phố Phan Thiết…

Tại buổi lễ, 2 bên đã ký kết hợp tác để phát triển công tác thể thao của lực lượng Công an Nhân dân, ưu tiên các bộ môn Tennis, Golf và Bắn súng thể thao, chung mục tiêu nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường Quốc tế.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam (bên phải) trao biểu trưng cho ông Bùi Thành Nhơn – Nhà sáng lập, Chủ tịch NovaGroup.

Theo Ban tổ chức, thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực thể dục, thể thao của Đảng và Nhà nước, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã đẩy mạnh huy động nhiều nguồn lực để cùng đồng hành cho sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của thể thao Công an Nhân dân. Chung mục tiêu đó, sau thời gian trao đổi, thống nhất, ngày 9/5, NovaGroup đã vinh dự trở thành Hội viên tổ chức của Hiệp hội, đây là cột mốc đặc biệt trên hành trình phát triển bền vững của NovaGroup, thể hiện cam kết đồng hành cùng các hoạt động thể chất – tinh thần, vì một cộng đồng khỏe mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và NovaGroup đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm: tổ chức huấn luyện, đào tạo vận động viên, huấn luyện viên chất lượng cao; tổ chức các giải đấu, giải thể thao giao hữu giữa lực lượng Công an các quốc gia trong khu vực, quốc tế; tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo – thi đấu và thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, lan tỏa tinh thần rèn luyện trong lực lượng Công an và thế hệ trẻ.

Trong giai đoạn đầu hợp tác, hai bên sẽ ưu tiên phối hợp triển khai các bộ môn: Tennis, Golf và Bắn súng thể thao – những lĩnh vực mà

Đại diện Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và đại diện NovaGroup ký kết hợp tác để phát triển thể thao Công an Nhân dân giai đoạn 2025 – 2030.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn – Phó Chủ tịch Hiệp hội cho biết: “Đối với lực lượng Công an Nhân dân, công tác thể thao có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao thể chất, bản lĩnh, ý chí chiến đấu của cán bộ Công an. Tôi tin tưởng sự hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và NovaGroup sẽ đóng góp quan trọng cho việc phát triển công tác thể thao của Hiệp hội cũng như lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn”.

Mang lại nhiều lợi ích thiết thực

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Thành Nhơn - Nhà sáng lập, Chủ tịch NovaGroup bày tỏ, đối với Hiệp hội, sự hợp tác với NovaGroup sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Theo ông Bùi Thành Nhơn, thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, mở rộng mạng lưới và nguồn lực; hợp tác hỗ trợ thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển đúng hướng.

Nhà sáng lập, Chủ tịch NovaGroup Bùi Thành Nhơn phát biểu tại sự kiện.

Việc này, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, thi đấu nhờ cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế. Qua đó thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, lan tỏa tinh thần rèn luyện trong lực lượng Công an và thế hệ trẻ. Cùng đó là gia tăng uy tín, vị thế của Hiệp hội trong công cuộc xã hội hóa thể thao quốc gia và khu vực.

Cũng theo ông Bùi Thành Nhơ, về phía NovaGroup, sự hợp tác chiến lược này cũng là cơ hội để khẳng định trách nhiệm xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển cộng đồng. Nâng tầm thương hiệu NovaWorld Phan Thiết – thành điểm đến thể thao – Du lịch nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực.

Song song đó là thúc đẩy phát triển kinh tế – du lịch bền vững thông qua các sự kiện thể thao lớn. Xây dựng cộng đồng gắn kết, nơi các giá trị thể chất, văn hóa và tinh thần cùng được vun đắp.

Lãnh đạo NovaGroup nhấn mạnh: “NovaGroup cam kết sẽ là một thành viên có trách nhiệm, tích cực, sẵn sàng và tiên phong gánh vác công việc, góp phần để Hiệp hội ngày càng phát triển vững mạnh, lan tỏa sâu rộng.”

Sau lễ ký kết, trong năm nay NovaGroup đã lên kế hoạch phối hợp với các đối tác tổ chức các hoạt động, sự kiện như: Giải bắn súng đĩa bay quốc tế; Giải Golf Aramco – Tập đoàn dầu khí số 1 thế giới từ Ả Rập Saudi, quy tụ các nhà đầu tư hàng đầu thế giới; Các giải bóng chuyền bãi biển và võ thuật chuyên nghiệp…





Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại như: sân golf 36 hố chuẩn PGA, hồ bơi, sân tennis chuyên nghiệp và các khu vực tập luyện bắn súng thể thao đạt chuẩn… NovaWorld Phan Thiet sẽ là điểm đến lý tưởng để tổ chức huấn luyện, thi đấu, giao lưu thể thao đẳng cấp quốc tế.

Trong thời gian tới, NovaGroup sẽ tiếp tục đầu tư thêm các hạng mục chăm sóc sức khỏe như trung tâm cấp cứu, phòng khám, bệnh viện, phối hợp chuyên môn với Bộ Y tế để hình thành điểm đến du lịch – y tế theo chiến lược quốc gia.

NovaWorld Phan Thiết hiện có dự án quy mô 1.000 ha với tổng vốn đầu tư 5 tỷ USD, đã hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào vận hành, đang trở thành lựa chọn hàng đầu của các sự kiện thể thao tầm cỡ.

Từ nhiều năm nay, đô thị biển này là nơi diễn ra nhiều sự kiện thể thao quy mô như: các giải đấu golf quy tụ các golfer chuyên nghiệp, Giải đua ô tô địa hình HTV Challenge Cup 2024, Giải chạy Phan Thiết Marathon 2024, Giải hai môn phối hợp Aquaman Vietnam 2023, Giải thể hình NPC Worldwide Global Classic Vietnam, các chương trình hợp tác huấn luyện quốc tế với Hiệp hội Bóng đá trẻ Hàn Quốc…

Trong thời gian tới, NovaWorld Phan Thiet sẽ có nhiều chương trình TDTT hấp dẫn như:

15/6-23/6: Vovinam Trẻ Toàn Quốc - Sở VHTT Bình Thuận & Liên đoàn Vovinam

25-26/7: Lễ hội Lướt ván diều - Vietnam Kiteboarding School

9-10/8: Bikini Run

11-20/8 (dự kiến): Cúp Billiard & Carom - Sở VHTT Bình Thuận kết hợp với đơn vị cung cấp vật dụng Billiard tổ chức