Ẩn mình giữa vịnh trong quần đảo Cát Bà, đảo Ba Trái Đào là điểm đến lý tưởng dành cho những ai yêu vẻ đẹp thuần khiết của biển cả.

Đây có thể được coi là nơi "chữa lành" tâm hồn bởi phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, không khí trong lành, làn nước xanh mát lạnh.

Truyền thuyết tình yêu và tên hòn đảo Ba Trái Đào

Đảo Ba Trái Đào nằm cách thị trấn Cát Bà khoảng 22 km về phía Đông Nam. Khách tham quan chỉ có thể tiếp cận đảo bằng đường thủy.

Thông thường, du khách di chuyển bằng tàu từ bến Bèo (Cát Bà) hoặc từ các tour khám phá vịnh Lan Hạ.

Với những du khách lựa chọn đi cano thì có thể xuất phát từ cảng tàu du lịch. Từ Cát Bà di chuyển tới đảo mất khoảng 1 giờ 30 phút bằng thuyền.

Theo người dân, tên gọi “Ba Trái Đào” xuất phát từ hình dáng độc đáo của ba ngọn núi đá vôi cao khoảng 20-30 m, nằm gần nhau trông giống như ba quả đào tiên xếp thẳng hàng giữa biển trời mênh mông.

Tương truyền nơi đây có cảnh quan thiên nhiên hữu tình nên được các tiên nữ hạ giới tới thưởng ngoạn và tắm biển.

Trong những lần đó, nàng tiên thứ 7 thầm thương trộm nhớ chàng ngư dân thường lên bãi cát phơi thuyền, cạo hà…

Hai người thề non hẹn biển rằng mãi bên nhau. Với mong muốn phu quân tương lai được trường sinh bất lão như mình, nàng tiên lên lấy 3 trái đào tiên trong vườn Thượng uyển.

Vua cha biết chuyện và nổi giận không cho tiên nữ xuống hạ giới nữa. Do không muốn trái ý phụ hoàng, nàng tiên thả 3 trái đào xuống hạ giới cho chàng trai, 3 trái đào ấy rớt xuống tạo nên 3 ngọn núi có hình giống như 3 trái đào.

Hòn đảo Ba Trái Đào - nơi lý tưởng dành cho các cặp đôi ghé thăm khi du lịch Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà cung cấp.

3 ngọn núi nằm xen kẽ các bãi tắm tinh khôi, đẹp như câu chuyện truyền thuyết về tình yêu đôi lứa.

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ

Do nằm cách biệt và chỉ có thể tiếp cận bằng tàu nên đảo Ba Trái Đào chưa được nhiều người biết tới.

Và không phải ai cũng biết đến những điều thú vị nên trải nghiệm khi tới đảo này. Theo chị Hoàng Thị Diệu Hoa, nhân viên Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, đi du thuyền tham quan đảo Ba Trái Đào vào bình minh hoặc hoàng hôn trên biển sẽ được chiêm ngưỡng những khung cảnh đẹp nhất. Đây là những khoảnh khắc đáng giá nhất của khu đảo này…

Theo các hướng dẫn viên của Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, từ tháng 5 đến tháng 9 là thời điểm lý tưởng để du khách lựa chọn tới đảo Ba Trái Đào.

Bởi trong khoảng thời gian trên, thời tiết ở đây rất đẹp, trời nắng, biển lặng, nước trong xanh, nhiệt độ dao động 26 - 32°C, thích hợp để du khách tham gia các hoạt động tắm biển, chèo kayak, lặn ngắm san hô.

Theo: Báo Hải Phòng