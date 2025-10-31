Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, cấp phép phòng thí nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng

Ngày 29/10, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc sầu riêng gặp khó trong xuất khẩu, trong đó, liên quan đến hoạt động bị gián đoạn của các cơ sở kiểm nghiệm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm tổ chức, cá nhân để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu sầu riêng;

Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động phòng thí nghiệm; rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến phòng thí nghiệm; phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ phê duyệt việc gia hạn hoặc cấp phép mới các phòng thí nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, môi trường và tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, giám sát việc xử lý, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 7/11.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai công tác cấp phép phòng thí nghiệm, chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các cơ sở rà soát, hoàn thiện điều kiện kỹ thuật của các phòng thí nghiệm trên địa bàn, hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn, đăng ký lại hoặc xin cấp phép mới phòng thí nghiệm, không để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu.

Trước đó, ngày 25/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, cho biết Hiệp hội đã gửi văn bản kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc các phòng xét nghiệm tạm ngừng hoạt động để bảo trì, dẫn đến gần 2.000 container sầu riêng xuất khẩu bị ùn ứ tại kho, nhà máy và cửa khẩu.

Theo Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, từ ngày 11/10 đến nay, các phòng xét nghiệm được chỉ định phục vụ kiểm nghiệm dư lượng hóa chất cho sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đồng loạt tạm ngừng hoạt động để bảo trì, nâng cấp.

Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch, dự kiến còn kéo dài 20-30 ngày nữa.

Việc tạm ngừng xét nghiệm khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục cấp chứng nhận lô hàng xuất khẩu, dẫn đến các doanh nghiệp buộc phải ngưng thu mua, giá sầu riêng trong dân sụt giảm mạnh, hàng nghìn tấn sầu riêng có nguy cơ chín rụng, hư hỏng tại vườn.

Cũng theo Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, nếu không sớm tháo gỡ, thiệt hại kinh tế sẽ vô cùng lớn do chi phí lưu kho, vận chuyển, điện lạnh tăng cao, cùng với việc mất sản lượng, thị trường và uy tín xuất khẩu. Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam cũng hiện hữu.

Liên quan đến hoạt động của các cơ sở nghiệm nghiệm sầu riêng, chiều 24/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cũng đã làm việc với các đơn vị liên quan đến vấn đề này.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, tính đến ngày 18/10, Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận phục vụ kiểm tra dư lượng Cadimi và Vàng O. Tổng năng lực xử lý mẫu lên đến 3.200 mẫu/ngày, về lý thuyết hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, nhiều phòng thử nghiệm hiện đang tạm ngừng hoạt động do bảo trì, sửa chữa hoặc chờ được đánh giá, công nhận lại, khiến hệ thống bị gián đoạn cục bộ.

“Một số đơn vị đã được công nhận nhưng không liên hệ được, có nơi hỏng thiết bị hoặc chưa hoàn tất quy trình chỉ định lại,” ông Duy thông tin.