Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, cấp phép phòng thí nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng

Agribank tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V (2025–2030)
Ngày 30/10/2025, tại Trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi, tràn đầy khát vọng cống hiến. Sự kiện chính trị quan trọng này đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank, với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Agribank – Khát vọng trẻ – Hành động xanh – Tương lai số.”