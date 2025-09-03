



Ngày 3/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 1275 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư số 2 phục vụ giải tỏa Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan, thuộc tuyến cao tốc Bắc -Nam thành phố Đà Nẵng.

Tổng kinh phí dự án hơn 231 tỷ đồng sẽ được bố trí nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025, địa điểm triển khai dự án tại xã Bà Nà.

Dự án này gồm các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cây xanh, công viên, điện chiếu sáng, tháo dỡ, di dời đường dây trung hạ thế và trụ điện 220kV, hào kỹ thuật, thông tin liên lạc…

Chủ tịch Đà Nẵng phê duyệt hơn 231 tỷ đồng xây dựng Khu tái định cư cao tốc Hòa Liên - Túy loan. Ảnh: Đình Thiên

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan có tổng chiều dài khoảng 11,5km, tổng mức đầu tư khoảng 2.113 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đi qua các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh và xã Bà Nà (TP Đà Nẵng).

Dự án được đầu tư xây dựng tuyến cao tốc trên cơ sở mở rộng tuyến Hầm Hải Vân-Túy Loan đang khai thác với quy mô đường cao tốc cấp 80, giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh; xây dựng đường gom song hành hai bên.

Dự án này được khởi công từ 9/2023, sau gần 2 năm thi công, vào ngày 19/8 vừa qua, dự án đã cơ bản hoàn thành tuyến chính, các hạng mục thiết yếu và làm lễ thông xe kỹ thuật. Công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, với hơn 60,7ha đất, gần 2.000 hồ sơ, cùng việc di dời 3.275 ngôi mộ. Đến nay, toàn bộ tuyến chính và đường gom đã hoàn thành 100%, nhờ sự đồng thuận, ủng hộ lớn của nhân dân.