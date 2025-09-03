Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Kinh tế
Thứ tư, ngày 03/09/2025 16:51 GMT+7

Chủ tịch Đà Nẵng phê duyệt hơn 231 tỷ đồng xây dựng Khu tái định cư cao tốc Hòa Liên - Túy loan

+ aA -
Lam Hàn - Đình Thiên Thứ tư, ngày 03/09/2025 16:51 GMT+7
Chủ tịch Đà Nẵng phê duyệt hơn 231 tỷ đồng xây dựng Khu tái định cư cao tốc Hòa Liên - Túy loan, thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng cho biết.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0


Ngày 3/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 1275 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư số 2 phục vụ giải tỏa Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan, thuộc tuyến cao tốc Bắc -Nam thành phố Đà Nẵng.

Tổng kinh phí dự án hơn 231 tỷ đồng sẽ được bố trí nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025, địa điểm triển khai dự án tại xã Bà Nà.

Dự án này gồm các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cây xanh, công viên, điện chiếu sáng, tháo dỡ, di dời đường dây trung hạ thế và trụ điện 220kV, hào kỹ thuật, thông tin liên lạc…

Chủ tịch Đà Nẵng phê duyệt hơn 231 tỷ đồng xây dựng Khu tái định cư cao tốc Hòa Liên - Túy loan. Ảnh: Đình Thiên

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan có tổng chiều dài khoảng 11,5km, tổng mức đầu tư khoảng 2.113 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đi qua các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh và xã Bà Nà (TP Đà Nẵng).

Dự án được đầu tư xây dựng tuyến cao tốc trên cơ sở mở rộng tuyến Hầm Hải Vân-Túy Loan đang khai thác với quy mô đường cao tốc cấp 80, giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh; xây dựng đường gom song hành hai bên.

Dự án này được khởi công từ 9/2023, sau gần 2 năm thi công, vào ngày 19/8 vừa qua, dự án đã cơ bản hoàn thành tuyến chính, các hạng mục thiết yếu và làm lễ thông xe kỹ thuật. Công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, với hơn 60,7ha đất, gần 2.000 hồ sơ, cùng việc di dời 3.275 ngôi mộ. Đến nay, toàn bộ tuyến chính và đường gom đã hoàn thành 100%, nhờ sự đồng thuận, ủng hộ lớn của nhân dân.

Tham khảo thêm

Đà Nẵng: Tiến độ Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hơn 2.000 tỷ đồng

Đà Nẵng: Tiến độ Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hơn 2.000 tỷ đồng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tàu Cát Linh - Hà Đông, xe buýt chật kín người sau Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Buổi sáng ngày 2/9, sau Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, rất đông người dân đã đổ về ga Cát Linh, thuộc tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, khiến nhà ga này trở nên chật kín.

"Bộ tứ trụ cột" nền tảng và tư duy mới cho Việt Nam cất cánh

Kinh tế
'Bộ tứ trụ cột' nền tảng và tư duy mới cho Việt Nam cất cánh

Tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư tại Lâm Đồng

Kinh tế
Tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư tại Lâm Đồng

Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Bật tăng dữ dội

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Bật tăng dữ dội

Ngân hàng ồ ạt tăng vốn, dự báo lên tới 33.000 tỷ đồng: Nhóm quốc doanh không đứng ngoài "cuộc chơi"

Kinh tế
Ngân hàng ồ ạt tăng vốn, dự báo lên tới 33.000 tỷ đồng: Nhóm quốc doanh không đứng ngoài 'cuộc chơi'

Đọc thêm

Thủ tướng chỉ đạo: Tập trung đầu tư công cho các dự án 'xoay chuyển tình thế', 'chiến lược'
Kinh tế

Thủ tướng chỉ đạo: Tập trung đầu tư công cho các dự án "xoay chuyển tình thế", "chiến lược"

Kinh tế

Thủ tướng khẳng định đầu tư công giai đoạn tới phải đổi mới tư duy, cách làm, đầu tư có trọng điểm, tập trung cho các dự án "xoay chuyển tình thế"

Chưa bàn giao đã có dòng khách triệu người - Lý do Boutique Gate khiến giới đầu tư sôi sục
Nhà đất

Chưa bàn giao đã có dòng khách triệu người - Lý do Boutique Gate khiến giới đầu tư sôi sục

Nhà đất

Gần 4 triệu khách đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) trong 6 ngày đầu diễn ra Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước đã mở màn cho kỷ nguyên kinh tế Expo sôi động tại Đông Bắc Hà Nội. Sức nóng ấy ngay lập tức lan tỏa sang “phố thương mại tỷ đô” Boutique Gate - nơi được ví như “gà đẻ trứng vàng” của giới đầu tư khi chưa nhận bàn giao đã sẵn dòng khách triệu người.

Nga tung lính thủy đánh bộ tinh nhuệ để cứu vãn thế trận ở Pokrovsk, Ukraine lập tức giáng đòn chặn đứng
Thế giới

Nga tung lính thủy đánh bộ tinh nhuệ để cứu vãn thế trận ở Pokrovsk, Ukraine lập tức giáng đòn chặn đứng

Thế giới

Các lực lượng tăng viện của Nga bao gồm lính thủy đánh bộ tiến về mặt trận Pokrovsk đã mắc sai lầm chí mạng: di chuyển bằng xe bọc thép ngay trong tầm bắn của HIMARS Ukraine, theo Euromaidanpress.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý phải phẫu thuật, muốn về nhà vì ám ảnh bệnh viện
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý phải phẫu thuật, muốn về nhà vì ám ảnh bệnh viện

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý trải qua phẫu thuật trưa ngày 3/9. Anh bày tỏ mong muốn sớm được xuất viện vì ám ảnh không gian bệnh viện.

Tấm tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với một cán bộ lão thành cách mạng
Đông Tây - Kim Cổ

Tấm tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với một cán bộ lão thành cách mạng

Đông Tây - Kim Cổ

Tại Di tích Chiến thắng đồn Phai Khắt ở tỉnh Cao Bằng - nơi ghi dấu chiến công đánh thắng trận đầu vào ngày 25/12/1944 của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) - hiện trưng bày nhiều hiện vật giá trị, trong đó có những trang viết thể hiện sâu sắc tấm tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ông Nông Văn Lạc, cán bộ lão thành cách mạng.

Quảng Trị: Phát hiện “rợn người” khi khám xét nơi ở của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi
Pháp luật

Quảng Trị: Phát hiện “rợn người” khi khám xét nơi ở của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Pháp luật

Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 3 đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Khi khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng có thêm phát hiện mới.

Chân dung tân Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân
Kinh tế

Chân dung tân Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ vừa điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

KCN Biên Hòa 1 bước vào giai đoạn nước rút, khi Đồng Nai chốt hạn cuối di dời doanh nghiệp để thu hồi đất sạch
Kinh tế

KCN Biên Hòa 1 bước vào giai đoạn nước rút, khi Đồng Nai chốt hạn cuối di dời doanh nghiệp để thu hồi đất sạch

Kinh tế

Đồng Nai đã ra hạn chót cho các doanh nghiệp tại KCN Biên Hòa 1 phải hoàn tất di dời, bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 1/12/2025, tạo quỹ đất triển khai Trung tâm chính trị - hành chính và khu đô thị mới của tỉnh.

Người dân bịn rịn, quyến luyến chia tay cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 trở lại đơn vị sau đại lễ 2/9
Media

Người dân bịn rịn, quyến luyến chia tay cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 trở lại đơn vị sau đại lễ 2/9

Media

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, các cán bộ, chiến sĩ đã lên tàu trở về đơn vị. Tại Ga Hà Nội, không khí buổi chia tay giữa quân và dân diễn ra bịn rịn, xúc động.

Đà Nẵng chi 360 tỷ đồng phát triển nền tảng số để hình thành nền hành chính chủ động
Tin tức

Đà Nẵng chi 360 tỷ đồng phát triển nền tảng số để hình thành nền hành chính chủ động
9

Tin tức

Đà Nẵng chi 360 tỷ đồng phát triển nền tảng số để hình thành nền hành chính chủ động, quyết định vừa được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh trên kênh nào?

Thể thao

Ngoài mục tiêu 3 điểm, U23 Việt Nam còn cần ưu tiên nhiệm vụ ghi bàn ở trận mở màn vòng loại U23 châu Á với U23 Bangladesh. Đây là tiêu chí rất quan trọng để tranh ngôi đầu bảng hoặc cuộc đua dành cho nhóm nhì bảng.

Giá vàng tăng cao nhất lịch sử, chuyên gia phân tích nguyên nhân
Kinh tế

Giá vàng tăng cao nhất lịch sử, chuyên gia phân tích nguyên nhân

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 3/9 chứng kiến thị trường thế giới "lập đỉnh" mới ở mức 3.544 USD/ounce. Điều này cũng khiến giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục "phá đỉnh" và tạo dựng các cột mốc mới.

Bạn gái cũ Brooklyn Beckham kết hôn đồng giới sau 7 năm yêu
Văn hóa - Giải trí

Bạn gái cũ Brooklyn Beckham kết hôn đồng giới sau 7 năm yêu

Văn hóa - Giải trí

Ngày 1/9, diễn viên Chloë Grace Moretz tổ chức lễ cưới với người mẫu kiêm nhiếp ảnh gia Kate Harrison, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ kéo dài từ năm 2018.

MSB phát hành thành công 680 tỷ đồng trái phiếu bền vững
Kinh tế

MSB phát hành thành công 680 tỷ đồng trái phiếu bền vững

Kinh tế

Ngày 11/07/2025 – Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã phát hành thành công 680 tỷ đồng trái phiếu bền vững với kỳ hạn 5 năm, tuân thủ theo Khung Tài chính Bền vững (Sustainable Finance Framework – SFF) năm 2025 của MSB.

Loại thịt đắt hơn thịt bò, ngon hơn thịt lợn, giàu protein, dù đắt cũng nên ăn vào mùa thu, xào ớt thơm phức
Gia đình

Loại thịt đắt hơn thịt bò, ngon hơn thịt lợn, giàu protein, dù đắt cũng nên ăn vào mùa thu, xào ớt thơm phức

Gia đình

Mùa thu nên ăn nhiều loại thịt này, tạm gác thịt lợn, thịt bò sang một bên. Món ăn vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng, "đắt xắt ra miếng".

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tháng 9
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tháng 9

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý tháng 9 là thời gian cao điểm với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Phan Chí Hiếu lần thứ 3 được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Tin tức

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Phan Chí Hiếu lần thứ 3 được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Tin tức

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Đây là lần thứ 3 ông Hiếu được bổ nhiệm chức vụ này.

Chân dung Bí thư Thành uỷ mới được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ
Tin tức

Chân dung Bí thư Thành uỷ mới được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Mưa lớn gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng ở 2 xã của tỉnh Lâm Đồng
Nhà nông

Mưa lớn gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng ở 2 xã của tỉnh Lâm Đồng

Nhà nông

Ngày 3/9, thông tin từ UBND xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, các lực lượng chức năng đang kiểm tra, đánh giá thiệt hại do mưa lớn kéo dài gây ngập trong 2 ngày qua.

Bộ Y tế có tân Thứ trưởng Thường trực sinh năm 1979
Xã hội

Bộ Y tế có tân Thứ trưởng Thường trực sinh năm 1979

Xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế từ ngày 3/9.

U23 Bangladesh đón tin vui từ vị trí HLV trưởng
Thể thao

U23 Bangladesh đón tin vui từ vị trí HLV trưởng

Thể thao

U23 Bangladesh có đầy đủ lực lượng với viện binh từ Italia và HLV trưởng Saiful Bari Titu trở lại, nhưng vẫn bị đánh giá thấp khi chuẩn bị gặp U23 Việt Nam.

Cùng nhìn lại loạt hình ảnh ấn tượng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày Quốc khánh 2/9
Ảnh

Cùng nhìn lại loạt hình ảnh ấn tượng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày Quốc khánh 2/9

Ảnh

Trong buổi sớm mùa thu, Quảng trường Ba Đình – nơi lắng hồn thiêng sông núi – lại vang lên âm hưởng hào hùng ngày Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Những bước chân rầm rập, đội hình chỉnh tề, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, gợi nhắc truyền thống anh hùng của dân tộc.

Ông Trump cáo buộc Nga, Trung Quốc, Triều Tiên 'âm mưu chống nước Mỹ'
Thế giới

Ông Trump cáo buộc Nga, Trung Quốc, Triều Tiên 'âm mưu chống nước Mỹ'

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng với ông chủ Điện Kremlin Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang "âm mưu" chống lại nước Mỹ.

Thủ tướng bổ nhiệm 5 Thứ trưởng và lãnh đạo chủ chốt một số cơ quan
Tin tức

Thủ tướng bổ nhiệm 5 Thứ trưởng và lãnh đạo chủ chốt một số cơ quan

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan; trong đó có 5 thứ trưởng tại các bộ, ngành: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.

Cardi B vô tội trong vụ kiện hành hung, tuyên bố 'lạ' nếu tiếp tục bị kiện vô lý
Văn hóa - Giải trí

Cardi B vô tội trong vụ kiện hành hung, tuyên bố "lạ" nếu tiếp tục bị kiện vô lý

Văn hóa - Giải trí

Ngày 3/9, nữ rapper nổi tiếng Cardi B được tòa án tuyên vô tội trong vụ kiện dân sự liên quan đến cáo buộc hành hung một nữ nhân viên bảo vệ tên Emani Ellis vào năm 2018.

Ký ức hố cá nhân và thanh âm những chuyến bay
Kính đa tròng

Ký ức hố cá nhân và thanh âm những chuyến bay

Kính đa tròng

Có hòa bình là có tất cả. Sau ngày hội của đất nước, là tiếp tục hành trình cống hiến của mỗi người - với niềm tự hào và ý thức sâu sắc về hòa bình mà chúng ta đang có. Để cùng nhau "viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Xã hội

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Xã hội

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 3/9, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai đề nghị Bộ Công an xử lý tài khoản TikTok gán ghép phát ngôn sai sự thật
Tin tức

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai đề nghị Bộ Công an xử lý tài khoản TikTok gán ghép phát ngôn sai sự thật

Tin tức

Ông Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra và xử lý một tài khoản TikTok sử dụng hình ảnh của ông tại nghị trường Quốc hội để xuyên tạc thông tin.

Chân dung Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GDĐT
Xã hội

Chân dung Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GDĐT

Xã hội

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GDĐT kể từ ngày 3/9.

Lạng Sơn: Hàng nghìn giấc mơ an cư để lạc nghiệp đã thành hiện thực, vững bước xóa nghèo trên miền biên cương
Giảm nghèo nông thôn

Lạng Sơn: Hàng nghìn giấc mơ an cư để lạc nghiệp đã thành hiện thực, vững bước xóa nghèo trên miền biên cương

Giảm nghèo nông thôn

Với khát vọng muôn đời "an cư" rồi mới "lạc nghiệp", một mái nhà kiên cố luôn là ước mơ cháy bỏng của biết bao hộ nghèo, gia đình chính sách nơi miền núi, biên cương Lạng Sơn. Thời gian qua bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, những ước mơ ấy đang dần dần thành hiện thực, tạo đà vững chắc cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng quê hương

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

2

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

3

Ngô Kinh mất ngôi “vua phòng vé” sau loạt phim thất bại

Ngô Kinh mất ngôi “vua phòng vé” sau loạt phim thất bại

4

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?

5

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh