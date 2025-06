Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì họp phiên họp thứ 6 Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Cùng dự phiên họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh có: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Hội đồng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên Hội đồng.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì họp phiên thứ 6 Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ảnh TTXVN

Trước đó vào tháng 7/2024, Hội đồng Quốc phòng va An ninh đã họp phiên thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước khi đó là ông Tô Lâm, nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Phiên họp, Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, nhất là quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua; tình hình kết quả triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tổ chức Quân đội nhân dân giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh phiên họp.



Theo quy định của Hiến pháp Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên (Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng). Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn.

Hội đồng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Hội đồng quốc phòng và an ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.