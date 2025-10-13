Đại hội Thi đua yêu nước Hội NDVN lần thứ VI: Nông dân trong thời kỳ mới “Lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới”

Ông Nguyễn Hữu Lựu – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Chia sẻ về kỳ vọng đối với Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới, ông mong muốn Trung ương Hội NDVN, Hội Nông dân các cấp sẽ chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận, chuyển giao và ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại vào sản xuất.

Qua đó, nâng cao giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, giúp nông dân làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Hoạt động của Hội Nông dân thiết thực, hiệu quả sẽ góp phần nâng cao, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, nông dân...

Ông Nguyễn Hữu Lựu – nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 kỳ vọng Hội Nông dân trong thời kỳ mới sẽ “Lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới”.

Là một doanh nghiệp đồng hành và hỗ trợ nông dân, ông Lựu đặc biệt quan tâm đến việc phát triển bền vững cho thị trường nông sản.

Ông kỳ vọng Hội Nông dân các cấp sẽ có những quyết sách thiết thực nhằm hỗ trợ sản phẩm nông nghiệp xây dựng thương hiệu bền vững, mở rộng chuỗi liên kết giá trị. Điều này không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm do nông dân sản xuất ra mà còn giúp đời sống của người nông dân ngày càng được cải thiện.

Ông Nguyễn Hữu Lựu – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Cũng theo ông Lựu, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành tháo gỡ những rào cản đối với nông dân trong thời kỳ hội nhập, đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá phù hợp.

Từ đó, tạo nên luồng sinh khí mới, động lực mới để các cấp Hội Nông dân, đặc biệt tại tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; xứng đáng với vai trò là lực lượng nòng cốt dẫn dắt các phong trào của giai cấp nông dân.

Những năm qua, nông dân Thanh Hóa đã áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Lựu cũng bày tỏ niềm tin rằng, trong thời kỳ mới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, đồng hành cùng nông dân cả nước trong quá trình chuyển đổi, đột phá và phát triển nền nông nghiệp hiện đại.

Ông kỳ vọng người nông dân sẽ được đào tạo, nâng cao kỹ năng, có đủ nguồn lực và sự tự tin để chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”; từ phát triển nông nghiệp “đơn giá trị” sang “đa giá trị” theo chuỗi liên kết.

Đồng thời, tích cực gắn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số góp phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.