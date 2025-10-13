Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Hội và Cuộc sống
Thứ hai, ngày 13/10/2025 08:37 GMT+7
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)

Đại hội Thi đua yêu nước Hội NDVN lần thứ VI: Nông dân trong thời kỳ mới “Lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới”

+ aA -
Hữu Dụng Thứ hai, ngày 13/10/2025 08:37 GMT+7
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025); chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ tỉnh Thanh Hóa bày tỏ tin tưởng, Hội Nông dân trong thời kỳ mới sẽ “lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới”, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phong trào thi đua yêu nước.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hữu Lựu – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Chia sẻ về kỳ vọng đối với Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới, ông mong muốn Trung ương Hội NDVN, Hội Nông dân các cấp sẽ chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận, chuyển giao và ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại vào sản xuất.

Qua đó, nâng cao giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, giúp nông dân làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Hoạt động của Hội Nông dân thiết thực, hiệu quả sẽ góp phần nâng cao, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, nông dân...

Ông Nguyễn Hữu Lựu – nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 kỳ vọng Hội Nông dân trong thời kỳ mới sẽ “Lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới”.

Là một doanh nghiệp đồng hành và hỗ trợ nông dân, ông Lựu đặc biệt quan tâm đến việc phát triển bền vững cho thị trường nông sản.

Ông kỳ vọng Hội Nông dân các cấp sẽ có những quyết sách thiết thực nhằm hỗ trợ sản phẩm nông nghiệp xây dựng thương hiệu bền vững, mở rộng chuỗi liên kết giá trị. Điều này không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm do nông dân sản xuất ra mà còn giúp đời sống của người nông dân ngày càng được cải thiện.

Ông Nguyễn Hữu Lựu – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Cũng theo ông Lựu, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành tháo gỡ những rào cản đối với nông dân trong thời kỳ hội nhập, đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá phù hợp.

Từ đó, tạo nên luồng sinh khí mới, động lực mới để các cấp Hội Nông dân, đặc biệt tại tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; xứng đáng với vai trò là lực lượng nòng cốt dẫn dắt các phong trào của giai cấp nông dân.

Những năm qua, nông dân Thanh Hóa đã áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Lựu cũng bày tỏ niềm tin rằng, trong thời kỳ mới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, đồng hành cùng nông dân cả nước trong quá trình chuyển đổi, đột phá và phát triển nền nông nghiệp hiện đại.

Ông kỳ vọng người nông dân sẽ được đào tạo, nâng cao kỹ năng, có đủ nguồn lực và sự tự tin để chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”; từ phát triển nông nghiệp “đơn giá trị” sang “đa giá trị” theo chuỗi liên kết.

Đồng thời, tích cực gắn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số góp phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Tham khảo thêm

95 truyền thống Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk chủ động ứng dụng chuyển đổi số

95 truyền thống Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk chủ động ứng dụng chuyển đổi số

Hội Nông dân Việt Nam–Cầu nối tin cậy đưa tiếng nói nông dân đến với Đảng, Chính phủ 

Hội Nông dân Việt Nam–Cầu nối tin cậy đưa tiếng nói nông dân đến với Đảng, Chính phủ 

Khoảnh khắc 'tư lệnh' ngành Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam giao lưu cùng hơn 100 nông dân tiêu biểu

Khoảnh khắc "tư lệnh" ngành Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam giao lưu cùng hơn 100 nông dân tiêu biểu

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Xã có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), Hội Nông dân xã Ea Knuếc - xã có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk - đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, khẳng định vai trò nòng cốt của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Hội sẽ cầu nối quan trọng giúp nông sản vươn ra thị trường lớn

Hội và Cuộc sống
95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Hội sẽ cầu nối quan trọng giúp nông sản vươn ra thị trường lớn

Tự hào 95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Hội và Cuộc sống
Tự hào 95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Vững niềm tự hào, nhân lên khát vọng phồn vinh

Hội và Cuộc sống
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Vững niềm tự hào, nhân lên khát vọng phồn vinh

Sáng nay, 14/10, long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội Thi đua yêu nước Hội NDVN

Hội và Cuộc sống
Sáng nay, 14/10, long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội Thi đua yêu nước Hội NDVN

Đọc thêm

Trợ lý HLV ĐT Nepal: ĐT Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn Malaysia
Thể thao

Trợ lý HLV ĐT Nepal: ĐT Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn Malaysia

Thể thao

Theo trợ lý Salyan Khadgi của HLV ĐT Nepal, ĐT Việt Nam xứng đáng vào VCK Asian Cup 2027 hơn ĐT Malaysia, khi ĐT Malaysia đang phạm luật của FIFA.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt

Tin tức

Chiều 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Ngày sinh Âm lịch may mắn nhất, nửa đời đầu đầy khó khăn, sau tuổi 40 vượt lên rực rỡ, giàu sang
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch may mắn nhất, nửa đời đầu đầy khó khăn, sau tuổi 40 vượt lên rực rỡ, giàu sang

Gia đình

Đến tuổi 40, người có ngày sinh Âm lịch này sẽ tận hưởng một cuộc sống sung túc, có xe cộ, nhà cửa, tiền tiết kiệm.

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas
Thế giới

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas

Thế giới

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước đã giúp đạt được thỏa thuận này.

ĐT Việt Nam 'ăn may' Nepal nhờ bàn phản lưới
Thể thao

ĐT Việt Nam "ăn may" Nepal nhờ bàn phản lưới

Thể thao

ĐT Việt Nam có chiến thắng may mắn trước đối thủ yếu Nepal nhờ bàn phản lưới nhà ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra tối 14/10 trên sân Thống Nhất.

Kết quả vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027: Malaysia ngược dòng đại thắng Lào
Thể thao

Kết quả vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027: Malaysia ngược dòng đại thắng Lào

Thể thao

Trong cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, Malaysia xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 5-1 trước Lào.

Ông Trump bất ngờ tiết lộ nhà lãnh đạo quyền lực đủ sức giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine
Thế giới

Ông Trump bất ngờ tiết lộ nhà lãnh đạo quyền lực đủ sức giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể đóng vai trò then chốt trong việc chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu giữa Nga và Ukraine, nhấn mạnh rằng ông được giới lãnh đạo Nga “rất tôn trọng”.

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, đề ra nhiều mục tiêu quan trọng. Ông Nguyễn Ngọc Kiên được đại hội tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chiêm Hóa khóa I.

“Tín hiệu gửi tới Nga”: NATO huy động hàng chục máy bay chiến đấu răn đe hạt nhân
Thế giới

“Tín hiệu gửi tới Nga”: NATO huy động hàng chục máy bay chiến đấu răn đe hạt nhân

Thế giới

NATO đang chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh hạt nhân, khi 70 máy bay từ 14 quốc gia thành viên sẽ tham gia cuộc tập trận Steadfast Noon (“Buổi trưa kiên định”) kéo dài hai tuần trên bầu trời Biển Bắc – hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn quân sự cho biết. Giới phân tích nhận định đây là “một tín hiệu rõ ràng” gửi tới Nga.

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đã chính thức đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi Chân Chân. Thông tin được bạn gái nam nghệ sĩ xác nhận với truyền thông.

Phùng Thắng: Trung thần bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ, phải đầu độc cả gia đình để cùng chết
Đông Tây - Kim Cổ

Phùng Thắng: Trung thần bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ, phải đầu độc cả gia đình để cùng chết

Đông Tây - Kim Cổ

Cả cuộc đời Phùng Thắng là minh chứng cho bi kịch của những công thần tận trung báo quốc nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị hoàng đế Chu Nguyên Chương nghi kỵ và sát hại.

Tự hào nông dân Việt Nam: Tôn vinh trí tuệ khoa học cùng sức mạnh sản xuất
Video

Tự hào nông dân Việt Nam: Tôn vinh trí tuệ khoa học cùng sức mạnh sản xuất

Video

Nhằm khẳng định vai trò của người nông dân và nhà khoa học trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10, Trung ương Hội NDVN tổ chức bình chọn và tôn vinh 95 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc năm 2025, bao gồm 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông.

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên 'khoe' sẽ xây chung cư nuôi tôm
Nhà nông

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên "khoe" sẽ xây chung cư nuôi tôm

Nhà nông

Được cùng với 95 Nhà khoa học của nhà nông, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lưu Văn Dũng ở xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư về ý tưởng xây "chung cư" nuôi tôm.

Tin tối 14/10: Vũ Văn Thanh báo tin cực vui
Thể thao

Tin tối 14/10: Vũ Văn Thanh báo tin cực vui

Thể thao

Vũ Văn Thanh báo tin cực vui; 2 cầu thủ bị treo giò ở vòng 7 V.League; Mbappe xem Ronaldo là hình mẫu lý tưởng; Jobe Bellingham lọt vào tầm ngắm của M.U; trọng tài David Coote nhận tội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nông dân xuất sắc, nhà khoa học là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng làm giàu
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nông dân xuất sắc, nhà khoa học là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng làm giàu

Nhà nông

Chiều nay, 14/10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà Khoa học của nhà nông.

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa Quốc hội Israel vì khoảnh khắc vinh quang bỗng thành 'bão tố'
Thế giới

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa Quốc hội Israel vì khoảnh khắc vinh quang bỗng thành "bão tố"

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổi nóng khi bài phát biểu trước Quốc hội Israel bị một nhóm nghị sĩ la ó, phản đối làm gián đoạn, trong khi sự kiện lẽ ra được xem là “thời khắc vàng” để khẳng định vai trò của ông là trung gian hòa giải Trung Đông - theo The Daily Beast.

Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Nhà nông

Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Nhà nông

Lễ tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông - sự kiện chính của Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" đang diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai
Pháp luật

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai

Pháp luật

Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc người đàn ông chạy bộ đuổi theo kẻ giật xấp vé số, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại'
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại"

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 95 nhà khoa học của nhà nông và nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đã vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại buổi tiếp kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự ấn tượng với các thành tích của các nhà khoa học của nhà nông, nông dân Việt Nam xuất sắc. "Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp nông dân chuyên nghiệp, hiện đại", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Ảnh

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Ảnh

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), chiều nay 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 đại biểu tiêu biểu là Nông dân Việt Nam xuất sắc và các Nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh năm 2025.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có hiệu suất làm việc tốt hơn vào cuối năm, kiếm được tiền, lên được chức
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có hiệu suất làm việc tốt hơn vào cuối năm, kiếm được tiền, lên được chức

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, hiệu suất làm việc của 4 con giáp tăng vọt vào cuối năm, tiền tài tự nhiên đổ về, sự nghiệp vươn lên những tầm cao mới.

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?
Văn hóa - Giải trí

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?

Văn hóa - Giải trí

Ngân 98 và Hoàng Hường – hai gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi vừa bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra vì các tội danh có liên quan trong hoạt động kinh doanh. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô vụ việc, phản ứng của họ khi đối diện với pháp luật cũng trở thành tâm điểm bàn tán.

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Nhà nông

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Nhà nông

Vào lúc 20h10 tối nay (14/10), Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc, 32 Nhà khoa học của nhà nông sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.

Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc
Thế giới

Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc

Thế giới

Báo cáo mới của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức) công bố ngày 14/10 cho thấy lượng viện trợ quân sự dành cho Ukraine đã giảm mạnh trong hai tháng gần đây, bất chấp các nỗ lực mới của NATO nhằm duy trì nguồn cung vũ khí cho Kiev.

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD
Thể thao

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Thể thao

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech - do ông Nguyễn Hoà Bình làm Chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can liên quan, trong đó có doanh nhân Đào Minh Phú, người rất nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam và từng vô địch Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 để bỏ túi 1,67 triệu USD.

Đâu cần đi xa, địa điểm này ở Hà Nội cũng có gỏi cá 'ngon hết nấc'
Xã hội

Đâu cần đi xa, địa điểm này ở Hà Nội cũng có gỏi cá "ngon hết nấc"

Xã hội

Gỏi cá mè Quan Sơn không chỉ là một món ăn, mà là trải nghiệm ẩm thực tinh tế, thể hiện sự hòa quyện hoàn hảo giữa đặc sản từ hồ và hương vị của núi rừng.

Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ
Văn hóa - Giải trí

Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ

Văn hóa - Giải trí

Từng là biểu tượng nam thần cổ trang, Lý Á Bằng giờ đây livestream kiếm sống và chính thức ly hôn người mẫu Hải Hà Kim Hỷ sau ba năm kết hôn.

Hé lộ kịch bản sử thi “Vinh quang Nông dân Việt Nam”: Bản trường ca tôn vinh 'người gieo hạt' cho đất nước
Nhà nông

Hé lộ kịch bản sử thi “Vinh quang Nông dân Việt Nam”: Bản trường ca tôn vinh "người gieo hạt" cho đất nước

Nhà nông

Chỉ trong vài giờ nữa, Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Lễ tôn vinh sẽ mở màn bằng Chương trình nghệ thuật sử thi Vinh quang Nông dân Việt Nam”, đưa khán giả ngược dòng thời gian 95 năm lịch sử Hội và giai cấp nông dân đồng hành cùng dân tộc, qua những phân cảnh bình dị mà hào hùng, hứa hẹn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc.

95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam: Nhân rộng các mô hình nông dân chuyển đổi số ở Quảng Trị
Nhà nông

95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam: Nhân rộng các mô hình nông dân chuyển đổi số ở Quảng Trị

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025), ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị chia sẻ với Báo Dân Việt về tầm nhìn hoạt động trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến tác động tích cực của việc ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Thái Lan bất ngờ kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng nhập tịch
Thể thao

Thái Lan bất ngờ kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng nhập tịch

Thể thao

Kênh truyền thông Siam Sports của Thái Lan kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng lạm dụng nhập tịch, nhấn mạnh chỉ phát triển bền vững mới giúp khu vực vươn tầm thế giới.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

5

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy