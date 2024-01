Điểm trường Co Sáy: Ước mơ của cô trò điểm trường “3 không" Bản Co Sáy: Ước mơ của cô trò điểm trường “3 không"

Vượt qua đoạn đường dài 15km với nhiều khúc cua trắc trở, gập ghềnh sỏi đá. Chúng tôi đã đặt chân đến Điểm trường Mầm non Co Sáy, một điểm trường nghèo khó nằm cheo leo trên đỉnh đồi của bản Co Sáy.