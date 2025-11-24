Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Bạn đọc
Thứ hai, ngày 24/11/2025 06:37 GMT+7

8 điều kiện để sang tên sổ đỏ mới nhất người dân cần biết

+ aA -
Việt Sáng Thứ hai, ngày 24/11/2025 06:37 GMT+7
Theo luật sư, việc sang tên sổ đỏ là thủ tục pháp lý quan trọng trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Căn cứ vào Điều 45, Luật Đất đai 2024, tùy trường hợp, người dân phải đáp ứng điều kiện nhất định để sang tên sổ đỏ mới nhất.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sang tên sổ đỏ là gì?

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn LS Hà Nội cho biết, hiện nay không có một văn bản nào quy định về khái niệm sổ đỏ. Sổ đỏ là thuật ngữ được sử dụng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa vào màu sắc bên ngoài của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sang tên sổ đỏ là cách thường gọi thông thường của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo luật sư, việc sang tên sổ đỏ là thủ tục pháp lý quan trọng trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Căn cứ vào Điều 45, Luật Đất đai 2024, sẽ có 8 điều kiện để sang tên sổ đỏ người dân cần biết. Ảnh: Trung Nguyên.

8 điều kiện để sang tên sổ đỏ mới nhất người dân cần biết theo quy định mới nhất

Khi sang tên sổ đỏ, cả bên bán và bên mua đều phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Căn cứ quy định khoản 1, khoản 8 Điều 45 Luật Đất đai 2024 quy định về điều kiện sang tên sổ đỏ được quy định như sau:

Thứ nhất là có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

Thứ 2 là đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật;

Thứ 3 là quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự;

Thứ 4 là trong thời hạn sử dụng đất;

Thứ 5 là quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 8 Điều 45 Luật Đất đai 2024, người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho phải không được thuộc trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, cụ thể:

Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng đặc hộ, đất rừng đặc dụng của các cá nhân trừ trường hợp chuyển mục đích đất theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Cá nhân không sống tại khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất ở hoặc đất khác trong khu vực rừng phòng hộ trong phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt hoặc phân khu đang thực hiện phục hồi hệ sinh thái rừng đặc dụng.

Tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Như vậy, bên nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất phải không thuộc một trong các trường hợp trên mới được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.

Bên cạnh đó, theo khoản 4 Điều 45 Luật Đất đai 2024, trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì cần phải có Giấy chứng nhận hoặc nếu chưa có thì phải có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.

Tham khảo thêm

Trường hợp nào không được sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất người dân cần biết?

Trường hợp nào không được sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất người dân cần biết?

Thừa kế quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục sang tên “sổ đỏ” theo quy định mới nhất như thế nào?

Thừa kế quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục sang tên “sổ đỏ” theo quy định mới nhất như thế nào?

Trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất

Trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông đánh gục đối phương giữa đường tại Hà Nội

Mâu thuẫn giao thông, một người đàn ông tung cú đá mạnh khiến đối phương gục ngay giữa phố Ba La, phường Phú Lương. Chuyên gia pháp lý cho biết, vụ việc này có dấu hiệu hình sự.

Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa có thể đối diện với khung hình phạt nào?

Bạn đọc
Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa có thể đối diện với khung hình phạt nào?

Phường An Khê (TP Đà Nẵng): Người dân mệt mỏi, chờ lâu vì chỉ có một cán bộ nhận hồ sơ đất đai

Bạn đọc
Phường An Khê (TP Đà Nẵng): Người dân mệt mỏi, chờ lâu vì chỉ có một cán bộ nhận hồ sơ đất đai

Vợ chồng Mailisa bị bắt, biệt thự và siêu xe sẽ được xử lý thế nào?

Bạn đọc
Vợ chồng Mailisa bị bắt, biệt thự và siêu xe sẽ được xử lý thế nào?

Ủng hộ miền Trung: Mỗi bàn tay đưa ra, nhiều cuộc đời được giữ lại

Nhân ái
Ủng hộ miền Trung: Mỗi bàn tay đưa ra, nhiều cuộc đời được giữ lại

Đọc thêm

CLB CAHN thua đau Thể Công Viettel, HLV Polking “lắc đầu” về trọng tài
Thể thao

CLB CAHN thua đau Thể Công Viettel, HLV Polking “lắc đầu” về trọng tài

Thể thao

HLV Polking tỏ ra không hài lòng với những quyết định của trọng tài trong trận đấu giữa CLB CAHN với Thể Công Viettel thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026.

Một hang đá vôi khổng lồ ở tỉnh Quảng Trị (địa phận Quảng Bình trước đây) tên là hang Kling, có cây cổ thụ gì quý hiếm?
Nhà nông

Một hang đá vôi khổng lồ ở tỉnh Quảng Trị (địa phận Quảng Bình trước đây) tên là hang Kling, có cây cổ thụ gì quý hiếm?

Nhà nông

Giám đốc Công ty CP Du lịch AREM Phạm Quý Sỹ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Dự án du lịch sinh thái "Khám phá Bách xanh đá-hang Kling" là sản phẩm du lịch lần đầu tiên kết hợp giữa trải nghiệm khám phá quần thể cây Bách xanh đá-loài cây cổ thụ quý hiếm với hệ thống hang động kỳ vĩ trong vùng Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng...

Cá đặc sản 'của ngon hiếm thấy ' ở Nghệ An, cả làng cùng canh giữ, lắp camera giám sát ngày đêm ngoài suối
Nhà nông

Cá đặc sản "của ngon hiếm thấy " ở Nghệ An, cả làng cùng canh giữ, lắp camera giám sát ngày đêm ngoài suối

Nhà nông

Cá mát-của ngon hiếm thấy, từ lâu được xem là “lộc suối” của đồng bào miền Tây tỉnh Nghệ An. Cá mát là loài cá đặc hữu, thơm ngon, có giá trị kinh tế cao và gắn chặt với sinh kế của nhiều hộ dân vùng cao.

Nvidia, Sunwah, Huawei, Toyota, Honda, Alibaba … làm gì tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ suốt cả tuần?
Chuyển động Sài Gòn

Nvidia, Sunwah, Huawei, Toyota, Honda, Alibaba … làm gì tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ suốt cả tuần?
4

Chuyển động Sài Gòn

Nvidia cùng một số tập đoàn công nghệ, công nghiệp và kinh doanh hàng đầu thế giới và Việt Nam sẽ hội tụ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM trong khuôn khổ Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 3 (GRECO 2025).

Lập hat-trick vào lưới Tottenham, Eberechi Eze tái hiện kỳ tích sau 47 năm
Thể thao

Lập hat-trick vào lưới Tottenham, Eberechi Eze tái hiện kỳ tích sau 47 năm

Thể thao

Hat-trick vào lưới Tottenham ở trận derby Bắc London tại vòng 12 Premier League giúp tiền vệ Eberechi Eze của Arsenal tái hiện kỳ tích của Alan Sunderland vào tháng 12/1978.

Xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất có tới 2.000 hộ trồng cây cảnh đang hot, có thứ cây 'lá xanh, quả vàng, dáng đẹp'
Nhà nông

Xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất có tới 2.000 hộ trồng cây cảnh đang hot, có thứ cây "lá xanh, quả vàng, dáng đẹp"

Nhà nông

Sau khi hợp nhất ba đơn vị hành chính câp xã là xã Thắng Lợi, xã Mễ Sở (trước đây) và xã Bình Minh, xã Mễ Sở mới đã trở thành vùng trọng điểm phát triển cây cảnh của tỉnh Hưng Yên. Toàn xã có hơn 2.000 hộ tham gia trồng cây cảnh, chiếm hơn 30% tổng số hộ dân.

Thái sư Á vương Đào Cam Mộc: Vị “kiến trúc sư” vĩ đại của triều Lý và khúc tráng ca vọng về từ ngàn năm
Video

Thái sư Á vương Đào Cam Mộc: Vị “kiến trúc sư” vĩ đại của triều Lý và khúc tráng ca vọng về từ ngàn năm

Video

Thái sư Á vương Đào Cam Mộc nổi lên như một dấu mốc không thể phai mờ, người đóng vai trò "gạch nối" quan trọng giữa hai triều đại Tiền Lê và Lý.

Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, đã nhiều bệnh còn có thói quen nguy hiểm
Xã hội

Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, đã nhiều bệnh còn có thói quen nguy hiểm

Xã hội

Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, gout mạn tính, suy thượng thận do dùng thuốc nhiều năm và đặc biệt là thói quen uống rượu kéo dài.

Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, dân nuôi gà ngon dưới tán cây gì mà 'toàn thân thơm nức', bán vỏ cây, bán gà hết veo?
Nhà nông

Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, dân nuôi gà ngon dưới tán cây gì mà "toàn thân thơm nức", bán vỏ cây, bán gà hết veo?

Nhà nông

Chị Hứa Thị Tiêu, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang đã nuôi gà ri lai thành công dưới tán rừng quế. Khai thác vỏ quế bán tốt, mà bán gà ri thả rừng quế, đồi quế cũng đắt hàng, đây là mô hình hay trong kinh tế hộ gia đình.

Một làng ở Đà Nẵng dân đang tất bật làm một việc quan trọng, chỉ mong năm hết tết đến có 'mâm cỗ, bánh chưng'
Nhà nông

Một làng ở Đà Nẵng dân đang tất bật làm một việc quan trọng, chỉ mong năm hết tết đến có "mâm cỗ, bánh chưng"

Nhà nông

Một làng ở Đà Nẵng dân đang tất bật làm một việc quan trọng, chỉ mong năm hết tết đến có "mâm cỗ, bánh chưng". Những ngày cuối năm, làng hoa Dương Sơn (TP Đà Nẵng) lại trở thành “điểm nóng” sản xuất khi hàng chục hộ nông dân bước vào giai đoạn chăm sóc cao điểm vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026.

Philippines quay lại 'chợ gạo' khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?
Nhà nông

Philippines quay lại "chợ gạo" khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

Nhà nông

Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn các nguồn tin thị trường, cho biết Philippines đang quay trở lại thị trường gạo khu vực, đẩy mạnh "rốt ráo" chào mua gạo cho các lô hàng giao tháng 1/2026, sau khi lệnh cấm nhập khẩu gạo được áp đặt từ tháng 9 được gia hạn đến hết tháng 12 năm nay. Gạo Việt Nam xuất khẩu đang đứng trước cơ hội mới?

Đến nơi này ở Quảng Trị, khách Tây thích thú cưỡi trâu đi dạo, cho vịt rỉa chân, nông dân thành hướng dẫn viên
Nhà nông

Đến nơi này ở Quảng Trị, khách Tây thích thú cưỡi trâu đi dạo, cho vịt rỉa chân, nông dân thành hướng dẫn viên
6

Nhà nông

Giữa miền quê yên bình nằm ở vùng đệm của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị đang dần hình thành những mô hình du lịch nông thôn độc đáo, mang đậm bản sắc Việt. Nơi đây, cánh đồng, ao cá, con trâu và chiếc máy tuốt lúa đang trở thành những trải nghiệm thú vị đối với khách du lịch.

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga
Thế giới

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Thế giới

Về lý thuyết, phương Tây sắp tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, nhưng trên thực tế, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Euroclear của Bỉ, nơi lưu trữ tài sản, đang chuẩn bị kiện EU. Cơ quan lưu ký này tuyên bố rằng hành động này không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn tạo ra một vấn đề nan giải trong nhiều thập kỷ tới.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể trong túi hành lý ở sảnh chung cư; nhậu rồi lái xe gây tai nạn khiến 2 người chết
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể trong túi hành lý ở sảnh chung cư; nhậu rồi lái xe gây tai nạn khiến 2 người chết

Pháp luật

Phát hiện thi thể trong túi hành lý ở sảnh chung cư tại TP.HCM; bắt tạm giam thanh niên ăn nhậu rồi lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong; b0ị lừa mất 1,4 tỷ đồng sau 2 lần đánh đề đều trúng... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 24/11/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 24/11/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Mô hình kinh tế tập thể tại Thái Nguyên tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nông dân; Đồng Tháp vượt mốc 1.000 sản phẩm OCOP; các hoạt động hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo của Hội Nông dân nhiều địa phương…

Hà Nội đẩy mạnh giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025
Nhà đất

Hà Nội đẩy mạnh giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025

Nhà đất

Hà Nội yêu cầu toàn bộ sở, ngành và địa phương tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng và đặc biệt là tăng tốc các dự án nhà ở xã hội trong năm 2025.

Vĩnh Long tìm chủ đầu tư 8 dự án hạ tầng khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng
Nhà đất

Vĩnh Long tìm chủ đầu tư 8 dự án hạ tầng khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng

Nhà đất

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2025 - 2030, trong đó có 8 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng. Các dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hàng tồn kho bất động sản lập kỷ lục gần 500.000 tỷ đồng, Novaland chiếm 1/3 toàn ngành
Nhà đất

Hàng tồn kho bất động sản lập kỷ lục gần 500.000 tỷ đồng, Novaland chiếm 1/3 toàn ngành

Nhà đất

Tồn kho bất động sản cán mốc gần 499.000 tỷ đồng vào cuối quý 3/2025, tăng 26% so với đầu năm, trong khi toàn thị trường chỉ ghi nhận 136.600 giao dịch, tương đương 87% quý trước cho thấy nguồn cung mới đang bỏ xa tốc độ hấp thụ.

Trồng chuối được thương lái săn đón mua cả lá lẫn quả, nông dân Mường Khương thu lãi hàng trăm triệu đồng
Nhà nông

Trồng chuối được thương lái săn đón mua cả lá lẫn quả, nông dân Mường Khương thu lãi hàng trăm triệu đồng

Nhà nông

Từ chỗ chỉ quanh quẩn với cây ngô, cây sắn hiệu quả thấp, nông dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng chuối hàng hóa. Cây chuối không chỉ "bén rễ" xanh tốt mà còn đang giúp nông dân vùng cao biên giới đổi đời, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Con số may mắn hôm nay ngày 24/11: Kim Ngưu dễ kiếm người yêu, Thiên Bình muốn lười biếng
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 24/11: Kim Ngưu dễ kiếm người yêu, Thiên Bình muốn lười biếng

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 24/11, Kim Ngưu, Bọ Cạp, Song Ngư có vận đỏ trong việc tìm kiếm tình yêu, Song Tử nên thận trọng khi tham gia giao thông.

Xem phim, tôi nhớ lại câu chuyện nhiều năm trước: Vì 1 suy nghĩ sai lệch mà tôi từng khiến mẹ bẽ mặt, đau lòng!
Gia đình

Xem phim, tôi nhớ lại câu chuyện nhiều năm trước: Vì 1 suy nghĩ sai lệch mà tôi từng khiến mẹ bẽ mặt, đau lòng!

Gia đình

May mắn là thời gian giúp tôi nhận ra lỗi lầm của mình.

Hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử nhà Hán là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử nhà Hán là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Năm 141 TCN, sau cái chết của cha, Lưu Triệt kế vị hoàng đế lúc 16 tuổi và cai trị từ năm 140 TCN đến 87 TCN (54 năm), là vị hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử nhà Hán và cả lịch sử Trung Quốc từ sau đời Tần Chiêu Tương vương đến trước đời Khang Hi.

Thái tử đầu tiên của nhà Đường - Lý Kiến Thành: Bị em trai sát hại, cả 5 con trai đều mất mạng
Đông Tây - Kim Cổ

Thái tử đầu tiên của nhà Đường - Lý Kiến Thành: Bị em trai sát hại, cả 5 con trai đều mất mạng

Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc đời Lý Kiến Thành lại là một bi kịch lớn: một vị thái tử tài năng bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị không khoan nhượng và cuối cùng mất mạng trong Sự biến Huyền Vũ môn, để rồi tất cả năm người con trai của ông cũng không thoát khỏi số phận bi thảm do Lý Thế Dân ra tay trừ khử.

Phương Tây tuyên bố đáng báo động về tương lai gần của Ukraine
Thế giới

Phương Tây tuyên bố đáng báo động về tương lai gần của Ukraine

Thế giới

Ukraine đang phải đối mặt với mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt nhất kể từ cuộc xung đột, The Guardian đưa tin.

Thiên Khôi FC giành chức vô địch VSC-S5 khu vực miền Bắc
Thể thao

Thiên Khôi FC giành chức vô địch VSC-S5 khu vực miền Bắc

Thể thao

Giành chiến thắng 1-0 trước HG La Giang trong trận Chung kết, Thiên Khôi FC lên ngôi vô địch Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 - Khu vực miền Bắc.

8 học sinh Việt Nam đầu tiên nhận Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học
Giáo Dục

8 học sinh Việt Nam đầu tiên nhận Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học

Giáo Dục

8 học sinh Việt Nam xuất sắc đã trở thành thế hệ đầu tiên nhận Học bổng Chính phủ New Zealand Universities Awards 2025 – học bổng bậc đại học lần đầu tiên của New Zealand dành cho học sinh Việt Nam.

CLB CAHN thua Thể Công Viettel sau màn 'đấu súng' tại Cúp quốc gia
Thể thao

CLB CAHN thua Thể Công Viettel sau màn "đấu súng" tại Cúp quốc gia

Thể thao

CLB CAHN dù 2 lần vượt lên dẫn trước trong thời gian thi đấu chính thức nhưng đều bị Thể Công Viettel gỡ hòa và cuối cùng đã thua 3-4 ở loạt sút luân lưu.

Tai nạn kinh hoàng trên cầu Thanh Trì, Hà Nội: 2 người tử vong, ô tô bốc cháy dữ dội
Tin tức

Tai nạn kinh hoàng trên cầu Thanh Trì, Hà Nội: 2 người tử vong, ô tô bốc cháy dữ dội

Tin tức

Thông tin ban đầu, ô tô khách đang di chuyển trên cầu Thanh Trì (TP.Hà Nội) bất ngờ mất lái, tông trực diện vào một xe máy. Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe máy tử vong, ô tô khách sau đó tiếp tục lao thêm một đoạn rồi đâm vào thành cầu và bốc cháy.

Tiến Linh 'nổ súng', CLB Công an TP.HCM thắng dễ trận derby
Thể thao

Tiến Linh "nổ súng", CLB Công an TP.HCM thắng dễ trận derby

Thể thao

Tiến Linh "nổ súng" trở lại sau chuỗi trận "tịt ngòi", mở ra chiến thắng 3-0 cho CLB Công an TP.HCM trong trận derby trước CLB TP.HCM để giành vé tứ kết Cup quốc gia.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài