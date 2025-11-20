Hơn 247 tấn phân bón, lúa giống khẩn trương lên đường về Thanh Hóa hỗ trợ bà con vùng lũ

Chiều ngày 19/11, không khí làm việc tại Công ty cổ phần Bình Điền-Ninh Bình diễn ra hết sức khẩn trương.

Với 247,2 tấn hàng hóa, bao gồm phân bón và lúa giống…, đang được công nhân sử dụng máy móc, băng chuyền và xe nâng để bốc xếp nhanh chóng lên những xe tải cỡ lớn đang nổ máy chờ sẵn.

Video: Không khí bốc xếp phân bón, giống lúa, vật tư thiết yếu tại Công ty CP Bình Điền-Ninh Bình

Đây là số vật tư thiết yếu nằm trong chương trình hỗ trợ sinh kế do Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và chính quyền địa phương tổ chức.

Những bao phân bón đang được công nhân Công ty CP Bình Điền bốc lên xe để vận chuyển lên băng chuyền. Ảnh: Vũ Thượng

Phân đầu trâu BIO lúa 1 "đất khỏe, chồi khỏe" sẽ được trao trực tiếp tới người dân Nông Cống (Thanh Hóa). Ảnh: Vũ Thượng

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 21/11 tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Ghi nhận tại Công ty cổ phần Bình Điền-Ninh Bình, ngoài việc bốc xếp hàng hóa, nhiều băng rôn lớn với nội dung ý nghĩa đã được treo phía trước và hông xe: “Chương trình trao sinh kế cho bà con bị ảnh hưởng bão lũ tỉnh Thanh Hóa-năm 2025”.

Cả trăm tấn phân bón và lúa giống...được công nhân Công ty Bình Điền-Ninh Bình khẩn trương bốc xếp. Ảnh: Vũ Thượng

Anh Đinh Văn Khoa, công nhân Công ty cổ phần Bình Điền-Ninh Bình, không giấu được niềm vui khi tham gia công việc ý nghĩa này: “Hôm nay, chúng tôi được thông báo là bốc xếp những bao phân, bao lúa…lên thùng xe tải để sớm vận chuyển về Nông Cống (Thanh Hóa) trao cho người dân sau bão lũ mà thấy vui.

Chúng tôi động viên nhau làm việc nhanh chóng để vận chuyến đúng giờ, đúng điểm hẹn”.

Từng bao phân đầu trâu BIO lúa 2 lần lượt theo băng chuyền lên thùng xe tải. Ảnh: Vũ Thượng

Phía trước xe được treo băng rôn với nội dung ý nghĩa. Ảnh: Vũ Thượng

Không khí làm việc tại Công ty cổ phần Bình Điền-Ninh Bình chiều 19/11, diễn ra hết sức khẩn trương. Ảnh: Vũ Thượng

Theo ban tổ chức, chương trình lần này hướng đến việc hỗ trợ 1.600 hộ bị thiệt hại nặng nề nhất do các cơn bão lớn gây ra trong thời gian qua. Cụ thể, dự kiến mỗi gói hỗ trợ sinh kế trị giá 2 triệu đồng.

Bao gồm phân bón và lúa giống – những vật tư thiết yếu giúp bà con tái sản xuất ngay lập tức. Tổng giá trị hỗ trợ lên đến 3 tỷ đồng.

Chương trình do Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và chính quyền địa phương tổ chức vào ngày 21/11. Ảnh: Vũ Thượng

Đại diện Công ty CP Bình Điền hướng về người dân Nông Cống (Thanh Hóa) sau bão lũ. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Lê Tuấn Dũng - Giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền-Ninh Bình, chia sẻ về ý nghĩa của chương trình: “Trong đợt trao sinh kế lần này, Công ty CP Bình Điền chúng tôi muốn chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân Thanh Hóa trong đợt lũ vừa qua.

Với mục tiêu nhanh chóng giúp bà con bị ảnh hưởng có phân bón, giống cây trồng khắc phục khó khăn, sớm nhịp thời vụ sản xuất tiếp theo”.

Ông Lê Tuấn Dũng-Giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền-Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Dũng động viên tài xế xe tải trước giờ xuất phát. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Dũng cũng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, công ty đã hoàn tất việc chuẩn bị vật tư, đồng thời bố trí cả các cán bộ kỹ thuật để sẵn sàng hướng dẫn bà con những phương pháp canh tác mới, hiệu quả, góp phần chuẩn bị cho một vụ Xuân thắng lợi và thành công sau thiên tai.

Những chiếc xe chở phân bón, giống lúa...lăn bắn hướng về Thanh Hóa. Ảnh: Vũ Thượng

Chương trình được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ cùng Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và chính quyền địa phương tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, thể hiện tinh thần chung tay vì cộng đồng, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.