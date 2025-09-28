Đồng chí Hoàng Quốc Khánh tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI

Trong phiên làm việc sáng nay (28/9), Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 54 đồng chí.

Chiều ngày 28/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã họp Hội nghị lần thứ I. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 14 đồng chí.



Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu 3 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La khóa XV; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV và Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Tại phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI đã bầu 3 đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030



- Sinh ngày 2/9/1969, dân tộc Thái.

- Quê quán: tỉnh Sơn La. Ngày vào Đảng: 15/11/1999.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư “Quản lý kinh tế trong lĩnh vực tổ hợp hoá học lâm nghiệp”; Cử nhân chuyên ngành “Luật gia đánh giá”; Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế.

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/2003 - 7/2007: Chuyên viên, Công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La.

- Tháng 7/2007 - 6/2009: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên.

- Tháng 7/2009 - 6/2010: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Tháng 7/2010 - 9/2010: Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Tháng 9/2010 - 6/2011: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Tháng 6/2011 - 6/2014: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

- Tháng 6/2014 - 6/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.

- Tháng 6/2015 - 8/2015: Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La.

- Tháng 8/2015 - 21/9/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La.

- Từ 22/9/2015 - 12/6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La.

- Từ 12/6/2019 – 01/8/2024: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Từ 01/8/2024 – 07/11/2024: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Từ 07/11/2024 đến nay: Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La.