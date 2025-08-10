Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Kinh tế
Chủ nhật, ngày 10/08/2025 07:03 GMT+7

Giá USD hôm nay 10/8: Đồng loạt giảm, vì đâu giá "chợ đen" tăng mạnh chiều mua vào ?

+ aA -
Linh Anh Chủ nhật, ngày 10/08/2025 07:03 GMT+7
Giá USD hôm nay 10/8: Tỷ giá trung tâm chốt phiên 25.228 VND/USD, giảm 12 đồng trong tuần. So với giá bán hôm qua, tỷ giá chợ đen bán ra đảo chiều giảm 8 đồng còn 26.490 đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá USD hôm nay 10/8 trên thế giới giữ thế giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt phiên cuối tuần giảm 0,22% về 98,01 điểm. Xét theo tuần, chỉ số này mất 0,39%.

Tuần qua, thị trường chịu tác động tiêu cực trước các "cú sốc" tâm lý về dữ liệu việc làm yếu kém, một Thống đốc Fed từ chức. Đồng thời, dữ liệu vào hôm thứ thứ ba (5/8) cho thấy hoạt động khu vực dịch vụ Mỹ bất ngờ đình trệ trong tháng 7 bất chấp chi phí đầu vào tăng nhiều nhất trong gần ba năm, nhấn mạnh tác động từ thuế quan chính quyền Tổng thống Trump đối với nền kinh tế.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 2/8 đã tăng lên 226 nghìn. Con số này cao hơn dự báo của thị trường là 221 nghìn và cao hơn mức 218 nghìn của tuần trước.

Ngoài ra, tâm điểm của thị trường là việc Tổng thống Mỹ chọn ai để thay thế thành viên hội đồng Fed Adriana Kugler đã từ chức. Thị trường đang đồn đoán Kevin Hassett - một đồng minh lâu năm của Tổng thống Trump và cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng - có thể là người thay thế.

Theo đó, nhà đầu tư lo ngại rằng sự thay đổi trong cơ cấu của Fed theo hướng thiên về các nhân vật có liên hệ chính trị có thể làm suy yếu tính độc lập của ngân hàng trung ương và làm lu mờ triển vọng chính sách của ngân hàng này. Điều này tác động tiêu cực đến đồng bạc xanh.

Ở chiều ngược lại, trong phiên ngày thứ sáu, đồng USD có nhịp phục hồi nhẹ sau khi Bloomberg đưa tin Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller đang trở thành ứng cử viên hàng đầu để giữ chức chủ tịch ngân hàng trung ương trong nhóm của Tổng thống Donald Trump.

Thống đốc Waller đã gặp gỡ các thành viên trong nhóm của ông Trump, những người rất ấn tượng với ông, mặc dù ông chưa gặp tổng thống.

Trong khi Tổng thống Trump đã chỉ trích Chủ tịch Fed hiện tại Jerome Powell, người có nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào tháng 5 tới, là quá chậm chạp trong việc cắt giảm lãi suất và một số nhà đầu tư lo ngại rằng người thay thế ông sẽ không hành động độc lập với chính quyền Trump.

Tuy nhiên, ông Waller được tôn trọng sâu sắc trong các thị trường tài chính và việc bổ nhiệm ông được cho là sẽ tích cực đối với đồng USD.

Hiệ, các nhà giao dịch đang định giá khoảng 94% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng từ 48% một tuần trước, theo Công cụ FedWatch của CME Group. Tổng cộng, các nhà giao dịch dự đoán mức cắt giảm 60,5 điểm cơ bản trong năm nay.

Giá USD hôm nay 10/8 trong nước: Giảm 12 đồng so với phiên đầu tuần

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 25.228 VND/USD, giảm 12 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.957 - 26.489 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.017 - 26.439 VND/USD mua - bán.

Giá USD hôm nay tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.010 - 26.400 VND/USD, đi ngang cả hai chiều so với cập nhật sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.030 - 26.370 VND/USD, đi ngang so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.044 - 26.404 VND/USD, không biến động ở hai chiều so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.957 - 26.489 VND/USD, tăng 3 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 26.020 - 26.400 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.910 và bán ra ở mức 26.400 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.420 đồng (mua vào) và 26.490 đồng (bán ra), tăng 22 đồng chiều mua và giảm 8 đồng chiều bán so với sáng qua.

MBS dự báo tỷ giá USD có thể giảm vào cuối năm khi Fed được kỳ vọng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, các yếu tố nội tại vẫn sẽ gây áp lực tăng tỷ giá, bao gồm chênh lệch lãi suất USD-VND vẫn tiếp diễn cho dù FED cắt giảm lãi suất xuống 4%.

Áp lực còn đến từ nhu cầu nhập khẩu lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng hàng hóa từ Mỹ, trong khi đó xuất khẩu nói chung sẽ chậm lại, dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI sẽ chậm lại chờ đợi các thông tin rõ ràng hơn về thuế quan và chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong bối cảnh giá vàng tăng.

Tham khảo thêm

Tây Ninh: Đột phá mới với dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa 3.000 tỷ đồng

Tây Ninh: Đột phá mới với dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa 3.000 tỷ đồng

Từ vụ học sinh lớp 10 lập 1.000 kênh truyền hình lậu: Bài toán năng lực pháp lý và công nghệ

Từ vụ học sinh lớp 10 lập 1.000 kênh truyền hình lậu: Bài toán năng lực pháp lý và công nghệ

Phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng: Cảnh báo dùng vật liệu kém chất lượng, thiết kế chống cháy kém

Phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng: Cảnh báo dùng vật liệu kém chất lượng, thiết kế chống cháy kém

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng: Cảnh báo dùng vật liệu kém chất lượng, thiết kế chống cháy kém

PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật, Trưởng bộ môn Kiến trúc Nhà ở thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cảnh báo, việc sử dụng vật liệu kém chất lượng, thiết kế thiếu linh có thể gây khó khăn trong nghiệm thu, phát sinh chi phí sửa chữa, nghiêm trọng hơn là làm tăng mức độ nguy hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Tây Ninh: Đột phá mới với dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa 3.000 tỷ đồng

Kinh tế
Tây Ninh: Đột phá mới với dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa 3.000 tỷ đồng

Từ vụ học sinh lớp 10 lập 1.000 kênh truyền hình lậu: Bài toán năng lực pháp lý và công nghệ

Kinh tế
Từ vụ học sinh lớp 10 lập 1.000 kênh truyền hình lậu: Bài toán năng lực pháp lý và công nghệ

Giá xăng dầu hôm nay 8/8: "Thủng đáy"

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 8/8: 'Thủng đáy'

"Giải mã" bơm tiền vào bất động sản: Ngân hàng nào đang "cầm trịch"?

Kinh tế
'Giải mã' bơm tiền vào bất động sản: Ngân hàng nào đang 'cầm trịch'?

Đọc thêm

Vở ballet lừng danh “Anna Karenina” lần đầu đến TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Vở ballet lừng danh “Anna Karenina” lần đầu đến TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Lần đầu tiên khán giả TP.HCM sẽ được thưởng thức vở ballet đương đại “Anna Karenina” được trình diễn bởi đoàn Eifman Ballet đến từ Nga.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy được chỉ định Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh
Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy được chỉ định Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh

Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Tiếp tục rơi tự do sau nỗ lực tăng giá bất thành
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Tiếp tục rơi tự do sau nỗ lực tăng giá bất thành

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 10/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp đà giảm trong tuần qua, cú lao dốc mạnh khiến thị trường dầu thô thủng đáy trong tuần.

Phường An Khê, tỉnh Gia Lai khẩn trương nâng cấp 3 con đường, ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Nhà nông

Phường An Khê, tỉnh Gia Lai khẩn trương nâng cấp 3 con đường, ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Nhà nông

Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Video Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ bất ngờ xuất hiện khiến khán giả xúc động
Văn hóa - Giải trí

Video Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ bất ngờ xuất hiện khiến khán giả xúc động

Văn hóa - Giải trí

Tối 9/8, Huỳnh Anh Tuấn bất ngờ đăng clip hình ảnh anh đang đi bộ khiến khán giả xúc động trước tình trạng sức khỏe của anh sau đột quỵ.

Chủ quan vì vết thương nhỏ, một người đàn ông suy đa tạng, hôn mê
Xã hội

Chủ quan vì vết thương nhỏ, một người đàn ông suy đa tạng, hôn mê

Xã hội

Bị vết thương nhỏ do mảnh tôn cứa vào tay, bệnh nhân chủ quan tưởng không ảnh hưởng gì, nào ngờ vết thương sưng tấy, phồng rộp.

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất người dân cần phải biết
Bạn đọc

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất người dân cần phải biết

Bạn đọc

Theo đó, Điều 38 và Điều 39 Luật Việc làm năm 2025 nêu rõ điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nông dân U70 Lạng Sơn biến đất cằn thành vườn bưởi, vườn na ngọt, tiêu chuẩn VietGAP, thu hàng trăm triệu đồng
Nhà nông

Nông dân U70 Lạng Sơn biến đất cằn thành vườn bưởi, vườn na ngọt, tiêu chuẩn VietGAP, thu hàng trăm triệu đồng

Nhà nông

Thôn Tân Nhiên xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn có những vườn cây ăn quả xum xuê, trĩu quả báo hiệu một mùa trái cây bội thu.

Brandon Ly cùng gia đình ăn mừng chức vô địch Siêu cúp Quốc Gia
Thể thao

Brandon Ly cùng gia đình ăn mừng chức vô địch Siêu cúp Quốc Gia

Thể thao

Brandon Ly, cầu thủ Việt kiều sinh năm 2005 cao 1m72, gây chú ý khi xuất hiện cùng gia đình trên sân Thiên Trường. Anh cùng gia đình ăn mừng cúp vô địch cùng CLB CAHN.

'Thủ phủ công nghiệp' phía Bắc sắp mở bán nhà ở xã hội giá từ 17 triệu đồng/m2
Nhà đất

"Thủ phủ công nghiệp" phía Bắc sắp mở bán nhà ở xã hội giá từ 17 triệu đồng/m2

Nhà đất

Bắc Ninh sắp mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội giá từ 17 triệu đồng/m2, bổ sung nguồn cung lớn cho người dân, cùng loạt dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng đang đồng loạt triển khai.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 'Công an dỏm' xông vào sới bạc cướp tài sản; 2 nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 'Công an dỏm' xông vào sới bạc cướp tài sản; 2 nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng
5

Pháp luật

'Công an dỏm' xông vào sới bạc, còng tay 4 phụ nữ rồi cướp sạch tiền; 2 nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng; nhóm người ẩu đả gây náo loạn đường phố... là những tin nóng 24 giờ qua.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Từ tình yêu văn hoá quê hương đến khát vọng dựng xây Tổ quốc
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Từ tình yêu văn hoá quê hương đến khát vọng dựng xây Tổ quốc

Văn hóa - Giải trí

Yêu văn hoá là cách nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong mỗi người. Bởi văn hoá là cội nguồn, là mạch sống bền bỉ chảy suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Chuyên gia du lịch nói gì trước thông tin miễn thị thực cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt?
Xã hội

Chuyên gia du lịch nói gì trước thông tin miễn thị thực cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt?

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Cường – Tổng Giám đốc Trang An Travel khẳng định Nghị định số 221 sẽ là cơ hội để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và cạnh tranh với Thái Lan, Singapore.

Nuôi con đặc sản bình dân kiểu lạ, một nông dân Nghệ An phát tài hẳn lên
Nhà nông

Nuôi con đặc sản bình dân kiểu lạ, một nông dân Nghệ An phát tài hẳn lên

Nhà nông

Với quyết tâm lập nghiệp ngay trên quê hương, anh Nguyễn Sỹ Quảng sinh năm 1995, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi lươn khép kín, mang lại hiệu quả kinh tế cao và trở thành tấm gương sáng cho nhiều thanh niên nông thôn.

Hàng nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng, hát Quốc ca trong đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới cờ vinh quang”
Ảnh

Hàng nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng, hát Quốc ca trong đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới cờ vinh quang”

Ảnh

Tối 9/8, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình cầu truyền hình nghệ thuật chính luận “Dưới cờ vinh quang”.

Tập luyện trong đêm trên sân khấu hoành tráng tại “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim
Ảnh

Tập luyện trong đêm trên sân khấu hoành tráng tại “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim

Ảnh

Tối 9/8, các nghệ sĩ và 68 quân nhân đã tham gia tập luyện, tổng duyệt sẵn sàng cho đêm nghệ thuật đặc biệt mang tên “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim.

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình
Nhà nông

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Nhà nông

Với diện tích gần 35 km² và dân số trên 38.000 người, xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên (xã Đông Thụy Anh vốn là một xã mới của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, trước thời điểm sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên) phát huy lợi thế địa phương ven biển, chú trọng phát triển kinh tế biển theo hướng toàn diện và bền vững.

Tháng 7 Âm lịch năm 2025 Âm thịnh, Dương suy khác hẳn năm trước
Gia đình

Tháng 7 Âm lịch năm 2025 Âm thịnh, Dương suy khác hẳn năm trước

Gia đình

Năm nay có tới 2 tháng 6 nhuận Âm lịch, nên tháng 7 Âm lịch năm 2025 âm thịnh dương suy khác hẳn các tháng 7 âm mọi năm - bởi bị đẩy lùi hẳn 1 tháng.

Ngày cưới tôi, mẹ chồng thì thầm bên tai một câu khiến tôi rùng mình suốt 5 năm sau
Gia đình

Ngày cưới tôi, mẹ chồng thì thầm bên tai một câu khiến tôi rùng mình suốt 5 năm sau

Gia đình

Tôi im lặng, không nói gì, chỉ quan sát.

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhắc đến thái giám có thể chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những tên hoạn quan cử chỉ phi giới tính; tâm cơ và độc ác. Nhưng có một vị thái gám tuy nắm quyền lực lớn nhưng không để lại tai tiếng; sau khi qua đời, ông còn được truy phong làm hoàng đế.

Hai du khách Việt Nam gặp nạn tử vong tại Hy Lạp
Thế giới

Hai du khách Việt Nam gặp nạn tử vong tại Hy Lạp

Thế giới

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa ngày 08/8/2025, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc hai công dân Việt Nam bị ngã xuống biển. Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ, nhưng hai công dân này đã tử vong.

Hồng Nhân Can - em họ Hồng Tú Toàn: Kẻ cứu rỗi Thái Bình Thiên Quốc bất thành
Đông Tây - Kim Cổ

Hồng Nhân Can - em họ Hồng Tú Toàn: Kẻ cứu rỗi Thái Bình Thiên Quốc bất thành

Đông Tây - Kim Cổ

Hồng Nhân Can là em họ của Thiên vương Hồng Tú Toàn - thủ lĩnh Thái Bình Thiên Quốc. Khi Thái Bình Thiên Quốc được thành lập thì vai trò của ông gần như không được nhắc đến song đến giai đoạn cuối của Thái Bình Thiên Quốc thì lại rất quan trọng, ông được phong là Can vương gia.

HLV Polking nói gì sau khi giành chức vô địch tại Siêu cúp quốc Gia?
Thể thao

HLV Polking nói gì sau khi giành chức vô địch tại Siêu cúp quốc Gia?

Thể thao

Đánh bại CLB Thép Xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN đoạt Siêu cúp bóng đá quốc gia 2024/2025. HLV Polking đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận đấu.

Người đàn ông ở Nghệ An bị xử lý vì chia sẻ clip AI 'nấu cao xương người'
Tin tức

Người đàn ông ở Nghệ An bị xử lý vì chia sẻ clip AI 'nấu cao xương người'

Tin tức

Ông P.V.B, một người dân tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An, đã đăng tải một video clip chứa nội dung, hình ảnh không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Video này, được tạo ra bằng công nghệ AI, lan truyền thông tin thất thiệt về việc “phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh tại một tỉnh phía Bắc”.

Chùm ảnh: CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định như thế nào?
Thể thao

Chùm ảnh: CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định như thế nào?

Thể thao

CLB CAHN đã xuất sắc vượt qua Thép xanh Nam Định với tỷ số 3-2 ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2025 dù phải chơi trên sân Thiên Trường.

Tin tối (9/8): SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago?
Thể thao

Tin tối (9/8): SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago?

Thể thao

SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago? Mbappe sánh ngang kỷ lục của Ronaldo và Messi; Sesko chính thức gia nhập M.U; Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Garnacho; Ashley Young tham gia vào cuộc ẩu đả.

Thép xanh Nam Định thua CLB CAHN, CĐV lo sốt vó về điều gì?
Thể thao

Thép xanh Nam Định thua CLB CAHN, CĐV lo sốt vó về điều gì?

Thể thao

Thép xanh Nam Định đã thất bại 2-3 trước CLB CAHN ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2025 và người hâm mộ của đội bóng này tỏ ra e ngại về năng lực chuyên môn mà các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đã thể hiện.

Bão truyền thông bắt đầu: Đặc phái viên Mỹ bị tố 'nghe nhầm' ông Putin về Ukraine
Thế giới

Bão truyền thông bắt đầu: Đặc phái viên Mỹ bị tố 'nghe nhầm' ông Putin về Ukraine

Thế giới

Nga cho rằng một số quốc gia có thể tìm cách phá hoại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi truyền thông Ukraine cũng cho rằng chiến dịch phản đối thỏa thuận Nga - Mỹ về Ukraine đã bắt đầu.

Hạ Thép xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN giành Siêu cúp Quốc gia
Thể thao

Hạ Thép xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN giành Siêu cúp Quốc gia

Thể thao

Ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025 vừa kết thúc trên sân Thiên Trường, Alan Grafite, Leo Artur và Đình Bắc thay nhau lập công giúp CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định với tỷ số 3-2.

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Bé trai 10 tuổi may mắn sống sót đã được xuất viện
Xã hội

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Bé trai 10 tuổi may mắn sống sót đã được xuất viện

Xã hội

Cháu M., 10 tuổi, nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ lật tàu Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã được xuất viện sau gần 1 tuần chăm sóc, theo dõi tâm lý đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

5

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định