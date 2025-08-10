Giá USD hôm nay 10/8: Đồng loạt giảm, vì đâu giá "chợ đen" tăng mạnh chiều mua vào ?

Giá USD hôm nay 10/8 trên thế giới giữ thế giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt phiên cuối tuần giảm 0,22% về 98,01 điểm. Xét theo tuần, chỉ số này mất 0,39%.

Tuần qua, thị trường chịu tác động tiêu cực trước các "cú sốc" tâm lý về dữ liệu việc làm yếu kém, một Thống đốc Fed từ chức. Đồng thời, dữ liệu vào hôm thứ thứ ba (5/8) cho thấy hoạt động khu vực dịch vụ Mỹ bất ngờ đình trệ trong tháng 7 bất chấp chi phí đầu vào tăng nhiều nhất trong gần ba năm, nhấn mạnh tác động từ thuế quan chính quyền Tổng thống Trump đối với nền kinh tế.



Bên cạnh đó, dữ liệu từ Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 2/8 đã tăng lên 226 nghìn. Con số này cao hơn dự báo của thị trường là 221 nghìn và cao hơn mức 218 nghìn của tuần trước.

Ngoài ra, tâm điểm của thị trường là việc Tổng thống Mỹ chọn ai để thay thế thành viên hội đồng Fed Adriana Kugler đã từ chức. Thị trường đang đồn đoán Kevin Hassett - một đồng minh lâu năm của Tổng thống Trump và cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng - có thể là người thay thế.

Theo đó, nhà đầu tư lo ngại rằng sự thay đổi trong cơ cấu của Fed theo hướng thiên về các nhân vật có liên hệ chính trị có thể làm suy yếu tính độc lập của ngân hàng trung ương và làm lu mờ triển vọng chính sách của ngân hàng này. Điều này tác động tiêu cực đến đồng bạc xanh.

Ở chiều ngược lại, trong phiên ngày thứ sáu, đồng USD có nhịp phục hồi nhẹ sau khi Bloomberg đưa tin Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller đang trở thành ứng cử viên hàng đầu để giữ chức chủ tịch ngân hàng trung ương trong nhóm của Tổng thống Donald Trump.

Thống đốc Waller đã gặp gỡ các thành viên trong nhóm của ông Trump, những người rất ấn tượng với ông, mặc dù ông chưa gặp tổng thống.

Trong khi Tổng thống Trump đã chỉ trích Chủ tịch Fed hiện tại Jerome Powell, người có nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào tháng 5 tới, là quá chậm chạp trong việc cắt giảm lãi suất và một số nhà đầu tư lo ngại rằng người thay thế ông sẽ không hành động độc lập với chính quyền Trump.

Tuy nhiên, ông Waller được tôn trọng sâu sắc trong các thị trường tài chính và việc bổ nhiệm ông được cho là sẽ tích cực đối với đồng USD.



Hiệ, các nhà giao dịch đang định giá khoảng 94% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng từ 48% một tuần trước, theo Công cụ FedWatch của CME Group. Tổng cộng, các nhà giao dịch dự đoán mức cắt giảm 60,5 điểm cơ bản trong năm nay.

Giá USD hôm nay 10/8 trong nước: Giảm 12 đồng so với phiên đầu tuần

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 25.228 VND/USD, giảm 12 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.957 - 26.489 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.017 - 26.439 VND/USD mua - bán.

Giá USD hôm nay tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.010 - 26.400 VND/USD, đi ngang cả hai chiều so với cập nhật sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.030 - 26.370 VND/USD, đi ngang so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.044 - 26.404 VND/USD, không biến động ở hai chiều so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.957 - 26.489 VND/USD, tăng 3 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 26.020 - 26.400 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.910 và bán ra ở mức 26.400 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.420 đồng (mua vào) và 26.490 đồng (bán ra), tăng 22 đồng chiều mua và giảm 8 đồng chiều bán so với sáng qua.

MBS dự báo tỷ giá USD có thể giảm vào cuối năm khi Fed được kỳ vọng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, các yếu tố nội tại vẫn sẽ gây áp lực tăng tỷ giá, bao gồm chênh lệch lãi suất USD-VND vẫn tiếp diễn cho dù FED cắt giảm lãi suất xuống 4%.

Áp lực còn đến từ nhu cầu nhập khẩu lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng hàng hóa từ Mỹ, trong khi đó xuất khẩu nói chung sẽ chậm lại, dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI sẽ chậm lại chờ đợi các thông tin rõ ràng hơn về thuế quan và chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong bối cảnh giá vàng tăng.