Hôm 4/2, cuộc tập trận diễn ra tại Trung tâm An ninh Gìn giữ Hòa bình Quốc tế gần Yavoriv ở vùng Lviv, phía tây Ukraine. Binh sĩ Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, như một phần trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 200 triệu USD. Ảnh: Reuters.