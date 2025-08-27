Học sinh, sinh viên đua nhau lên đời xe điện, vì sao Evo Grand Lite được chọn?

Sạc một lần, “quẩy” cả tuần: Chuẩn xe điện cho thế hệ năng động

Với bộ đôi Evo Grand và Evo Grand Lite, lần đầu tiên, VinFast mang đến một mẫu xe máy điện cho phép tùy chọn nâng cấp, từ 1 pin lên 2 pin. Pin thứ hai được thiết kế tháo lắp linh hoạt, dễ dàng sạc ở bất kỳ đâu, kể cả ký túc xá hay nhà trọ.

Khi trang bị cả hai pin, Evo Grand Lite đạt quãng đường lên tới gần 200 km chỉ với một lần sạc - mức vượt xa các mẫu xe xăng phổ thông hay các mẫu xe điện cùng phân khúc như Yadea Orla (60-70 km/lần sạc). Với giới trẻ năng động, điều này đồng nghĩa chỉ cần sạc 1 lần là đủ đi học, đi chơi, dạo phố cả tuần mà không lo gián đoạn hành trình.

“Mình vừa đi học, vừa đi làm thêm, cuối tuần lại hay la cà, có tuần chạy gần 200 km. Với Evo Grand Lite thì vẫn dư dả nhu cầu, đúng kiểu sạc một lần, quẩy cả tuần”, Bảo Khanh (sinh viên năm 2, Hà Nội) chia sẻ.

Bên cạnh đó, động cơ in-hub công suất tối đa 1.900W của Evo Grand Lite cho khả năng vận hành êm ái, tăng tốc mượt mà và bền bỉ ngay cả khi chở 2 người hoặc leo dốc. Thời gian sạc pin tiêu chuẩn khoảng 6,5 giờ - lý tưởng để sạc qua đêm mà không ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt hàng ngày.

Cốp rộng 35L ôm trọn cả “tủ đồ di động”

Nếu pin và động cơ là “trái tim” của một chiếc xe máy điện, thì với người trẻ như Bảo Khanh, không gian chứa đồ chính là “tâm hồn”, và Evo Grand Lite ghi điểm tuyệt đối. Xe sở hữu cốp 35L, ngang ngửa Honda Lead (37L) và gấp 2 lần Honda Vision (18L), đủ để học sinh, sinh viên mang theo cả “tủ đồ di động”, từ ba lô, laptop tới áo khoác, sách vở, giày thể thao, thậm chí cả mũ bảo hiểm fullface.

So với các mẫu xe máy điện khác thường bị hạn chế về không gian, Evo Grand Lite không chỉ đủ chỗ để đồ học tập, sinh hoạt hàng ngày mà còn thoải mái cho những chuyến đi chơi cuối tuần. Thay vì treo đồ lỉnh kỉnh trước xe hay khoác ba lô nặng trên vai, người dùng trẻ có thể tận hưởng một chiếc xe điện tiện nghi thực sự, vừa gọn, vừa an toàn, vừa giữ được phong cách.

“Con gái tụi mình thì đồ đạc lỉnh kỉnh, trước giờ balô, túi xách lúc nào cũng như… đi chợ. Giờ có cốp rộng, tự tin ‘thần thái’ mọi lúc mọi nơi, vừa tiện vừa chill”, Khanh hào hứng.

Thời trang, tiết kiệm, hợp túi tiền Gen Z

Evo Grand Lite mang DNA hiện đại của dòng Evo Grand được thiết kế thanh thoát, phù hợp vóc dáng người Việt. Nhiều lựa chọn màu sắc phong cách, đặc biệt là 2 gam màu dẫn xu hướng 2025 - Xanh oliu và Vàng cát - lần đầu xuất hiện trên xe máy điện phổ thông, giúp giới trẻ thỏa sức phô diễn cá tính trên từng cung đường.

Bên cạnh đó, tính năng chống nước tiêu chuẩn IP67 và hỗ trợ kết nối và quản lý từ xa thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter, với các chức năng như định vị xe, tự động chẩn đoán lỗi, hiển thị trạng thái xe… cũng là điểm cộng của Evo Grand Lite trong mắt những người trẻ yêu công nghệ.

Đặc biệt, Evo Grand Lite có mức giá cực “mềm”, chỉ 18 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với các mẫu xe tay ga xăng phổ thông mà vẫn đảm bảo hiệu năng vận hành và tiện ích vượt trội.

Hiện tại, VinFast còn tung loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng cả nước gồm tặng ngay 10% giá xe và hỗ trợ vay trả góp tới 80-90% trong thời gian 3 năm, miễn 100% lệ phí trước bạ (đến 31/12/2025). Chính sách này giúp học sinh, sinh viên, phụ huynh dễ dàng tiếp cận một mẫu xe đáng tiền mà không phải lo gánh nặng tài chính.

“Xe gọn nhẹ, giá vừa phải, trả góp cũng dễ. Quan trọng nhất là an toàn và tiết kiệm hơn xe xăng, nên tôi yên tâm mua cho con gái đi học”, chị Minh Hạnh, một phụ huynh tại Hà Nội, có con học lớp 12 cho biết.

Riêng về chi phí sử dụng, chị cho biết, gia đình chị đã sử dụng 2 mẫu xe máy điện của VinFast và nhận thấy, tiền điện thực tế chỉ bằng 1/5-1/6 so với đổ xăng. Chưa kể, hiện tại, VinFast đang có chính sách miễn phí sạc tới hết tháng 5/2027 tại các trạm sạc công cộng V-Green nên số tiền chi trả thực tế còn thấp hơn nhiều.

Hợp gu người trẻ về mọi mặt, từ thiết kế tới trang bị, chi phí, Evo Grand Lite đang được đánh giá là người bạn đồng hành lý tưởng cho Gen Z. Không khó hiểu khi mẫu xe này đang tạo nên cơn sốt tại các đại lý VinFast, hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo thị trường xe điện trong mùa tựu trường 2025.