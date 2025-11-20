Hội Nông dân Hải Phòng tổ chức kiểm tra, giám sát các sản phẩm đạt sao OCOP năm 2025





Đoàn kiểm tra, giám sát về sản phẩm đạt sao OCOP 2025 tại vùng nuôi ong của HTX sản xuất mật ong Tùng Hằng, thôn Đông Tác, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng. Ảnh: Thu Thuỷ

Tham gia buổi kiểm tra, giám sát có các sở ban ngành chuyên môn như: Sở Nông nghiệp, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương...

Đoàn giám sát tiến hành giám sát thực tế tại một số chủ thể OCOP có sản phẩm đã được đánh giá, công nhận và đang được đánh giá, công nhận để nắm bắt, hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể OCOP nâng cao năng lực về quản trị sản xuất, chế biến, mở rộng thị trường; nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với quy chuẩn, tiêu chuẩn, an toàn thực phẩm; xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ; bảo vệ môi trường, nâng hạng sao các sản phẩm OCOP đã được đánh giá, công nhận.

Đoàn kiểm tra, giám sát khu tách nước, đóng chai của HTX sản xuất mật ong Tùng Hằng, thôn Đông Tác, xã Kiến Hải, TP. Hải Phòng. Ảnh: Thu Thuỷ

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ghi nhận những kết quả của UBND xã Kiến Hải trong công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn phát triển phát triển tổ chức sản xuất và nâng cấp sản phẩm cho các chủ thể OCOP.

Đồng thười được nghe những đóng góp của các cơ quan chuyên môn về chất lượng sản phẩm và các cách xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đạt sao OCOP trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra, giám sát sản phẩm chả cá thu, cá lỵ của cơ sở chế biến thực phẩm An Khánh, thôn Quần Mục, xã Kiến Hải, TP. Hải Phòng. Ảnh: Thu Thuỷ

Ông Nguyễn Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND xã Kiến Hải cho biết, hiện nay trên địa bàn xã Toàn xã hiện có 13 sản phẩm OCOP còn hiệu lực bao gồm: Chả cá thu An Khánh, Chả mực Trinh Tuyến, Chả cá chày Đại Hợp, Rượu trắng gạo nếp Phùng Văn Đà, Mật ong hoa táo Bàng La, Mật ong hoa rừng ngập mặn, Lư Hương Gốm, Đồng hồ cây gốm dát vàng, Bình gốm vuông có hình quốc huy, cờ đảng và tổ quốc; Bộ bàn đôn gốm tròn; Đèn dầu gốm; Nấm đông trùng hạ thảo khô; Mật ong Chiến Lợi. Trong đó, 11 sản phẩm đạt 3 sao, 02 sản phẩm đạt 4 sao.

Ông Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng (đứng bên phải) cùng đại diện lãnh đạo xã Kiến Hải giám sát thực tế tại cơ sở chế biến thực phẩm An Khánh tại thôn Quần Mục, xã Kiến Hải, TP. Hải Phòng. Ảnh: Thu Thuỷ

Chương trình mỗi xã một sản phẩm(OCOP) được UBND xã Kiến Hải quan tâm, động viên các chủ thể tích cực tham gia.

Xã phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 20 sản phẩm OCOP (13 sản phẩm được đánh giá trước năm 2025 và 07 sản phẩm mới như: Sản phẩm gốm, trà, thuỷ sản chế biến, mật ong,...

Địa phương đang xây dựng kế hoạch phát triển những lợi thế của vùng đê biển vốn có của xã để xây dựng điểm Du lịch sinh thái cộng đồng, góp phần thúc đẩy quảng bá sản phẩm OCOP địa phương, tạo công ăn việc làm và gia tăng thu nhập cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Mơ, - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng phát biểu trong Hội nghị giám sát. Ảnh : Thu Thuỷ

Cũng trong khuôn khổ ngày làm việc, Đoàn đã được nghe những đóng góp của các cơ quan chức năng chuyên môn về việc nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với quy chuẩn, tiêu chuẩn, an toàn thực phẩm; xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ; bảo vệ môi trường, quảng bá tiêu thụ các sản phẩm OCOP của xã.

Ông Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng đại diện đoàn giám sát cho biết, để các sản phẩm OCOP của xã Kiến Hải phát triển, luôn khẳng định được vị trí trên thì trường thì các chủ thể OCOP phải nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chuẩn, PCCC, môi trưởng trong sản xuất.

Các chủ thể OCOP phải chủ động trong việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm truyền thống, đưa sản phẩm vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Trần Biên Thuỳ -Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kiến Hải, TP. Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị giám sát. Ảnh: Thu Thuỷ

" Trong buổi giám sát đoàn không đi hết được tất cả các cơ sở của các chủ thể OCOP nhưng phần nào cũng đã đánh giá được cốt lõi giá trị các sản phẩm OCOP tại vùng ven biển phía đông Hải Phòng.

Mục đích của buổi giám sát là nắm bắt, hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể OCOP nâng cao năng lực về quản trị sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường cho các sản phẩm OCOP. Từ đó tạo công ăn việc làm và gia tăng thu nhập cho người dân" - ông Hưng nhấn mạnh.