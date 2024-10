Hội Tiểu nông Cuba ấn tượng với mô hình trồng lan mang lại doanh thu hơn 100 tỷ đồng của nông dân Hải Phòng

Bên trong lắp đặt hệ thống quạt thông gió, hệ thống điều hòa làm lạnh để can thiệp cho lan luôn đảm bảo sinh trưởng và phát triển trong nhiệt độ phù hợp ban ngày là 26 độ C, ban đêm 16 độ C. Đầu tư hệ thống lọc nước tự động đảm bảo tiêu chuẩn RO ( tức là nước đã được lọc trong sạch, tinh khiết và an toàn) có hệ thống điều khiển tưới trung tâm, công nghệ cơ khí, tự động hóa…