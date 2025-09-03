Lào Cai: Đường xuống cấp nghiêm trọng, dân lo mất an toàn giao thông

Phản ánh tới Báo điện tử Dân Việt, nhiều hộ dân sinh sống trên tuyến đường Hương Lý, thôn 12, xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai) cho biết, nhiều năm nay tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, việc đi lại hết sức khó khăn, thậm chí tiềm ẩn nguy hiểm khi các xe tải trọng lớn chạy qua.

Nhiều đoạn mặt đường xuống cấp nghiêm trọng

Theo người dân, mặt đường bị bong tróc, lộ cả lớp đá nền. Mỗi lần xe tải chở nguyên vật liệu vào khu vực các nhà máy gần đó đi qua, đá bị văng lên bắn vào tường, mái nhà, thậm chí có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến người dân.

Ông Trần Xuân Vượt, đã sống hơn 40 năm tại khu vực này, cho biết: “Tình trạng xuống cấp trên đoạn đường Hương Lý đã kéo dài nhiều năm. Nguyên nhân chủ yếu là do xe tải trọng lớn chạy thường xuyên, khiến mặt đường hỏng nặng, đá văng tung tóe, nguy hiểm cho cả người đi đường lẫn người dân sinh sống hai bên”.

Người dân xã Yên Bình mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp sửa chữa, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc đi lại và ổn định đời sống.

Một đoạn mặt đường Hương Lý xuống cấp ngay trước cửa nhà ông Trần Xuân Vượt. Ảnh: Hoàng Hữu.

Ông Trần Xuân Vượt cho biết thêm: “Nếu nhà tôi không làm mấy tấm chắn thì chắc các cánh cửa đã bị đá bắn hỏng từ lâu. Chúng tôi ngồi trong nhà cũng đầy bụi, lại lo sợ đá văng trúng người. Bây giờ bà con chỉ mong Nhà nước sớm sửa đường để đi lại bớt khổ”.

Không giấu được bức xúc, ông Nguyễn Xuân Dung, trú tại thôn 12, xã Yên Bình, chia sẻ: “Trước đây đường Hương Lý đã vài lần được sửa, nhưng lần này hỏng lâu mà chưa thấy cơ quan chức năng khắc phục. Người dân sống ở đây rất khổ: nắng thì bụi mù, mưa thì lầy lội. Nhà nào cũng phải đóng kín cửa, người già và trẻ em nghỉ hè cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, không dám ra đường”.

Đường Hương Lý (xã Yên Bình, Lào Cai) xuống cấp, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Ảnh: Hoàng Hữu.

Ông Nguyễn Xuân Dung bức xúc: “Đường xuống cấp, xe tải trọng lớn thường xuyên chạy qua nên rất ồn ào và nguy hiểm, ban đêm chúng tôi không thể ngủ được. Người dân không biết kêu ai, chỉ mong các cấp, các ngành sớm giúp đỡ để bà con đỡ khổ, có được bầu không khí trong lành”.

Cũng trên tuyến đường Hương Lý này, khoảng một tháng trước, khi xe tải chạy qua đã khiến đá văng vào nhà anh Nguyễn Công Dũng, làm vỡ tấm kính cửa. Anh Dũng lo lắng: “Nếu hôm đó tôi hoặc người nhà đứng trước cửa đúng lúc viên đá bắn vào thì hậu quả không biết sẽ ra sao”.

Mặt đường Hương Lý bong tróc, đá nổi lổn nhổn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Hoàng Hữu.

Anh Nguyễn Công Dũng chia sẻ: “Đường đã xuống cấp, mặt đường nát khiến đá nhô lên, xe tải trọng lớn chạy qua làm đá bắn vỡ cả kính cửa nhà. Bụi bặm thì mù mịt, nhà tôi phải đóng kín cửa suốt ngày, không dám ra ngoài vì sợ đá văng. Nhiều lúc nhìn các cháu học sinh đi qua mà thấy lo, vì xe tránh chỗ hỏng phải lấn làn rất nguy hiểm. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm lại con đường để người dân chúng tôi được an tâm”.

Người dân ven đường Hương Lý gom đá rơi vãi từ xe tải lên vỉa hè để giảm nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Hữu.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tuyến đường Hương Lý trên địa bàn xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai (trước đây thuộc thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) có chiều dài khoảng 2 km. Hiện nhiều đoạn mặt đường đã hư hỏng nặng, xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi; lớp đá rải nền bong tróc, lổn nhổn khiến việc lưu thông, đặc biệt với xe con, xe máy và xe đạp, gặp rất nhiều khó khăn.

Cửa kính nhà anh Nguyễn Công Dũng bị đá văng trúng, gây vỡ. Ảnh: Hoàng Hữu.

Nguy cơ mất an toàn giao thông từ con đường xuống cấp

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phan Văn Dụ – Trưởng thôn 12, xã Yên Bình, cho biết tuyến đường Hương Lý đã hỏng từ lâu. “Ngay từ trước khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái cũ) đã có đề nghị lên cấp trên, nhưng đến nay con đường vẫn chưa được sửa chữa”, ông Dụ nói.

Ông Dụ cũng cho hay: “Chúng tôi mong các cơ quan, đoàn thể sớm vào cuộc để bà con bớt vất vả. Nguyên nhân đường xuống cấp chủ yếu do phải chịu tải quá lớn, bởi phía trong có khu công nghiệp với nhiều nhà máy chế biến đá, xe tải trọng lớn thường xuyên đi qua”.

Mỗi lần có xe đi qua, đặc biệt là xe tải trọng lớn đều gây cảm giác bất an cho bà con sống ở khu vực này. Ảnh: Hoàng Hữu.

Làm việc với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo xã Yên Bình xác nhận tuyến đường Hương Lý đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, sụt lún, bong tróc, đặc biệt trầm trọng hơn sau những trận mưa lớn. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa, tầm nhìn hạn chế.

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ cử tri và qua kiểm tra thực tế, chính quyền địa phương đã lập báo cáo gửi cấp trên, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng sớm bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp đoạn đường.

Nắp cống trên vỉa hè đường Hương Lý bị vỡ, lộ cả đầu sắt gây nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Hữu.

Vị lãnh đạo xã Yên Bình cho biết thêm: “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực để đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập hồ sơ thiết kế. Hiện UBND xã cũng đang hoàn thiện thủ tục nhằm sớm khởi công công trình. Trong thời gian chờ khởi công, chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp tạm thời như vá ổ gà, rải đá dăm để đảm bảo an toàn giao thông”.

Một nguyên nhân khiến đường Hương Lý xuống cấp là do phải gánh lưu lượng xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại. Ảnh: Hoàng Hữu.

Theo lãnh đạo xã Yên Bình, ngày 24/7/2025 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 571/UBND-XD, cho phép UBND xã Yên Bình triển khai nhiệm vụ chỉnh trang vỉa hè, cải tạo mặt đường tuyến Hương Lý. Dự án có quy mô cải tạo, sửa chữa mặt đường từ Nhà máy xi măng đến Cải Hương Lý; cải tạo hành lang từ ngã tư Km13 đi xã Phú Thịnh với chiều dài khoảng 900m, cùng một số hạng mục khác. Tổng mức đầu tư dự kiến là 4 tỷ 332,6 triệu đồng.