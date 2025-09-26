Hà Nội chuẩn bị đón dự án nhà ở xã hội có quy mô “khủng”

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc chấp thuận liên danh Tổng công ty Viglacera - CTCP, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành, CTCP Xây dựng Central làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh, nằm ở cửa ngõ phía Bắc Hà Nội trên trục Nhật Tân - Nội Bài.

Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 có tổng mức đầu tư dự kiến 8.690 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 617 tỷ đồng). Đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay.

Theo cơ cấu vốn, ba nhà đầu tư thuộc liên danh góp tổng cộng 1.500 tỷ đồng, chiếm 16,1% vốn dự kiến. Trong đó Viglacera góp 55% (825 tỷ đồng), Hoàng Thành 30% (450 tỷ đồng), Central 15% (225 tỷ đồng). Phần vốn còn lại hơn 7.800 tỷ đồng sẽ được huy động từ các nguồn khác.

Phối cảnh nhà ở xã hội thuộc dự án Thăng Long Green City do Viglacera làm chủ đầu tư.

Dự án Tiên Dương 1 có quy mô gần 44,6 ha, dân số khoảng 12.465 người, dự kiến cung cấp 3.530 căn hộ gồm 3.103 căn nhà ở xã hội, 427 căn hộ thương mại và 99 căn liền kề thấp tầng. Thời gian thực hiện đến 2030, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ khi có quyết định giao, cho thuê hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Trước đó, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 24/12/2024 của UBND TP. Hà Nội. Đến ngày 26/6/2025, UBND Thành phố tiếp tục phê duyệt kết quả mời quan tâm Dự án Xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1.

Đây là những bước pháp lý quan trọng để triển khai dự án quy mô lớn, có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.690 tỷ đồng, chưa bao gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chi phí bồi thường dự kiến gần 617 tỷ đồng.

Tại xã Phúc Thịnh, thời gian tới còn có thêm Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 2 với tổng mức đầu tư 6.841 tỷ đồng được xây dựng trên khu đất hơn 14,6 ha. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có 3.458 căn nhà, trong đó gồm 3.344 căn nhà ở xã hội.

TP. Hà Nội giao tiến độ cho nhà đầu tư cả 2 dự án trên cần hoàn thành các khu nhà ở xã hội vào năm 2030. Nhà đầu tư được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Về phía chủ đầu tư,trước đó, vào tháng 3/2025, liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Viglacera cũng khởi công xây dựng 1.104 căn hộ nhà ở xã hội CT3 - thuộc dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City tại ô đất CT3, Khu đô thị Kim Chung (Đông Anh - Hà Nội). Dự án có tổng diện tích gần 3,7 ha, bao gồm 3 tòa nhà 12 tầng trên ô đất CT3 và 1 khối nhà 12 tầng trên ô đất CT4.



Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn, trong đó: 165 dự án hoàn thành, quy mô 110.436 căn; 147 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 135.033 căn; 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 388.090 căn.



Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.