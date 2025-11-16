Lộ diện nhà vô địch Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC-S5) – Khu vực miền Trung

Bế mạc VSC-S5 miền Trung: Trường Hưng Thế Gia lần thứ 2 lên ngôi vô địch

Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC-S5) – Khu vực miền Trung khởi tranh từ ngày 19/10 với 8 đội tham dự gồm Trường Hưng Thế gia, Hiếu Hoa Quahaco, V&V, Sắc Vàng, QC Trần Gia, VoZa Thăng Bình, TW3 Students và Anh Quyên.

Trải qua 3 lượt trận vòng bảng và bán kết, Hiếu Hoa Quahaco cùng Trường Hưng Thế Gia một lần nữa gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Trước đó vào năm 2024, hai đội từng gặp nhau ở chung kết và Trường Hưng Thế Gia đã đánh bại Hiếu Hoa Quahaco để lên ngôi vô địch.



Trải qua 3 lượt trận vòng bảng và bán kết, Hiếu Hoa Quahaco cùng Trường Hưng Thế Gia một lần nữa gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Ảnh: Viết Niệm

Tại Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 – Khu vực miền Trung, lịch sử một lần nữa lặp lại. Hiếu Hoa Quahaco và Trường Hưng Thế Gia chơi cân sức, duy trì thế trận cân bằng trong thời gian thi đấu chính thức. Đến loạt pen, Trường Hưng Thế Gia đá thành công 5 quả, Hiếu Hoa Quahaco lỡ hẹn chiếc cúp vì cú sảy chân của Trọng Nhân.



Kết quả trên giúp Trường Hưng Thế Gia lần thứ 2 trở thành “nhà Vua” VSC khu vực miền Trung. Với Hiếu Hoa Quahaco, đội lần thứ 3 lỡ hẹn với chức vô địch khi cả 3 lần đều thua trong loạt sút luân lưu trận chung kết trước AE GFDI Sông Hàn (VSC-S3) và Trường Hưng Thế Gia (VSC-S4, VSC-S5).



Trường Hưng Thế Gia lần thứ 2 trở thành “nhà Vua” VSC khu vực miền Trung. Ảnh: Viết Niệm

Trong trận tranh hạng ba, QC Trần Gia và V&V chơi ngang tài ngang sức. Hai đội cầm chân nhau trong suốt 70 phút thi đấu chính thức với tỉ số 1-1. Bất phân thắng bại, QC Trần Gia và V&V bước vào loạt sút luân lưu quyết định. Chung cuộc, V&V chiến thắng 5-3 và về đích với vị trí thứ 3 của VSC-S5 miền Trung.



Kết thúc giải, các đại diện miền Trung gồm Hiếu Hoa Quahaco và Trường Hưng Thế Gia sẽ tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ ngày 29/11 – 7/12 tại TP.HCM, cạnh tranh cùng những đội bóng đến từ miền Bắc và miền Nam.

Kết quả trận đấu:



QC Trần Gia 1 (3) – 1 (5) V&V



Hiếu Hoa Quahaco 0 (3) – 0 (5) Trường Hưng Thế Gia



Giải thưởng chung cuộc VSC-S5 khu vực miền Trung:



- Vô địch: Trường Hưng Thế Gia



- Giải nhì: Hiếu Hoa Quahaco



- Giải ba: V&V



- Giải phong cách: Hiếu Hoa Quahaco



- HLV xuất sắc nhất: HLV Nguyễn Xuân Nam (CLB Trường Hưng Thế Gia)



- Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Hiếu - CLB Hiếu Hoa Quahaco



- Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Viết Ly - CLB Trường Hưng Thế Gia



- Vua phá lưới: Đinh Lê Duy Nhất - QC Trần Gia (5 bàn)



- Tổ trọng tài XS: Trần Văn Lập, Đỗ Khánh Nam, Huỳnh Hùng Cường