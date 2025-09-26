Cứu tay hay cứu con?

Mặc dù cơ thể chưa hoàn toàn khỏe mạnh sau ca phẫu thuật và sinh hoạt vẫn còn phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân, thế nhưng chị L.N.P vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hơn bao giờ hết, người mẹ trẻ hiểu: “Giữ được song thai an toàn, và chờ được ngày ôm ấp các con bằng cả hai bàn tay đủ đầy đã là may mắn quá lớn”.

Trước đó, chị L.N.P bị tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến cẳng tay phải bị dập nát 1/3 và đứt lìa bàn tay. Sau khi được sơ cứu tại khu vực Thuận An, chị được chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Chị L.N.P bày tỏ niềm hạnh phúc khi sức khỏe của 2 con vẫn ổn định, đồng thời chị có thể yên tâm chờ ngày phẫu thuật nối liền bày tay lại. Ảnh: N.M

Tại đây, ê kíp y bác sĩ đứng trước một thử thách khó nhằn: Làm sao để cứu được bàn tay cho chị P. nhưng tuyệt đối không gây ảnh hưởng tới song thai trong bụng? Bởi nếu thực hiện ca phẫu thuật ghép nối bàn tay ngay lập tức, việc sử dụng thuốc và gây mê có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Còn đối với chị P, trước khi nhập viện, chị đã trải qua đủ cảm xúc, từ hoảng hốt đến cố gắng tự trấn an bản thân. Chị P bồi hồi: “Lúc bị tai nạn, tôi có hoảng sợ nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh vì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến hai con. Đến khi nhập viện, mặc dù rất muốn giữ bàn tay để có thể chăm sóc con trọn vẹn, nhưng phải thú thật là trong đầu tôi đã chấp nhận với việc có thể sẽ mất đi bàn tay này nếu điều đó là cần thiết để đảm bảo an toàn cho con”.

Hình ảnh cánh tay của chị P. bị dập nát, bàn tay đứt lìa dã được nối liền vào chân. Ảnh: N.M

Kỹ thuật "kỳ tích" để bảo toàn cả mẹ và con

Về phía bệnh viện, đứng trước mong mỏi của người mẹ trẻ, ê kíp đã lên phương án phẫu thuật đòi hỏi chuyên môn và kỹ thuật cao. Cụ thể, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, bao gồm bác sĩ Võ Thái Trung – Phó Trưởng khoa Chấn thương – Chỉnh hình đã quyết định phương án hiếm gặp: Ghép tạm bàn tay đứt lìa vào chân của bệnh nhân.

Mục đích của việc ghép tạm này là để cung cấp máu nuôi tạm thời cho bàn tay, giúp các mô và mạch máu không bị hoại tử. Sau đó, đợi khi thai nhi lớn trên 32 tuần và được đẻ mổ an toàn, đảm bảo cả hai con chào đời khỏe mạnh, ca phẫu thuật ghép nối bàn tay về đúng vị trí mới được thực hiện.

Ê kíp thực hiện ca phẫu thuật nối tay vào chân cho sản phụ đang mang song thai tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thông tin, sau ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài 9 tiếng, bàn tay của chị P đã được ghép tạm vào chân thành công. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cả mẹ và song thai đều ổn định.

“Khi tỉnh dậy, tôi thực sự bất ngờ vì thấy bàn tay đã được ghép tạm vào chân. Mặc dù nhìn khá lạ lẫm và chưa quen, nhưng sau khi nghe giải thích và biết rằng không chỉ hai con tôi vẫn khoẻ mạnh, mà bàn tay của tôi cũng có cơ hội được cứu, tôi vô cùng vui mừng”, chị P cười tươi rạng rỡ.

Đối với chị Phương, một lời cảm ơn là chưa đủ để nói về tất cả những nỗ lực của ê kíp Bệnh viện Đa khoa Bình Dương dành cho chị. Bởi chị hiểu, nhờ có các y bác sĩ, chị mới được làm mẹ một cách trọn vẹn, được chăm sóc con bằng đôi bàn tay đủ đầy như ước nguyện.