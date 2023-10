Mèo trị giá hàng trăm triệu đồng hội ngộ về TP.HCM thi sắc đẹp

Cuộc thi dành cho người yêu mèo và nhân giống mèo chuyên nghiệp, được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29/10, tại một trung tâm thương mại ở quận 7 - TP.HCM.

Đây là lần thứ 4 cuộc thi được tổ chức, với gần 100 bé mèo, đến từ các nước Đông Nam Á và hơn 10 giống mèo tham gia. Ông Nguyễn Xuân Sơn (Chủ tịch Liên chi hội mèo Việt Nam, Uỷ viên Ban thường vụ Hội Bảo vệ động vật Việt Nam),cho biết tiêu chí lựa chọn mèo đẹp đều dựa theo bộ tiêu chuẩn của từng giống mèo đã công nhận từ Liên đoàn mèo thế giới về đầu, thân hình, bộ lông... Đặc biệt những thí sinh có thái độ thân thiện, hòa nhập tốt cũng được chấm điểm cao. Trung bình mỗi chú mèo được chấm qua 3 vòng thi để cọ xát các giống mèo khác nhau, nhằm chọn ra thí sinh đẹp nhất. "Ban giám khảo đều chấm được các giống mèo và được cấp chứng chỉ bởi Liên đoàn mèo thế giới. Sau 4 năm hoạt động phúc lợi cho mèo thì chúng tôi mong cuộc thi đẩy mạnh phúc lợi cho mèo và động vật nói chung, đẩy mạnh nghề nhân giống thú cưng tại Việt Nam và các ngành dịch vụ đi kèm", ông Sơn nói thêm. Hàng chục giống mèo quý hiếm, đa dạng về nguồn gốc và chủng loại, như mèo Anh lông ngắn, mèo tai cụp, mèo Ba Tư, mèo Ai Cập, Toyger, Maine Coon... tham gia thi. Cuộc thi không chỉ chọn ra những bé mèo đẹp nhất mà còn là nơi cho những người yêu mèo, nuôi mèo giao lưu, chia sẻ kiến thức chăm sóc, yêu thương động vật. Chị Lý Bảo Trân đưa chú mèo giống Maine Coon từ Nha Trang vào TP.HCM tham dự cuộc thi. "Đây là giống mèo Mỹ long dài, nuôi gần 1 năm, nếu sinh sản ở Việt Nam giá bán khoảng 40 triệu. Hình dáng giống con sư tử nên tôi rất thích. Điều quan trọng nhất khi nuôi mèo là nhiệt độ phòng luôn giữ ở mức 21 độ C và độ ẩm 45%", chị Trân chia sẻ. Mèo Highland Fold tai cụp từ Thái Lan sang Việt Nam tham dự show. Chú mèo có giá trị gần 400 triệu đồng, bộ lông dày và kích thước lớn. Chú mèo Anh lông dài trị giá 10.000 đô la (khoảng gần 250 triệu đồng) tham gia cuộc thi. Chị Trần Thị Hà My cho biết cuộc thi năm nay đa dạng về chủng loại mèo và các thí sinh được nâng cấp hơn. "Tôi cảm thấy vui khi ban giám khảo có những đánh giá tích cực về thú cưng. Tôi thấy đây không chỉ là sân chơi dành cho mèo mà còn là nơi chúng tôi, những người yêu thú cưng có cơ hội giao lưu, kết bạn", chị My nói. Đây là lần thứ 2 cuộc thi sắc đẹp mèo được tổ chức tại TP.HCM, nhân dịp 35 năm thành lập Liên đoàn mèo Thế giới. Chương trình nhằm tôn vinh những người nuôi mèo trong khắp khu vực Đông Nam Á, những nhà nhân giống mèo tại khu vực phía Nam và tìm ra Kiện tướng mèo quốc tế ( Coral Master).