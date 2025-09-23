Mô hình kinh tế tổng hợp trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao

Xuất phát từ quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ông Ngô Hữu Hiệp, xã Trừ Văn Thố, TPHCM (sáp nhập từ xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường, ấp Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương) đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng mô hình sản xuất tổng hợp với quy mô lớn.

Hiện nay, gia đình ông Ngô Hữu Hiệp xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp trong nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình kinh tế nông nghiệp của gia đình ông Hiệp bao gồm: Nuôi heo gia công (nuôi lợn), trồng cao su, trồng mít ruột đỏ, trồng tre lấy măng.

Ông Hiệp đã đa dạng hóa nguồn thu nhập của gia đình nhờ trồng 9 ha cao su đang trong giai đoạn khai thác mủ; trồng 4,5 ha tre lấy măng và trồng 2,2 ha mít ruột đỏ.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ cao là công nghệ tưới phun tự động cho toàn bộ diện tích cây trồng đã giúp gia đình ông Hiệp tiết kiệm chi phí nhân công, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Ông Ngô Hữu Hiệp, đảng viên Chi bộ ấp 1, xã Trừ Văn Thố, TPHCM (sáp nhập từ xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường, ấp Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương trước sáp nhập tỉnh) là tỷ phú với mô hình kinh tế tổng hợp trong nông nghiệp gồm nuôi heo (nuôi lợn) gia công, trồng cao su, trồng mít đỏ, trồng tre lấy măn, cho thu nhập 3 tỷ đồng/năm. Ảnh: NVCC.

Còn trong chăn nuôi heo, gia đình ông đã đầu tư 2 trang trại công nghệ lạnh chăn nuôi gia công heo thịt với tổng quy mô 12.000 con.

"Việc áp dụng công nghệ nuôi chuồng lạnh, khép kín, hiện đại đã đảm bảo an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời mang lại năng suất và lợi nhuận ổn định”, ông Hiệp thổ lộ.

Với cách làm bài bản, mỗi năm mô hình kinh tế tổng hợp trong nông nghiệp của ông Hiệp mang về lợi nhuận ròng khoảng 3 tỷ đồng.

Điều này, khẳng định sự thành công của một người tỷ phú nông dân thời kỳ mới: Dám nghĩ, dám làm và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho gia đình, ông Hiệp còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương.



Mô hình trồng tre lấy măng với diện tích 4,5ha của gia đình ông Hiệp, nông dân tỷ phú, đảng viên chi bộ ấp 1, xã Trừ Văn Thố, TPHCM (sáp nhập từ xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường, ấp Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương) được nhiều người đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Ảnh: ĐVCC.

Mô hình kinh tế nông nghiệp tổng hợp của của ông thường xuyên sử dụng 15 lao động, trong đó có 10 lao động thường xuyên và 5 lao động thời vụ.

Mức lương trả cho các lao động bình quân dao động từ 8 đến 13 triệu đồng/người/tháng. Tổng chi phí mà ông Hiệp chi trả lương ước tính khoảng 800 triệu đồng/năm.

Ông Hiệp chia sẻ: “Làm kinh tế nông nghiệp không chỉ cho riêng mình, mà còn để nhiều người cùng có việc làm, ổn định cuộc sống. Tôi luôn mong muốn đóng góp một phần nhỏ giúp bà con quê hương phát triển”.

Bên cạnh đó, ông Ngô Hữu Hiệp luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ các quỹ từ thiện, Quỹ Hỗ trợ nông dân, quỹ vì người nghèo với số tiền lên tới 20 triệu đồng mỗi năm. Những hành động này đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tỷ phú nông dân nhân rộng mô hình hay, chung tay xây dựng nông thôn mới

Ông Ngô Hữu Hiệp không chỉ là một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mà còn là một đảng viên gương mẫu.

Trong chi bộ, ông là một hạt nhân đoàn kết, thường xuyên phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hội viên, bà con nông dân, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Với lòng nhiệt huyết và trách nhiệm, ông Hiệp luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hội viên nông dân.

Ông Ngô Hữu Hiệp còn thường xuyên tham gia các buổi hội thảo, tập huấn kỹ thuật, đồng thời trực tiếp hướng dẫn kinh nghiệm nuôi heo, kinh nghiệm trồng tre, kinh nghiệm trồng mít đỏ cho nhiều gia đình hội viên, nông dân.

Hiện nay, 2 trang trại nuôi heo gia công trong chuồng lạnh của gia đình ông Ngô Hữu Hiệp có tổng quy mô 12.000 con. Ảnh: ĐVCC.



Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn học hỏi và áp dụng thành công các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trừ Văn Thố, TPHCM (trước sáp nhập thuộc tỉnh Bình Dương) cho biết: “Với những đóng góp thiết thực trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, ông Ngô Hữu Hiệp đã trở thành một tấm gương sáng về ý chí vươn lên, tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội.

Danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh Bình Dương năm 2024” là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến của ông, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.