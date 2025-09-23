Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nhà nông
Thứ ba, ngày 23/09/2025 18:49 GMT+7

Một đảng viên TP HCM là tỷ phú nông dân với mô hình nuôi heo mát tay, trồng 3 loại cây đang hot

+ aA -
Vân Nguyễn Thứ ba, ngày 23/09/2025 18:49 GMT+7
Ông Ngô Hữu Hiệp, đảng viên Chi bộ ấp 1, xã Trừ Văn Thố, TPHCM (sáp nhập từ xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường, ấp Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương) là tỷ phú nông dân với mô hình nuôi heo gia công (nuôi lợn), trồng cao su, trồng mít đỏ, trồng tre lấy măng đếm vội chả xuể. Ông Hiệp cũng là 1 trong các điển hình góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Mô hình kinh tế tổng hợp trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao

Xuất phát từ quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ông Ngô Hữu Hiệp, xã Trừ Văn Thố, TPHCM (sáp nhập từ xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường, ấp Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương) đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng mô hình sản xuất tổng hợp với quy mô lớn.

Loại quả xuất xứ từ Trung Đông này đến là lạ, cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát, đâu là bí mật?

Hiện nay, gia đình ông Ngô Hữu Hiệp xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp trong nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình kinh tế nông nghiệp của gia đình ông Hiệp bao gồm: Nuôi heo gia công (nuôi lợn), trồng cao su, trồng mít ruột đỏ, trồng tre lấy măng.

Ông Hiệp đã đa dạng hóa nguồn thu nhập của gia đình nhờ trồng 9 ha cao su đang trong giai đoạn khai thác mủ; trồng 4,5 ha tre lấy măng và trồng 2,2 ha mít ruột đỏ.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ cao là công nghệ tưới phun tự động cho toàn bộ diện tích cây trồng đã giúp gia đình ông Hiệp tiết kiệm chi phí nhân công, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Ông Ngô Hữu Hiệp, đảng viên Chi bộ ấp 1, xã Trừ Văn Thố, TPHCM (sáp nhập từ xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường, ấp Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương trước sáp nhập tỉnh) là tỷ phú với mô hình kinh tế tổng hợp trong nông nghiệp gồm nuôi heo (nuôi lợn) gia công, trồng cao su, trồng mít đỏ, trồng tre lấy măn, cho thu nhập 3 tỷ đồng/năm. Ảnh: NVCC.

Còn trong chăn nuôi heo, gia đình ông đã đầu tư 2 trang trại công nghệ lạnh chăn nuôi gia công heo thịt với tổng quy mô 12.000 con.

Tuyến đường hoa nông thôn mới Đồng Tháp trồng hoa giấy, hoa chiều tím, bông trang đẹp như phim, sạch tinh tươm

"Việc áp dụng công nghệ nuôi chuồng lạnh, khép kín, hiện đại đã đảm bảo an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời mang lại năng suất và lợi nhuận ổn định”, ông Hiệp thổ lộ.

Với cách làm bài bản, mỗi năm mô hình kinh tế tổng hợp trong nông nghiệp của ông Hiệp mang về lợi nhuận ròng khoảng 3 tỷ đồng.

Điều này, khẳng định sự thành công của một người tỷ phú nông dân thời kỳ mới: Dám nghĩ, dám làm và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho gia đình, ông Hiệp còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương.

Mô hình trồng tre lấy măng với diện tích 4,5ha của gia đình ông Hiệp, nông dân tỷ phú, đảng viên chi bộ ấp 1, xã Trừ Văn Thố, TPHCM (sáp nhập từ xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường, ấp Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương) được nhiều người đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Ảnh: ĐVCC.

Trồng lúa thông minh ở tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập), kiểu trồng lúa mới lạ, ruộng nào cũng tốt, nhà nào cũng ưng

Mô hình kinh tế nông nghiệp tổng hợp của của ông thường xuyên sử dụng 15 lao động, trong đó có 10 lao động thường xuyên và 5 lao động thời vụ.

Mức lương trả cho các lao động bình quân dao động từ 8 đến 13 triệu đồng/người/tháng. Tổng chi phí mà ông Hiệp chi trả lương ước tính khoảng 800 triệu đồng/năm.

Ông Hiệp chia sẻ: “Làm kinh tế nông nghiệp không chỉ cho riêng mình, mà còn để nhiều người cùng có việc làm, ổn định cuộc sống. Tôi luôn mong muốn đóng góp một phần nhỏ giúp bà con quê hương phát triển”.

Bên cạnh đó, ông Ngô Hữu Hiệp luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ các quỹ từ thiện, Quỹ Hỗ trợ nông dân, quỹ vì người nghèo với số tiền lên tới 20 triệu đồng mỗi năm. Những hành động này đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tỷ phú nông dân nhân rộng mô hình hay, chung tay xây dựng nông thôn mới

Ông Ngô Hữu Hiệp không chỉ là một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mà còn là một đảng viên gương mẫu.

Ông tiến sỹ ăn khỏe quê Hưng Yên, lúc qua đời vua nhà Mạc ban quan tài bằng đồng, vua nhà Minh cử quan phúng viếng

Trong chi bộ, ông là một hạt nhân đoàn kết, thường xuyên phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hội viên, bà con nông dân, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Với lòng nhiệt huyết và trách nhiệm, ông Hiệp luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hội viên nông dân.

Ông Ngô Hữu Hiệp còn thường xuyên tham gia các buổi hội thảo, tập huấn kỹ thuật, đồng thời trực tiếp hướng dẫn kinh nghiệm nuôi heo, kinh nghiệm trồng tre, kinh nghiệm trồng mít đỏ cho nhiều gia đình hội viên, nông dân.

Hiện nay, 2 trang trại nuôi heo gia công trong chuồng lạnh của gia đình ông Ngô Hữu Hiệp có tổng quy mô 12.000 con. Ảnh: ĐVCC.

"Cơm quê" ở làng này của Quảng Ngãi sao lại ngon thế này, có cá ngạnh nấu khế chua, rau ráng xào tỏi

Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn học hỏi và áp dụng thành công các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trừ Văn Thố, TPHCM (trước sáp nhập thuộc tỉnh Bình Dương) cho biết:Với những đóng góp thiết thực trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, ông Ngô Hữu Hiệp đã trở thành một tấm gương sáng về ý chí vươn lên, tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội.

Danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh Bình Dương năm 2024” là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến của ông, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tham khảo thêm

Hai bảo vật quốc gia ở Bình Dương, có tượng con động vật lạ niên đại 3.000 năm, chưa biết là loài thú gì

Hai bảo vật quốc gia ở Bình Dương, có tượng con động vật lạ niên đại 3.000 năm, chưa biết là loài thú gì

Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể

Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể

Thứ cá đồng xưa chạy hàng đàn, chả ai để ý, nay nuôi thành công ở Bình Dương, bán 65.000 đồng/kg mà hút hàng

Thứ cá đồng xưa chạy hàng đàn, chả ai để ý, nay nuôi thành công ở Bình Dương, bán 65.000 đồng/kg mà hút hàng

Ở khu phố này của Bình Dương, nông dân đào ao nuôi cá là trúng, nuôi cá trê, cá tra còn lãi hơn

Ở khu phố này của Bình Dương, nông dân đào ao nuôi cá là trúng, nuôi cá trê, cá tra còn lãi hơn

Ông nông dân trẻ tỉnh Bình Dương nuôi loài tôm gì mà được UBND tỉnh tặng danh hiệu nghệ nhân nghề cá cảnh?

Ông nông dân trẻ tỉnh Bình Dương nuôi loài tôm gì mà được UBND tỉnh tặng danh hiệu nghệ nhân nghề cá cảnh?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Rạng sáng nay, 23/9, cường độ của siêu bão vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

Một người Đồng Tháp nuôi "con vật ăn bẩn" thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông
Một người Đồng Tháp nuôi 'con vật ăn bẩn' thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Ở nơi này của Phú Thọ có một làng Việt nhà cao tầng mọc lên san sát, buôn bán, kinh doanh tấp nập suốt ngày đêm

Nhà nông
Ở nơi này của Phú Thọ có một làng Việt nhà cao tầng mọc lên san sát, buôn bán, kinh doanh tấp nập suốt ngày đêm

Đọc thêm

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tài giỏi, ham học, tuổi trung niên ngày càng giàu có, phúc khí tràn đầy
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tài giỏi, ham học, tuổi trung niên ngày càng giàu có, phúc khí tràn đầy

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp được ban phước với một cuộc sống gia đình hòa thuận và một sự nghiệp thành công, tuổi trung niên viên mãn.

Ông Trump 'quay xe' về Ukraine: Tin xấu cho ông Zelensky
Thế giới

Ông Trump "quay xe" về Ukraine: Tin xấu cho ông Zelensky

Thế giới

Điều tưởng chừng là một cú “quay xe” gây choáng váng có thể thực ra lại là tin xấu cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - theo Telegraph.

Trồng lúa thông minh ở tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập), kiểu trồng lúa mới lạ, ruộng nào cũng tốt, nhà nào cũng ưng
Nhà nông

Trồng lúa thông minh ở tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập), kiểu trồng lúa mới lạ, ruộng nào cũng tốt, nhà nào cũng ưng

Nhà nông

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi số, xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long (trước đây xã Tân Xuân thuộc huyện Trà Ôn) tổ chức trồng lúa "thông minh" trên cánh đồng "thông minh", áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại.

Tọa đàm trực tuyến bịt lỗ hổng 'rau bẩn' vào trường học, siêu thị
Media

Tọa đàm trực tuyến bịt lỗ hổng "rau bẩn" vào trường học, siêu thị

Media

Tọa đàm: Bịt lỗ hổng "rau bẩn" vào trường học, siêu thị để Cơ quan chức năng nhận diện rõ vai trò quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất trồng trọt từ đồng ruộng, chợ đầu mối đến bếp ăn nhà trường, siêu thị và đề xuất giải pháp quản lý chặt chẽ hơn.

Hà Nội FC nhận hung tin trước trận gặp Đông Á Thanh Hóa
Thể thao

Hà Nội FC nhận hung tin trước trận gặp Đông Á Thanh Hóa

Thể thao

Trước thềm vòng 5 V.League 2025/2026, Ban Kỷ luật LĐBĐVN mới đây đã đưa ra án phạt dành cho trung vệ Nguyễn Thành Chung của Hà Nội FC.

Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Cơ quan công an vào cuộc
Tin tức

Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Cơ quan công an vào cuộc

Tin tức

Bà Trần Thị Kim Loan đã gửi đơn tố cáo ông Đỗ Văn Hữu tới Công an TP Hải Phòng và các chức năng về hành vi chiếm dụng quyền sử dụng đất.

'Lấy học sinh làm trung tâm là phương pháp tiến bộ, không đồng nghĩa với việc buông lỏng kỷ luật'
Xã hội

"Lấy học sinh làm trung tâm là phương pháp tiến bộ, không đồng nghĩa với việc buông lỏng kỷ luật"

Xã hội

Việc kỷ luật học sinh theo hướng tôn trọng, bao dung, không định kiến gây ra không ít băn khoăn trong dư luận. Đồng thời, có ý kiến lo ngại “lấy học sinh làm trung tâm” sẽ dẫn tới “chiều chuộng” các em. Vậy giáo viên và chuyên gia nói gì về vấn đề này?

Nghi phạm chở 'bạn gái' giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật sa lưới
Pháp luật

Nghi phạm chở "bạn gái" giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật sa lưới

Pháp luật

Sau khi gây án, Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) rời khỏi nhà nghỉ quốc lộ 1 khu vực Cầu Ván về Đồng Tháp. Vừa trở lại phường Long An, đối tượng bị bắt.

Nuôi cá Koi, nuôi gà chọi, nuôi cả loại sâu 'đặc biệt', trai Hải Phòng lời 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Nhà nông

Nuôi cá Koi, nuôi gà chọi, nuôi cả loại sâu "đặc biệt", trai Hải Phòng lời 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông

Anh Vũ Văn Quân, thôn Kỳ Sơn, xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng (địa bàn huyện Kiến Thụy trước đây) vừa được Hội đồng chung khảo Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam bình chọn là 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025". Anh Quân làm giàu với mô hình sinh vật cảnh, nuôi cá koi Nhật Bản, nuôi gà chọi, nuôi sâu canxi, đạt mức lợi nhuận 2 tỷ đồng/năm.

Tổng Bí thư tặng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân bức trướng với 16 chữ vàng
Tin tức

Tổng Bí thư tặng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân bức trướng với 16 chữ vàng

Tin tức

Chiều 24/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Xót xa với tâm sự của Đặng Thị Hồng
Thể thao

Xót xa với tâm sự của Đặng Thị Hồng

Thể thao

Trên trang tiktok cá nhân, Đặng Thị Hồng vừa đăng tải một bức ảnh chứa 2 khoảnh khắc về bản thân, 1 của hiện tại và 1 của 5 năm trước, kèm lời tâm sự khiến ai cũng phải xót xa.

Đức tiết lộ thương vong khổng lồ nếu NATO xung đột với Nga
Thế giới

Đức tiết lộ thương vong khổng lồ nếu NATO xung đột với Nga

Thế giới

Quân đội Đức đang lập kế hoạch ứng phó với tình huống có thể phải tiếp nhận tới 1.000 binh sĩ bị thương mỗi ngày nếu xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn giữa NATO và Nga, trong bối cảnh khối liên minh nhiều lần cảnh báo về các mối đe dọa từ Moscow.

Tài xế ngán ngẩm vì trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51 qua Đồng Nai
Giao thông - Xây dựng

Tài xế ngán ngẩm vì trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51 qua Đồng Nai

Giao thông - Xây dựng

Quốc lộ 51 qua Đồng Nai đang oằn mình gánh lưu lượng xe khổng lồ, trạm thu phí bỏ hoang gây ùn tắc, mặt đường hư hỏng dày đặc. Người dân và tài xế mong sớm tháo dỡ, sửa chữa để đi lại an toàn.

Khe Sanh 1968: Pháo đài thép vượt Điện Biên Phủ vẫn bị đập tan như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Khe Sanh 1968: Pháo đài thép vượt Điện Biên Phủ vẫn bị đập tan như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Được mệnh danh là “Điện Biên Phủ thứ hai” với hệ thống phòng thủ liên hoàn, hỏa lực mạnh chưa từng có, Khe Sanh 1968 tưởng chừng bất khả xâm phạm. Thế nhưng, bằng nghệ thuật vây lấn, chia cắt, đánh tiêu hao kiên trì và mưu lược, bộ đội Việt Nam đã biến “pháo đài thép” của Mỹ thành nơi đánh dấu một trong những thất bại cay đắng nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại.

Bất ngờ với 'chiêu' hoá trang của lực lượng CSGT: Hàng loạt học sinh bị xử lý ngay tại sân trường
Ảnh

Bất ngờ với "chiêu" hoá trang của lực lượng CSGT: Hàng loạt học sinh bị xử lý ngay tại sân trường

Ảnh

Lực lượng chức năng hoá trang để quay phim, chụp ảnh hàng loạt vi phạm an toàn giao thông (ATGT) của học sinh và các hộ dân trông giữ xe trái phép tại một trường TPHT ở xã Vật Lại, TP Hà Nội.

Khởi tố nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam
Pháp luật

Khởi tố nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam, liên quan vụ án vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thực hư tin trường học ở Hưng Yên xếp hạng phụ huynh theo số tiền đóng góp 'từ Đồng đến Kim cương': Mời công an vào cuộc
Xã hội

Thực hư tin trường học ở Hưng Yên xếp hạng phụ huynh theo số tiền đóng góp "từ Đồng đến Kim cương": Mời công an vào cuộc

Xã hội

Trước thông tin vinh danh Hội cha mẹ học sinh xếp loại Đồng - Bạc - Vàng - Kim cương với mức đóng góp từ 3 - 20 triệu đồng lan truyền trên mạng xã hội, trao đổi với PV Dân Việt, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ, Hưng Yên cho biết đã mời công an vào cuộc.

Vận hành cống Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô ở tỉnh An Giang nhằm ứng phó siêu bão Ragasa
Nhà nông

Vận hành cống Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô ở tỉnh An Giang nhằm ứng phó siêu bão Ragasa

Nhà nông

Ngày 24/9, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi miền Nam cho biết, đơn vị đã có kế hoạch về việc vận hành cụm cống Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô ở tỉnh An Giang nhằm chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa từ ngày 24 đến ngày 27/9.

Tin mới nhất về bão số 9, bão BUALOI sắp thành bão số 10 hóa ra là tên một món tráng miệng của Thái Lan
Nhà nông

Tin mới nhất về bão số 9, bão BUALOI sắp thành bão số 10 hóa ra là tên một món tráng miệng của Thái Lan

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 24/9, tâm bão số 9 còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450 km về phía Đông, vẫn giật cấp 16; trong khi bão BUALOI sắp vào biển Đông thành bão số 10.

Thành ủy Huế thông tin lý do không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ thành phố
Tin tức

Thành ủy Huế thông tin lý do không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ thành phố
9

Tin tức

Ban Thường vụ Thành ủy Huế thông báo không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Việt Nam mong muốn củng cố quan hệ với Ukraine
Thế giới

Việt Nam mong muốn củng cố quan hệ với Ukraine

Thế giới

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Việt Nam duy trì nhất quán lập trường cân bằng và khách quan trong xung đột Nga - Ukraine, và cho rằng tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Nhật Bản số hóa sách giáo khoa từ năm 2030
Xã hội

Nhật Bản số hóa sách giáo khoa từ năm 2030

Xã hội

Nhật Bản sẽ bắt đầu triển khai sách giáo khoa hoàn toàn kỹ thuật số tại các trường tiểu học công lập từ năm tài khóa 2030, mở ra bước chuyển mạnh trong giáo dục.

HLV Vũ Hồng Việt và Lucas Alves tự tin giành 3 điểm trước đối thủ đến từ Campuchia
Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt và Lucas Alves tự tin giành 3 điểm trước đối thủ đến từ Campuchia

Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt và trung vệ Lucas Alves đều thể hiện sự tự tin cao độ trước thềm trận đấu ra quân tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026. Cả hai đều khẳng định Thép xanh Nam Định sẽ nỗ lực hết mình để giành trọn 3 điểm trước đối thủ đến từ Campuchia, đồng thời bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước tình cảm của người hâm mộ.

Lợi nhuận quý 3/2025 của nhiều doanh nghiệp bất động sản dự báo tăng bằng lần, NLG dẫn đầu 504%
Nhà đất

Lợi nhuận quý 3/2025 của nhiều doanh nghiệp bất động sản dự báo tăng bằng lần, NLG dẫn đầu 504%

Nhà đất

MBS Research dự báo quý 3/2025, nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận lợi nhuận tăng bằng lần nhờ chuyển nhượng dự án và bàn giao sản phẩm, trong đó NLG dẫn đầu với mức tăng 504%.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn để ứng phó siêu bão Ragasa
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn để ứng phó siêu bão Ragasa

Tin tức

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu toàn bộ sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, ưu tiên tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng làm Tổ trưởng Tổ công tác 751
Nhà đất

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng làm Tổ trưởng Tổ công tác 751

Nhà đất

UBND TP. Đà Nẵng mới ban hành quyết định thành lập tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng. Tổ công tác do ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng làm Tổ trưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: 'Ở cấp xã, phường, không thể có chuyện Chủ tịch làm, Bí thư không nắm'
Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: "Ở cấp xã, phường, không thể có chuyện Chủ tịch làm, Bí thư không nắm"

Tin tức

"Xã, phường phải tổ chức giao ban thường xuyên trong Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ. Chủ tịch UBND phải báo cáo đầy đủ công việc cho Bí thư để nắm tình hình" - đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng tại hội nghị giao ban ngày 24/9. Ông nhấn mạnh, không để tồn tại tình trạng "việc Chủ tịch thì Chủ tịch làm, Bí thư thì không nắm được", dẫn tới rời rạc trong lãnh đạo, điều hành ở cơ sở.

Quyết tâm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao
Tin tức

Quyết tâm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao

Tin tức

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (24/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Vườn Quốc gia Côn Đảo trở thành địa điểm thứ 3 tại Việt Nam được công nhận Danh lục Xanh
Nhà nông

Vườn Quốc gia Côn Đảo trở thành địa điểm thứ 3 tại Việt Nam được công nhận Danh lục Xanh

Nhà nông

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế vừa công nhận Vườn Quốc gia Côn Đảo vào Danh lục Xanh các khu bảo tồn và được quản lý hiệu quả, đây là vườn quốc gia - khu bảo tồn thứ 3 tại Việt Nam được nhận danh hiệu Danh lục Xanh.

Nữ sinh viên ở Hà Nội tự nhốt 4 ngày chỉ ăn mì tôm, nước lọc và bị lừa mất 1,2 tỷ đồng vì bị 'bắt cóc online'
Pháp luật

Nữ sinh viên ở Hà Nội tự nhốt 4 ngày chỉ ăn mì tôm, nước lọc và bị lừa mất 1,2 tỷ đồng vì bị 'bắt cóc online'

Pháp luật

Một nữ sinh viên đại học ở Hà Nội bị nhóm lừa đảo khống chế tâm lý qua mạng, tự nhốt mình trong phòng trọ 4 ngày và để gia đình chuyển gần 1,2 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

1

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

2

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

3

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

4

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

5

Sai lầm đau đớn nhất phương Tây mắc phải liên quan đến Nga

Sai lầm đau đớn nhất phương Tây mắc phải liên quan đến Nga