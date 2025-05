Chuyển động Sài Gòn

Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM cho biết đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra loạt sản phẩm do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh, do nghi vấn chứa sibutramine – một chất cấm cực kỳ nguy hiểm.