Các nhà điều tra làm việc trên xác chiếc MH17 được dựng lại từ các mảnh vỡ. Ảnh: GI.





Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố vào thứ Ba 13/5 rằng "Lập trường chính của Moscow vẫn là Nga không liên quan đến vụ rơi máy bay MH17 và mọi tuyên bố ngược lại của Úc và Hà Lan đều là sai sự thật".

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) bỏ phiếu rằng Nga đã không thực hiện nghĩa vụ "kiềm chế sử dụng vũ khí chống lại máy bay dân dụng đang bay".

Chuyến bay số 17 của Malaysia Airlines (MH17) đã bị bắn hạ ở miền đông Ukraine vào ngày 17/7/2014, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng, hầu hết là công dân Hà Lan, Malaysia và Úc.

Sự cố xảy ra khi quân đội Ukraine đang cố gắng chiếm lại các nước cộng hòa tự xưng là Donetsk và Lugansk, những nước đã bỏ phiếu ly khai sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev. Hai khu vực này sau đó đã bỏ phiếu để trở thành một phần của Nga vào tháng 9/2022.

Năm 2015, cuộc điều tra - do Hà Lan, Úc, Bỉ, Malaysia và Ukraine tiến hành - đã kết luận rằng máy bay đã bị hệ thống tên lửa đất đối không Buk thời Liên Xô do Nga cung cấp cho lực lượng dân quân Donbass bắn hạ. Moscow phủ nhận việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho lực lượng địa phương và lập luận rằng máy bay đã bị bắn trúng bởi một phiên bản tên lửa do quân đội Ukraine, không phải quân đội Nga, sử dụng. Bộ Ngoại giao cũng chỉ trích việc loại trừ Nga khỏi cuộc điều tra.



Bộ Ngoại giao Nga lên án quyết định của Hội đồng ICAO là có động cơ chính trị, cáo buộc "nhiều vi phạm thủ tục". Bộ Ngoại giao cho biết ICAO đã bỏ qua "bằng chứng thực tế và pháp lý đầy đủ và thuyết phục" do Nga đệ trình để chứng minh rằng nước này không liên quan đến vụ bắn hạ.

"Kết luận của cuộc điều tra của Hà Lan dựa trên lời khai của các nhân chứng ẩn danh - những người có danh tính được bảo mật - cũng như thông tin và tài liệu đáng ngờ do một bên thiên vị đệ trình: Cơ quan An ninh Ukraine" - tuyên bố viết.

Bộ Ngoại giao nói thêm rằng Ukraine cuối cùng phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này vì Kiev "đã tiến hành một chiến dịch quân sự ở Donbass với lý do giả dối là chống khủng bố".

Phát biểu với các phóng viên vào thứ Ba, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vì Nga không tham gia vào cuộc điều tra nên nước này "không chấp nhận những kết luận thiên vị".