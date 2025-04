Ngã xuống hồ, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Hai anh em ruột ở xã Nghĩa Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An cùng ra hồ nước sau trường tiểu học để chơi. Không may hai anh em may trượt chân ngã xuống hồ nước tử vong thương tâm.