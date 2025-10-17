Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ sáu, ngày 17/10/2025 22:02 GMT+7

Ngân hàng ACB thông tin "nóng" về kết luận của Thanh tra Chính phủ

Linh Anh Thứ sáu, ngày 17/10/2025 22:02 GMT+7
Theo ACB, ngân hàng này đã hoàn tất toàn bộ nội dung khắc phục và gửi báo cáo khắc phục vào ngày 24/9/2025, theo đúng yêu cầu từ cơ quan chức năng.
Tối muộn ngày 17/10, Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) đã thông tin chính thức về một số nội dung được nêu trong kết luận thanh tra của cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

Theo thông tin công bố, kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, hai lô trái phiếu do ACB phát hành vào ngày 19/12/2018 và 06/12/2019 có mục đích sử dụng vốn được nêu trong phương án phát hành là để cho vay trung và dài hạn.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, do số liệu báo cáo tại một số thời điểm chưa khớp về thời gian và có bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn, nên phát sinh yêu cầu rà soát và khắc phục theo quy định của cơ quan thanh tra.

Theo ACB, ngân hàng này đã hoàn tất toàn bộ nội dung khắc phục và gửi báo cáo khắc phục vào ngày 24/9/2025, theo đúng yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Ngân hàng ACB đã thông tin "nóng" về kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong giai đoạn từ 1/1/2015-30/6/2023.

Theo kết luận, tính đến thời điểm 30/6/2023, còn 52/67 tổ chức phát hành có trái phiếu đang lưu hành với tổng số mã trái phiếu lưu hành là 387 mã và tổng giá trị là 195.349,293 tỷ đồng.

Trong đó, 10 tổ chức phát hành có nợ quá hạn đối với gốc và lãi trái phiếu với tổng số tiền nợ là 10.167,361 tỷ đồng (nợ gốc quá hạn 8.674,49 tỷ đồng; nợ lãi quá hạn 1.478,806 tỷ đồng).

Cũng tại kết luận, nhóm tổ chức phát hành là các tổ chức tín dụng ghi nhận 5 ngân hàng thương mại. Theo báo cáo, tài liệu của 5 tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng thực hiện phát hành TPDN trên cơ sở quy định pháp luật về phát hành TPDN và phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền (Hội đồng quản trị) của TCTD phê duyệt theo các nghị quyết/quyết định.

Căn cứ phạm vi cuộc thanh tra và tài liệu, báo cáo của 5 tổ chức tín dụng cung cấp, qua kiểm tra cho thấy, 4/5 tổ chức tín dụng thực hiện chưa đúng quy định về hồ sơ phát hành trái phiếu; 1/5 tổ chức tín dụng không xây dựng kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn của năm tài chính đối với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và phát hành trái phiếu doanh nghiệp không đúng phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Ngân hàng NCB về đích sớm, vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025

Cà Mau: Mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 từ 20% trở lên

Ngành KH&CN cần tiên phong tháo gỡ các "điểm nghẽn", tạo sức bật mới cho tăng trưởng quốc gia

Giá vàng hôm nay 17/10 mới nhất, tiếp tục tăng kỷ lục với vàng SJC và vàng nhẫn, khiến hàng loạt người dân tiếp tục xếp hàng mua vàng bất chấp nhiều cửa hàng dừng bán. Trong khi, thị trường vàng chợ đen bị "thổi giá" lên tới 190 triệu đồng/lượng.

Một quốc gia NATO tuyên bố đón tiếp ông Putin
Thế giới

Một quốc gia NATO tuyên bố đón tiếp ông Putin

Thế giới

Giới chức Hungary cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không phải lo bị bắt theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) khi đến Budapest tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026, HLV Nhật Bản nói gì?
Thể thao

U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026, HLV Nhật Bản nói gì?

Thể thao

Phát biểu sau khi ĐT U17 nữ Việt Nam chính thức giành quyền tham dự VCK U17 nữ châu Á 2026, HLV Okiyama Masahiko cùng các học trò bày tỏ sự hài lòng khi hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bí thư tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh: Từ nữ thạc sĩ kinh tế đến tỉnh ủy viên trẻ nhất xứ Thanh
Video

Bí thư tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh: Từ nữ thạc sĩ kinh tế đến tỉnh ủy viên trẻ nhất xứ Thanh

Video

Ở tuổi 31, bà Lê Ngọc Ánh không chỉ trở thành nữ Bí thư Tỉnh đoàn mới mà còn là Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, một dấu ấn đặc biệt về công tác cán bộ trẻ.

Ông Trump tiết lộ Ấn Độ đã quay lưng với Nga nhưng New Delhi tuyên bố sốc
Thế giới

Ông Trump tiết lộ Ấn Độ đã quay lưng với Nga nhưng New Delhi tuyên bố sốc

Thế giới

Chính phủ Ấn Độ ngày 17/10 đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng New Delhi đã đồng ý ngừng nhập khẩu dầu của Nga - một động thái cho thấy mâu thuẫn về năng lượng giữa hai nước vẫn chưa hạ nhiệt.

Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế
Tin tức

Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế
8

Tin tức

Ông Phan Thiên Định- Phó Bí thư Thành ủy Huế được HĐND TP.Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào tối 17/10.

Mô hình khuyến nông 2 cấp phải gắn với đồng ruộng, bố trí cán bộ đúng 'vai'
Nhà nông

Mô hình khuyến nông 2 cấp phải gắn với đồng ruộng, bố trí cán bộ đúng "vai"

Nhà nông

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho biết, việc thống nhất mô hình khuyến nông 2 cấp sẽ tăng hiệu quả chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

'Vũ khí kỳ diệu” Tomahawk Ukraine khao khát có thực sự thần thánh, giúp Kiev 'nắn gân' Moscow?
Thế giới

"Vũ khí kỳ diệu” Tomahawk Ukraine khao khát có thực sự thần thánh, giúp Kiev "nắn gân" Moscow?

Thế giới

Hiện nay Tomahawk lại trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, giữa bối cảnh Kiev khao khát sở hữu loại vũ khí có thể giúp họ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Thể thao

Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?; Thái Lan sắp đá giao hữu với Singapore; Ronaldo dẫn đầu danh sách cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất; hé lộ thời điểm FIFA ra quyết định về kháng cáo của FAM; Palmer nghỉ thi đấu 6 tuần.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt mọi bão giông, thu hoạch vượt trội cuối tháng 8 Âm lịch
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt mọi bão giông, thu hoạch vượt trội cuối tháng 8 Âm lịch

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ chứng tỏ bản lĩnh vượt mọi sóng gió, dám nghĩ dám làm và gặt hái thành quả tốt vào cuối tháng 8 Âm lịch.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương
Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh lãnh đạo không phải người địa phương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương, sớm ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Ông Zelensky sốc vì cuộc điện đàm Trump - Putin và cuộc gặp ở quốc gia EU 'ít thân thiện nhất' với Ukraine
Thế giới

Ông Zelensky sốc vì cuộc điện đàm Trump - Putin và cuộc gặp ở quốc gia EU "ít thân thiện nhất" với Ukraine

Thế giới

Các nguồn tin của tờ Axios (Mỹ) cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra “ngạc nhiên” sau khi biết tin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra ngay trước khi ông tới Mỹ vào tối 16/10.

Hà Nội sắp xếp nhân sự lãnh đạo như thế nào sau Đại hội Đảng bộ khóa XVIII?
Tin tức

Hà Nội sắp xếp nhân sự lãnh đạo như thế nào sau Đại hội Đảng bộ khóa XVIII?

Tin tức

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải vừa giải đáp về công tác sắp xếp nhân sự lãnh đạo Hà Nội sau bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

HLV Shin Tae-yong chính thức lên tiếng về việc tái hợp ĐT Indonesia
Thể thao

HLV Shin Tae-yong chính thức lên tiếng về việc tái hợp ĐT Indonesia

Thể thao

HLV Shin Tae-yong đã chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn sẽ tái hợp ĐT Indonesia. Ông khẳng định thông tin này sai sự thật trong bối cảnh PSSI đang tìm HLV mới.

Đang làm nương thấy con khỉ mặt lạ nằm thoi thóp, một nông dân Lào Cai 'bế' về nộp kiểm lâm
Nhà nông

Đang làm nương thấy con khỉ mặt lạ nằm thoi thóp, một nông dân Lào Cai "bế" về nộp kiểm lâm

Nhà nông

Sáng nay 17/10, UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận một con khỉ mặt đỏ quý hiếm từ người dân thôn Séo Mý Tỷ. Con khỉ này được người dân tình cờ thấy khi đang nằm thoi thóp ở khu vực nương rẫy. Cơ quan chức năng Lào Cai đã làm thủ tục bàn giao cho Trung tâm Du lịch và bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Nữ diễn viên 'Chiếc lá cuốn bay' dứt tình Nine Naphat
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" dứt tình Nine Naphat

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Baifern Pimchanok xác nhận đã vượt qua nỗi buồn sau chia tay Nine Naphat, đồng thời cho biết sẵn sàng hợp tác trở lại với bạn trai cũ nếu có cơ hội trong tương lai.

Người Mỹ kiếm nửa triệu USD mỗi năm vẫn phải 'thắt lưng buộc bụng'
Xã hội

Người Mỹ kiếm nửa triệu USD mỗi năm vẫn phải "thắt lưng buộc bụng"

Xã hội

Một báo cáo tài chính của tập đoàn Goldman Sachs vừa công bố cho thấy tình hình tài chính cá nhân tại Mỹ ngày càng đáng lo, không chỉ đối với người nghèo mà cả nhóm thu nhập cao.

Nghệ sĩ Nhân dân hồi phục thần kỳ sau nguy kịch vì bệnh tim, được khán giả cầu nguyện khi cấp cứu
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân hồi phục thần kỳ sau nguy kịch vì bệnh tim, được khán giả cầu nguyện khi cấp cứu

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, trong chương trình “Showbiz Việt có gì”, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn chia sẻ về sức khỏe và cuộc sống sau 4 tháng hôn mê, tưởng chừng không qua khỏi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an bắt tay ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an bắt tay ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã

Nhà nông

Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký kết Kế hoạch phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam.

Một bà giám đốc Việt Nam 'sáng chế' ra loại lụa cao cấp mặc mát, sang, xịn, mịn, cả làng phục lăn
Nhà nông

Một bà giám đốc Việt Nam "sáng chế" ra loại lụa cao cấp mặc mát, sang, xịn, mịn, cả làng phục lăn

Nhà nông

Nghệ nhân Phan Thị Thuận là người "sáng chế" ra loại "vải cao cấp" mặc mát, sang, xịn, mịt, đó là một loại lụa dệt từ tơ của cọng sen. Bà không chỉ là người "giữ lửa" cho nghề dệt lụa mà còn là một "nhà khoa học chân đất" với những sáng tạo đột phá đưa sản phẩm lụa từ tơ sen và lụa tơ tằm đi theo hướng "toàn cầu".

Vùng đất cửa sông nổi tiếng TPHCM có loài cá đặc sản 'sợ bão', bán tươi, bán khô thương lái tranh nhau mua
Nhà nông

Vùng đất cửa sông nổi tiếng TPHCM có loài cá đặc sản "sợ bão", bán tươi, bán khô thương lái tranh nhau mua

Nhà nông

Ngoài khu vực Cần Giờ (cửa sông Xoài Rạp, TPHCM), cá dứa-loại cá đặc sản còn xuất hiện ở một số khu vực tỉnh Tây Nam Bộ, nhưng cá dứa Cần Giờ là thơm ngon nhất. Khi sống trong tự nhiên, con cá dứa trưởng thành thường nặng từ 4 đến 5 kg.

Lũng Cú rộn ràng ra quân trồng hoa tam giác mạch, hứa hẹn một mùa vàng du lịch
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Lũng Cú rộn ràng ra quân trồng hoa tam giác mạch, hứa hẹn một mùa vàng du lịch

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Sáng ngày 17/10, trong tiết trời se lạnh của vùng cao nguyên đá, xã Lũng Cú (Tuyên Quang) đã phát động ra quân trồng hoa tam giác mạch vụ Thu - Đông 2025. Sự kiện không chỉ khởi động cho một mùa hoa mới mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền và người dân nơi đây trong việc xây dựng Lũng Cú trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn.

Ukraine ồ ạt giáng đón 'sấm sét' tiêu diệt nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ Nga “Senezh” ở Kharkov, Sumy
Thế giới

Ukraine ồ ạt giáng đón "sấm sét" tiêu diệt nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ Nga “Senezh” ở Kharkov, Sumy

Thế giới

Đơn vị đặc nhiệm bí mật bậc nhất của Nga mang tên Senezh được cho là đã hứng thiệt hại nặng nề khi bị quân đội Ukraine tấn công trong trận giao tranh ác liệt ở miền Đông. Phía Kiev khẳng định “họ không còn đường rút”, Euromaidanpress đưa tin.

Đêm kinh hoàng của người đàn ông Cao Bằng: Phá tường thoát lũ, trắng tay sau trận nước dữ
Nhân ái

Đêm kinh hoàng của người đàn ông Cao Bằng: Phá tường thoát lũ, trắng tay sau trận nước dữ

Nhân ái

Căn nhà nhỏ của ông Phạm Triều Thư (66 tuổi, tổ 14, phường Tân Giang, TP Cao Bằng) bị trận lũ lịch sử nhấn chìm chỉ sau một đêm. Bị kẹt trong dòng nước xiết, ông phải cầm búa phá tường để thoát thân. Thoát chết trong gang tấc, nhưng toàn bộ tài sản tích góp cả đời đã bị lũ cuốn đi.

Nữ xạ thủ Liên Xô “mỗi viên đạn hạ một phát xít Đức” là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ xạ thủ Liên Xô “mỗi viên đạn hạ một phát xít Đức” là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Stream News (có trụ sở đặt tại New York, Mỹ) ngày 23/8/2020 đăng bài về tay súng bắn tỉa nữ đầu tiên của Liên Xô được trao Huân chương Vinh quang, đồng thời là một trong những xạ thủ tiêu diệt được nhiều quân địch nhất của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh: Quán triệt sâu sắc phương châm “Hà Nội đã nói là làm…làm đến cùng” của Tổng Bí thư Tô Lâm
Tin tức

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh: Quán triệt sâu sắc phương châm “Hà Nội đã nói là làm…làm đến cùng” của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định: Toàn Đảng bộ Hà Nội quán triệt sâu sắc phương châm hành động mà Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. “Đây là thông điệp hành động và lời hiệu triệu gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Mỗi người trong chúng ta hãy tiếp tục đổi mới, sáng tạo, dấn thân và tiên phong, vượt qua mọi khó khăn".

Triệu tập nhóm nam nữ thanh, thiếu niên đi xe máy cầm phóng lợn quay video câu view
Pháp luật

Triệu tập nhóm nam nữ thanh, thiếu niên đi xe máy cầm phóng lợn quay video câu view
6

Pháp luật

Ngày 17/10, Công an phường Hoa Lư (Ninh Bình) đã triệu tập 12 thanh, thiếu niên để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Điều tra nguyên nhân tử vong“bí ẩn”của người đàn ông trong căn nhà vắng chủ ở tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Điều tra nguyên nhân tử vong“bí ẩn”của người đàn ông trong căn nhà vắng chủ ở tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Chiều 17/10, Công an phường Hàm Thắng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn trong căn nhà vắng chủ.

Cựu cán bộ địa chính lập 'hợp đồng khống' chiếm đoạt tiền tỷ
Pháp luật

Cựu cán bộ địa chính lập "hợp đồng khống" chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Ngọc Doanh - cựu cán bộ địa chính (SN 1987, thường trú tại xóm 2, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" với số tiền chiếm đoạt lên tới 2,65 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Phần Lan: Sẽ ký văn kiện trên các lĩnh vực hợp tác trụ cột mới
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Phần Lan: Sẽ ký văn kiện trên các lĩnh vực hợp tác trụ cột mới

Thế giới

Trong chuyến thăm chính thức Phần Lan sắp tới, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hội đàm và hội kiến các lãnh đạo cấp cao Phần Lan, trao đổi về định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai bên trên những lĩnh vực là trụ cột mới thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội: Cần quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư về vấn đề xử lý ngập lụt, ô nhiễm đô thị
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Cần quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư về vấn đề xử lý ngập lụt, ô nhiễm đô thị

Tin tức

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc giải quyết dứt điểm các vấn đề lớn của đô thị trong nhiệm kỳ tới, bao gồm tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, kẹt xe và tội phạm ma túy.

