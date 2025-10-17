Ngân hàng ACB thông tin "nóng" về kết luận của Thanh tra Chính phủ

Tối muộn ngày 17/10, Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) đã thông tin chính thức về một số nội dung được nêu trong kết luận thanh tra của cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

Theo thông tin công bố, kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, hai lô trái phiếu do ACB phát hành vào ngày 19/12/2018 và 06/12/2019 có mục đích sử dụng vốn được nêu trong phương án phát hành là để cho vay trung và dài hạn.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, do số liệu báo cáo tại một số thời điểm chưa khớp về thời gian và có bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn, nên phát sinh yêu cầu rà soát và khắc phục theo quy định của cơ quan thanh tra.

Theo ACB, ngân hàng này đã hoàn tất toàn bộ nội dung khắc phục và gửi báo cáo khắc phục vào ngày 24/9/2025, theo đúng yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Ngân hàng ACB đã thông tin "nóng" về kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong giai đoạn từ 1/1/2015-30/6/2023.

Theo kết luận, tính đến thời điểm 30/6/2023, còn 52/67 tổ chức phát hành có trái phiếu đang lưu hành với tổng số mã trái phiếu lưu hành là 387 mã và tổng giá trị là 195.349,293 tỷ đồng.

Trong đó, 10 tổ chức phát hành có nợ quá hạn đối với gốc và lãi trái phiếu với tổng số tiền nợ là 10.167,361 tỷ đồng (nợ gốc quá hạn 8.674,49 tỷ đồng; nợ lãi quá hạn 1.478,806 tỷ đồng).

Cũng tại kết luận, nhóm tổ chức phát hành là các tổ chức tín dụng ghi nhận 5 ngân hàng thương mại. Theo báo cáo, tài liệu của 5 tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng thực hiện phát hành TPDN trên cơ sở quy định pháp luật về phát hành TPDN và phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền (Hội đồng quản trị) của TCTD phê duyệt theo các nghị quyết/quyết định.

Căn cứ phạm vi cuộc thanh tra và tài liệu, báo cáo của 5 tổ chức tín dụng cung cấp, qua kiểm tra cho thấy, 4/5 tổ chức tín dụng thực hiện chưa đúng quy định về hồ sơ phát hành trái phiếu; 1/5 tổ chức tín dụng không xây dựng kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn của năm tài chính đối với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và phát hành trái phiếu doanh nghiệp không đúng phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.