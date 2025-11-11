Nữ sinh dũng cảm giữ kẻ sàm sỡ ngay tại bến xe ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, khi đi tuyến xe buýt số 46 đến bến xe, thiếu nữ H. bất ngờ giữ lại một người đàn ông khi phát hiện hành vi sàm sỡ vào vùng nhạy cảm của mình.

Nữ sinh nhanh chóng khống chế, "tố" đối tượng sàm sỡ. Ảnh: N.H.

Nhận được tin báo, ông Trần Ngọc Hòa – Giám đốc Bến xe Mỹ Đình – cùng các nhân viên nhanh chóng tiến đến, lắng nghe trình bày của cô gái và lập tức đưa đối tượng về trạm xử lý, đồng thời chuyển Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) giải quyết theo thẩm quyền.

Một hành khách chứng kiến vụ việc cho biết: “Khi xe chuẩn bị khởi hành, tôi nghe thấy tiếng hét từ xe bên cạnh. Tò mò nhìn ra thì thấy một nữ sinh đang giữ một người đàn ông. Ban đầu hắn định bỏ đi, nhưng cô gái kiên quyết không buông, còn gọi cả lái xe và phụ xe vào hỗ trợ. Hóa ra cô bị hắn quấy rối và đã bắt hắn phải xin lỗi mới chịu”.



Chiều 11/11, trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Hòa – Giám đốc Bến xe Mỹ Đình – xác nhận thông tin nêu trên và cho biết đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo thẩm quyền.